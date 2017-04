Com camiseta suja de sangue, suspeito de matar a mulher é preso em Três Lagoas

Suspeito foi preso usando a mesma roupa do dia do crime / Divulgação

Ainda usando a camiseta suja de sangue do dia do crime, um homem de 37 anos foi preso em Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul, a 313 quilômetros de Campo Grande, no domingo (23), suspeito de ter agredido e provocado a morte da mulher. Ela faleceu no sábado (22), no hospital, após ter dado entrada com náuseas, vômitos e dores pelo corpo, principalmente na região abdominal.

A esposa, de 59 anos, foi agredida na sexta-feira (21), levada por um amigo para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e encaminhada para o Hospital Auxiliadora, onde faleceu. O hospital disse não estar autorizado para informar a causa da morte.

No domingo (23), por volta das 8h, policiais militares da radiopatrulha foram acionados pelo filho da vítima. Ele contou que a mãe teria apanhado do marido na noite de sexta-feira.

De acordo com a assessoria de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, quando o filho foi visitar a mãe, no domingo, recebeu a informação de que ela havia morrido em decorrência das lesões.

O filho informou alguns lugares que o padrasto poderia ser encontrado. No entanto, o suspeito não foi localizado naqueles locais. Alguns minutos depois, no entanto, ele viu o padrasto e informou à Central de Operações da Polícia Militar (Copom).

O suspeito foi preso na rua Antonio Estevam Leal ainda com as mesmas vestes que estaria no dia do crime, inclusive com a camiseta azul manchada de sangue. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

