Com 31 mil carteiras de cigarro do Paraguai, contrabandistas tentam fuga furando bloqueio da PM em MS

Dois homens foram presos em Campo Grande pela Polícia Militar após furaram bloqueio e tentarem fugir com dois carros carregados com 31.700 carteiras de cigarro trazidas do Paraguai, na sexta-feira (20).

De acordo com a PM, uma denúncia anônima informou que três veículos carregados com cigarro contrabandeado estavam estacionados em um posto de combustíveis da capital sul-mato-grossense. Assim que os policiais chegarem no local, os carros já tinham saído.

Um bloqueio foi montado com a ajuda de homens do batalhão do Tiradentes, Moreninhas e Grupamento Especializado Com Apoio de Motos (GECAM), só que mesmo assim os carros carregados com a mercadoria não obedeceram a ordem de parada.

Após acompanhamento, os suspeitos foram alançados. Um carro tinha cigarro por todo o porta-malas. O outro veículo tinha pacotes até o teto. Para esconder a mercadoria, um pano preto foi colocado nos vidros. Dois homens foram presos por contrabando.

O terceiro carro, que segundo os contrabandistas agia como batedor - uma espécie de guia -, não foi encontrado. Os suspeitos foram presos em flagrante e as mercadorias apreendidas. Eles foram levados para a delegacia.

Veja Também

Comentários