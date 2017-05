Cocaína apreendida em carreta com milho totaliza 359,9 kg

A pasta base e a cocaína pura apreendidas em uma carreta carregada com milho na BR-262, em Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul, pesaram 359,9 quilos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga estava escondida nos dois tanques de combustíveis do veículo. Essa foi a maior apreensão de cocaína do ano no estado.

De acordo com a PRF, o caminhão carregado com 33,6 toneladas de milho com notas fiscais de Campo Grande foi abordado na noite de quarta-feira (10) na base operacional de Três Lagoas. Como havia irregularidades, o veículo foi retido.

Na manhã desta quinta-feira (11), os policiais perceberam nervosismo do motorista de 40 anos e alteração nos tanques de combustíveis, onde o entorpecente estava escondido. Segundo o motorista, a carga de milho foi carregada em Sidrolândia e tinha como destino a cidade de Boituva (SP). Já a droga foi abastecida em Maracaju e seria levada para São Paulo.

O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal de Três Lagoas. O suspeito deve responder por tráfico de drogas cuja pena é de 5 a 15 anos de reclusão.

