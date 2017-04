Cinco são presos com quase 100 micropontos de LSD em Dourados

Cinco jovens foram presos com 92 micropontos de LSD, na noite de terça-feira (18), no bairro Canaã I, em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande. A suspeita da polícia é de que o grupo venderia a droga.

Os micropontos estavam em uma caixa no armário de roupas do quarto da jovem de 19 anos. No mesmo local também foi apreendida uma porção de maconha. No quarto do rapaz de mesma idade foi encontrada uma munição de calibre 9 milímetros.

O grupo foi abordado em uma rua do bairro pela Polícia Militar (PM). Próximo aos jovens foram encontradas porções de maconha, o que fez com que os policiais desconfiasse de que eles poderiam ter mais drogas.

Eles foram até a casa onde moram os suspeitos e lá foi encontrado mais entorpecente. Os jovens, com idades entre 18 e 21 anos, foram autuados por tráfico de drogas e posse de munição.

