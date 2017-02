Choque da PM prende quadrilha que roubou e fez família refém no Taveirópolis

O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu na manhã desta terça-feira (14) uma quadrilha responsável por um roubo na última sexta-feira (10), onde deixou uma família refém por quatro horas. Foram presos dois homens, uma mulher e apreendido um adolescente.

Material apreendido com os bandidos

Os presos são Jean Carlos da Silva, de 23 anos, Lucas de Oliveira, de 22 anos, Franciane Valdez Assis, de 27 anos, e um adolescente de 17 anos apreendido. Com a quadrilha foi encontrado e apreendidos R$ 10 mil, dois quilos de cocaína e 1,5 quilo de pasta-base em trouxinhas, prontas para a venda. Balança de precisão. Três armas também foram encontradas, sendo duas delas simulacros e um a espingarda, calibre 28, arma de airsoft, roubada da casa das vítimas. O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga e de acordo com a PM, dos dois veículos foram recuperados.

Histórico do roubo

De acordo com as informações da PM, o roubo aconteceu no bairro Taveirópolis, quando segundo declaração das vítimas, ao chegarem à residência, o casal e um filho foram abordados por dois indivíduos, que teriam invadido a moradia.

Com a arma apontada eles pediam dinheiro e jóias e perguntaram sobre o carro da família. As três vítimas foram colocadas em um quarto, enquanto os bandidos revistavam a casa. Nesse meio tempo, o outro filho do casal chegou à residência e também foi rendido e colocado no quarto.

Mais quatro bandidos chegaram e levaram os veículos da família, um Citroen C3 e um Fiat/Palio pessoas, um Citroen C3. Segundo consta no boletim de ocorrência, os bandidos conversavam ao celular e recebiam ordem para que todos fossem mantidos reféns até que os veículos fossem desovados no Paraguai. Em um dos momentos da conversa entre os marginais ouviu-se que a pessoa que dava as ordens estava presa e mandava ‘passar’ as vítimas. A família ficou refém dos bandidos por quatro horas, até que os marginais foram embora.

