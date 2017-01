Casal é rendido, amarrado e ladrão é reconhecido por foto em rede social

Um comerciante de 63 anos e a esposa dele, de 59, foram rendidos por bandidos em casa, no distrito de Montese, em Itaporã, a 231 quilômetros de Campo Grande, amarrados e agredidos. Um dos suspeitos do crime tem 24 anos, fugiu e foi reconhecido pelas vítimas pelas fotografias no facebook, onde mantém perfil com nome de narcotraficante colombiano.

O idoso contou que os assaltantes entraram na casa com chave micha enquanto ele e a esposa dormiam. No local, segundo a vítima, o muro é alto, há cerca elétrica e câmeras. Quando o casal acordou, os bandidos já tinham tomado vinho, cerveja e urinado nos tapetes.

A mulher foi a primeira a ser rendida. O marido ouviu grito, se levantou e também acabou na mira dos suspeitos. Ambos tiveram as mãos e os pés amarrados e o idoso foi deixado por alguns minutos de ponta cabeça.

“Na hora que eu ouvi o grito da minha esposa eu corri, pensei que ela tivesse se assutado com um inseto ou tivesse passado mal. Dei de cara com os bandidos no corredor. Eles já amarraram nossas mãos, nossos pés, me penduraram de cabeça para baixo e bateram muito na gente”, lembra o comerciante.

Conforme a vítima, os suspeitos ficaram aproximadamente duas horas na residência e roubaram um jipe, televisor, aparelho de som e outros objetos.

Denúncia

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os bandidos chegaram à casa das vítimas em duas motocicletas. Vizinhos estranharam a movimentação e chamaram a Polícia Militar (PM).

Os policiais verificaram que uma das motos estava com documentação vencida, suspeitaram da situação e quando seguiam para o local se depararam com o jipe do idoso ocupado pelos suspeitos. Houve perseguição e os bandidos abandonaram o veículo e fugiram por uma mata. Foram feitas buscas, mas nenhum deles foi preso.

Na caminhonete foram encontrados os objetos levados da casa do comerciante, duas armas de fogo, uma delas uma pistola ponto 40 de uso exclusivo da segurança pública.

Facebook

Segundo informações do registro policial, através da placa da motocicleta com documentação vencida os militares chegaram até o suspeito que mantém perfil com nome falso no facebook.

A moto pertence à mãe da namorada dele, de 14 anos. A mulher foi identificada e localizada quando visitava um preso no Presídio Estadual de Dourados e disse que o veículo tinha ficado com as filhas, em casa.

À PM, uma das meninas contou que a moto estava com o namorado e o reconheceu pelas fotografias no facebook, cujo perfil é com nome falso. As vítimas também identificaram o rapaz pelas fotografias como sendo o bandido que invadiu a casa delas. Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz é ex-interno de uma Unidade Educacional de Internação.

