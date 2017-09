Casal é preso em Miranda pela PRF por tráfico de drogas

No interior do automóvel, os agentes encontraram diversas garrafas de cerveja, buchas de maconha e haxixe que totalizaram 70 gramas, além de uma balança de precisão e R$ 370 em notas de pequeno valor / Divulgação

No início da manhã deste domingo (10), no Km 600 da BR 262, em Miranda/MS, a PRF realizava fiscalização quando um FIAT/Mobi, com placas de Belo Horizonte, desobedeceu uma ordem de parada dos agentes.

Após um breve acompanhamento, o veículo foi abordado e os policiais constataram que tanto o motorista quanto a passageira possuíam sinais visíveis de embriaguez, o que foi confirmado com o teste de etilômetro realizado no condutor.

Sendo assim, todos retornaram para o posto da PRF para que uma fiscalização mais detalhada fosse feita.

Em revista minuciosa no interior do automóvel, os agentes encontraram diversas garrafas de cerveja, buchas de maconha e haxixe que totalizaram 70 gramas, além de uma balança de precisão e R$ 370 em notas de pequeno valor.

Diante dos fatos, os dois ocupantes do veículo foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil de Miranda, onde foram autuados por tráfico de drogas e o condutor por embriaguez ao volante.

