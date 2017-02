Casal confessa matar e enterrar mecânico em quintal

A Polícia Civil localizou nesta segunda-feira (6), no Portal Caiobá II, região sudoeste de Campo Grande, um casal envolvido no caso de uma ossada humana, encontrada há três dias, na mesma região. O delegado Valmir Moura Fé, titular interino da 6ª Delegacia de Polícia e responsável pelas investigações, disse que os suspeitos estavam escondidos em uma casa e confessaram o crime.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Repressão à Homicídios (DEH), já que a investigação será conduzida pelo delegado Márcio Obara. Ainda nesta manhã, a ex-mulher do mecânico também foi ao local para colaborar com as investigações. Conforme a polícia, a suspeita é que a vítima tenha sido ferida a pauladas e, em conversa extraoficial, o casal teria informado de uma discussão e a ingestão de bebida alcoólica horas antes do fato.

Entenda o caso

Uma ossada humana foi encontrada no fundo do quintal de uma casa, na tarde desta sexta-feira (3). O Corpo de Bombeiros utilizou uma retroescavadeira nas buscas. "Nós encontramos enterradas apenas as vestes da pessoa que está desaparecida e agora vamos usar o equipamento para fazer uma vistoria mais detalhada. A família já nos passou algumas informações e continuamos acompanhando”, afirmou na ocasião o delegado Valmir.

A perícia explicou que existem três fossas desativadas no fundo do imóvel. De acordo com Moura Fé, o mecânico de 53 anos estaria desaparecido desde agosto de 2016. “O filho dele, de 27 anos, é quem registrou a ocorrência do desaparecimento, ressaltando que não mantinha muito contato com o pai. Ele dividia o imóvel com outra pessoa e brigou com ele, também sem notícias do seu paradeiro”, disse.

Em depoimento, o jovem explicou que buscou notícias do pai. “No boletim de ocorrência consta que o pai era usuário de drogas e também alcoólatra. O filho teria recebido a informação de que ele estava em uma clínica de recuperação, mas não foi localizado”, disse o delegado.

A investigação também obteve a informação de que ele foi agredido e poderia estar enterrado no quintal da sua casa, na rua Asturio Luiz Braga. “Vamos dar andamento ao inquérito e verificar se realmente esta informação é verdadeira”, finalizou o delegado.

