Carro bate em muro de prédio da PF após suposta perseguição

Um carro de passeio bateu no muro do prédio da Polícia Federal (PF) em Campo Grande na tarde desta segunda-feira (13). O acidente aconteceu depois que o veículo foi atingido por um tiro na porta traseira esquerda. O motorista de 20 anos foi preso com uma mochila com cocaína.

Testemunhas disseram que o carro era perseguido por outro veículo de policiais federais à paisana quando foi atingido pelo disparo. O motorista do carro perdeu o controle da direção na rua dos Crisântemos e atingiu o muro da lateral, perto da guarita do estacionamento. A sede de Superintendência da PF na capital de Mato Grosso do Sul fica na Vila Sobrinho.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da PF e aguarda retorno no local.

Ainda segundo testemunhas, duas pessoas estavam no carro que bateu. O passageiro conseguiu fugir e o motorista foi preso pelos policiais e está no prédio da Superintendência. O jovem de 20 anos teria saído da cadeia uma semana antes. O veículo era do pai do condutor que tem uma loja de embalagem próximo ao local do acidente. Ele esteve na sede da Polícia Federal nesta tarde, mas não quis dar entrevista.

No veículo atingido pelo disparo foram encontrados cabos de vassoura, um capacete, uma garrafa de cerveja, copos descartáveis e produtos para festa.

