Carreta disfarçada com carga de soja carregava maconha e foi apreendida pela PRF

O caminhão-trator Scania/R124, com placa de Dourados/MS, era conduzido por um homem de 32 anos, na companhia de uma mulher, de 20 anos / Divulgação

No início da tarde de hoje (26) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta carregada com maconha, na BR-463, no km 102, próximo ao município de Ponta Porã/MS.

Policiais Rodoviários Federais suspeitaram da carreta, que estava com problemas mecânicos e durante buscas na carroceria, em meio aos grãos de soja, encontraram muitos fardos contendo tabletes do entorpecente.

O caminhão-trator Scania/R124, com placa de Dourados/MS, era conduzido por um homem de 32 anos, na companhia de uma mulher, de 20 anos. O motorista apresentou notas fiscais referentes a um carregamento de mais de 30 toneladas de soja, entretanto foi constatado que o maior volume da carga é do entorpecente.

Aos policiais, o motorista afirmou conhecimento do ilícito e que levaria a droga da cidade de Ponta Porã/MS, próximo da fronteira com o Paraguai, até o interior de São Paulo, onde receberia pelo transporte. As notas fiscais apreendidas indicam que os grãos foram carregados em Ponta Porã/MS e teriam como destino a cidade de Guarujá/SP.

A carreta com os grãos será descarregada e, tão somente após, haverá estimativa da quantidade de maconha apreendida nesta Ação.

Veja Também

Comentários