Caminhonetes roubadas lotadas de maconha são apreendidas em Campo Grande

Duas caminhonetes carregadas com 3,5 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta sexta-feira (10) no macroanel de Campo Grande.

Os veículos foram adaptados para armazenar a droga, prática conhecida como "cavalo doido", quando os traficantes tiram os bancos para aumentar espaço interno e pintam os vidros de preto, para dificultar a fiscalização da polícia.

A estimativa é que a droga totalize pelo menos três toneladas. Segundo o inspetor da PRF Márcio Leite, as duas caminhonetes foram avistadas em atitude suspeita por volta da 0h30 (de MS) e fugiram ao avistar a viatura.

Um dos condutores perdeu o controle da direção do veículo e saiu da pista. Dois pneus furaram e o motorista fugiu para uma mata de uma estrada vicinal. A outra caminhonete também fugiu por uma estrada e foi localizada abandonada com a droga.

A suspeita da PRF é que a droga tenha sido trazido da região de Coronel Sapucaia e seria levada para Goiânia (GO). Os veículos e a droga foram levados para a Denar, onde os tabletes foram pesados e totalizaram 3.520 quilos de maconha.



Ainda conforme a PRF, os dois veículos são roubados e estavam com placas falsas. Na prática do 'cavalo doido', os traficantes não param em fiscalizações e tentam fugir em alta velocidade quando percebem abordagem. Geralmente viajam à noite e, sabendo disso, a polícia tem intensificado a fiscalização no período noturno e na madrugada.

