Caminhonete é encontrada com 1,5 tonelada de maconha

Uma caminhonete furtada no Rio Grande do Sul foi encontrada em Mato Grosso do Sul na madrugada desta terça-feira (25), lotada de maconha. O veículo estava abandonado em um matagal próximo à MS-156, em Caarapó, a 264 quilômetros de Campo Grande.

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontrou a caminhonete com as portas abertas e motor funcionando. A suspeita é de que os traficantes tenham abandonado o veículo ao verem os policiais.

Segundo a polícia, foram apreendidos 1.602 tabletes de maconha, escondidos até o teto do veículo, inclusive na carroceria. A droga pesou 1,586 tonelada.

A caminhonete estava com placas de Torres (RS) e só foi constatado o furto, ocorrido em 3 de dezembro de 2015, após checagem com a numeração do motor. O veículo é de Gaurama (RS). Policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

