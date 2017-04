Câmeras flagram vandalismo em bairro de Campo Grande

Lixeira destruída e muros pichados. O cenário, na rua Jaime Costa, bairro Buriti, está se tornando comum na região, conforme informaram os moradores. Eles reclamam das inúmeras ações de vandalismo e falta de policiamento na região. Segundo a terapeuta ocupacional Lilia Thea, de 42 anos, bastou dar uma volta no bairro para encontrar ainda mais depredações e carregar consigo a frustração diante aos vândalos, mesmo com sistema de monitoramento, alarmes, sensores e até cães de guarda em casa.

"Chegamos de viagem na semana anterior, cansados e então o domingo foi um dia de acordar um pouco mais tarde. Meu marido, no entanto, foi até a garagem para lavar o nosso carro e o vizinho comentou a tristeza de encontrar a lixeira daquele jeito. Foi quando verificamos as câmeras e constatamos a ação de três rapazes. O crime foi por volta das 6h40 e, além de tentar arrancar as lixeiras, eles chutavam por diversas vezes", afirmou Thea.

No mesmo dia, a família saiu pelas ruas do bairro e encontrou outras lixeiras arrancadas e muros pichados. "A gente fica se perguntando qual o motivo de destruir um patrimônio. E, mesmo com todo o aparato de segurança, passamos por isso. As nossa câmeras mostram que eles forçam para derrubar a lixeira metálica, porém não conseguem por estar fixada no chão com concreto. O vizinho também teve problemas, mas de pichação. E o pior é que ele tinha acabado de pintar o imóvel", comentou a terapeuta.

O vendedor Vrademir Centurião Balbueno, de 41 anos, mora na região do Buriti há 18 anos e contou que, além de depredações, sofre com assaltos e chegou até a lutar com um ladrão. "No sábado eu cheguei do hospital de madrugada, pois fui socorrer um sobrinho que passou mal. Eu me deparei com o muro pichado, eles tinham acabado de sair e eu fiquei de madrugada tentando limpar o muro, mas ainda ficou resquícios", alegou.

Além de pichações, assaltos na região

Dias antes, a filha tinha sido assaltada ao passear com amigos. "Os assaltantes estavam de moto e levaram o celular de um deles. Alguns dias depois, uma nova tentativa e outro adolescente foi assaltado na região. E no mês de fevereiro foi terrível o momento em que eu cheguei em casa, com meu irmão. Nós estávamos na varanda e escutei um barulho no portão. O ladrão estava tentando entrar e fugiu quando nos viu lá fora. O guarda da rua o flagrou e fui atrás, chegando a lutar com o suspeito. O pior nessa história? Ele estava de tornozeleira, falou que era ex-detento e me fez ameaças de mor", garantiu.

De acordo com a delegada Marilda Rodrigues, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat), em Campo Grande, nesses casos a pena chega a um ano de prisão, além da multa. Além disso, é importante ressaltar que a pessoa é indiciada pelo crime e com isso fica com inúmeras restrições.

