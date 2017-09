Batalhão de Choque recupera duas camionetes roubadas

No dia 14 de setembro, uma camionete S10 de cor branca foi roubada nas proximidades do Comper Brilhante, localizado no bairro Vila Bandeirante. Segundo o boletim de ocorrência, Edvaldo dos Santos Chagas Junior, 18, Ivone Santos Nunes, 35 e Diego Santos Borges, 28, foram identificados como autores do crime.

Após o roubo da S10, o veículo se envolveu em um acidente de trânsito vindo a colidir na Rua Campos Salles, Bairro Taveirópolis, com um veículo UNO de cor vermelha.

Através de informações passadas pela vítima do roubo, Marcelo Pereira de Souza, 46, a guarnição do Batalhão de Choque chegou até a residência de um dos envolvidos no crime localizada no bairro Portal Caiobá, onde foram encontradas a camionete roubada, um revólver e 4 aparelhos celulares que possivelmente seriam arremessados para o interior do presídio de segurança máxima da Capital.

Diego relatou que levaria o veículo para o Paraguai, alegando que quem praticou o roubo foram Edvaldo e Ivone. Ele ainda indicou onde estaria outro veículo que também seria levado por ele para o país vizinho sendo um Mitsubishi Pajero de cor preta que também é produto de roubo que foi localizada no bairro São Conrado.

Diante dos fatos, os autores foram conduzidos até a delegacia para providências cabíveis e os veículos foram entregues na Defurv, ficando sob responsabilidade da delegada Deborah.

