Baile de formatura tem brigas, polícia por duas vezes e mulher hospitalizada

Brigas na madrugada deste domingo (12) acabaram com o baile de formatura do curso de administração de empresas de uma universidade particular de Campo Grande. Foram três confusões e a Polícia Militar (PM) precisou intervir duas vezes.



Segundo relatos de testemunhas, a primeira briga foi por volta das 00h (de MS). A situação foi resolvida em seguida. Na segunda vez, os seguranças tentaram tirar um dos formandos, suspeito de causar a confusão, porém, ele continuou na festa.

Depois, houve briga generalizada, com copos quebrados e corre-corre. Uma das pessoas que estava no local, um jogador de futebol paraolímpico tentou sair e passou a ser empurrado pelo formando que teria começado a segunda e esta terceira briga.



Na versão do atleta, o formando o chamou de 'macaco' e outras palavras relacionados à raça dele, e um homem ainda sacou uma arma de fogo.



A mãe do jogador passou mal com pressão alta e foi hospitalizada. Algumas pessoas ficaram com cortes e o salão onde a festa era realizada ficou até com mancha de sangue no piso. Nenhum suspeito de provocar a confusão foi responsabilizado. O atleta afirmou que iria denunciar o caso à Polícia Civil.



Veja Também

Comentários