AÇÃO POLICIAL | Sexta, 15 de Setembro de 2017 - 10:40 Após roubar veículo, fugir e lesionar uma mulher, homem é preso em uma ação da PRF com a PF Diligências das duas forças policiais, PRF e PF, apontaram um possível envolvimento do homem com o tráfico internacional de drogas