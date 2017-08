Após ordem de parada não obedecida, motorista de Hylux roubada abandona o carro

Na tarde de quinta-feira (03), no km 68 da BR-463, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos com registro de roubo/furto.

Foi dada a ordem de parada ao automóvel I/Toyota Hilux com placas aparentes de Tanabi/SP. O motorista não obedeceu e empreendeu fuga.

Alguns quilômetros à frente, os ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé.

Os policiais constataram que se tratava do veículo I/Toyota Hilux com placas de Aracaju/SE, que tinha registro de roubo/furto no dia 05/07/2017, também em Aracaju/SE.

O carro, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local.

Eldorado/MS

No km 38 da BR-163, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo I/Vw Spacecross com placas aparentes de Guarujá/SP. O condutor desobedeceu e empreendeu fuga.

Alguns quilômetros à frente, os policiais encontraram o carro abandonado as margens da rodovia.

Foi constatado que as placas originais do automóvel era de Curitiba/PR, com registro de roubo/furto no dia 20/04/2017, também em Curitiba/PR.

O veículo, foi encaminhado para a Polícia Civil de Eldorado/MS.

