Após fuga em dois presídios de Três Lagoas 3ª tentativa é evitada

Duas unidades prisionais de Três Lagoas, município na região leste de Mato Grosso do Sul, registraram fuga de detentos no último sábado (14). Segundo a polícia, o de 19 anos da Colônia Penal – regime semiaberto – e três do Presídio de Segurança Média. Um tentativa de fuga foi evitada durante fiscalização após fugas.

O diretor-presidente da Agência de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) Ailton Stropa disse que em princípio as fugas não têm ligação com as rebeliões que tomam conta dos presídios no norte do país, embora tenham detentos de grupos criminosos nas unidades prisionais no estado.

“Estamos com o sistema prisional sob controle no estado, mas não nos faz baixar a guarda”, afirmou Stropa.

Conforme os registros policiais, a fuga na Colônia Penal foi percebida por volta das 18h de sábado, quando foi feita a contagem dos presos e um agente deu falta de um detento de 19 anos. De acordo com a Agepen, o fugitivo já foi recuperado.

As outras três fugas ocorreram na manhã de sábado na unidade de segurança média. Durante o confere nominal da cela 11 do pavilhão IV, o agente percebeu que alguns internos não responderam. Ao vistoriarem a cela, encontraram um corte da grade da cela na parte de baixo.

Segundo a polícia, os detentos teriam utilizado da fragilidade nos alambrados do sistema de iluminação e depois escavam abaixo da placa de concreto armado para fugir.

Stropa explicou que depois do registro de fuga foram realizados os procedimentos de praxe e constataram uma tentativa de fuga. “Quando ocorre uma fuga, fazemos os procedimentos e detectamos uma tentativa que teriam mais presos envolvidos”, disse o diretor.

