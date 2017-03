Após fuga, DOF prende homens com 247 quilos de maconha

Departamento de Operações de Fronteiras (DOF) prendeu quatro homens por tráfico de drogas e associação criminosa. O Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (24), durante um bloqueio policial para a fiscalização na rodovia MS-395.

Durante a abordagem, os policiais viram fardos de entorpecente no banco de trás. De acordo com Dourados News, durante a entrevista um veículo com placas de Três Lagoas, aproximou e retornou em alta velocidade em direção à cidade de Brasilândia.

A fuga aconteceu por aproximadamente um quilômetro, o veículo foi abandonado no acostamento da rodovia por três homens que empreenderam fuga, sendo capturados.

Os homens confessaram que foram contratados para avisar o motorista do Ford Fiesta sobre bloqueios policiais na rodovia. Na hora da fuga, um dos passageiros atirou pela janela do veículo um aparelho de celular que não foi encontrado.

Os quatro foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Brasilândia para os procedimentos legais.



