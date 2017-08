Prefeito de Campo Grande assina termo para execução da obra de ampliação da UBS do bairro Cidade Morena

A obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Vicente Fragelli, no Bairro Cidade Morena, vai garantir um aumento de ao menos 70% no número de atendimentos. A ordem de serviço para execução da obra, que integra o calendário de aniversário de Campo Grande, foi assinada na manhã desta quarta-feira (23), pelo prefeito Marquinhos Trad , o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, e de Obras, Rudi Fioresi. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até dezembro deste ano.

Na ocasião, o prefeito Marquinhos Trad destacou as dificuldades enfrentadas no início da gestão e os esforços que estão sendo feitos para reorganizar o serviço público de saúde a fim de garantir à população um atendimento digno e de qualidade.

“Assumimos a administração com inúmeros problemas na área da saúde, a começar pelas dívidas com os hospitais e fornecedores. Somente para a Santa Casa a prefeitura estava devendo mais de R$ 22 milhões, sem contar os outros hospitais como (Hospital) Universitário, por exemplo. Enfrentamos outros problemas de gestão que se refletiram no desabastecimento da rede, tanto de insumos como medicamentos. Mesmo diante de todo esse cenário, nós tomamos atitudes para reverter esse quadro e hoje estamos conseguindo avançar. A ampliação desta unidade não vai resolver totalmente o problema de saúde desta região, mas vai dar mais condições para que os servidores possam trabalhar e para que a população seja melhor assistida”, disse o chefe do Executivo.

O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, lembrou que a obra foi concebida ainda na gestão do ex-prefeito Nelsinho Trad, em 2012, com recurso do Ministério da Saúde, tendo sido liberado em 2014. Entretanto, desde então não houve nenhum avanço quanto a execução da obra que está sendo destravada agora.

“Essa é uma obra, assim como várias outras, previstas no Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS) que é uma das estratégias do Ministério da Saúde para a estruturação e o fortalecimento da Atenção Básica. E isso vem ao encontro com aquilo que nós estamos pensando para a saúde da nossa Capital. Através do reforço da Atenção Básica, nós iremos conseguir desafogar os atendimentos que hoje estão sendo feitos nas UPAs e CRS’s”, disse o titular da Sesau.

Conforme o projeto, serão ampliados 175,28m² que se somarão aos 325,44m² de estrutura físicas já construídos. Com este aumento, a unidade contará com mais um consultório odontológico com três cadeiras e escovódromo, três consultórios para atendimento geral e um consultório com banheiro, o que vai garantir um aumento significativo nos atendimentos.

Atualmente, a unidade atende cerca de 80 pacientes por dia e, a partir dessa ampliação, passará a atender aproximadamente mais 135 pacientes, o que representa um aumento de 70% na capacidade de atendimento.

A obra tem valor total de R$ 275.593,23, sendo a maioria com recursos do município: R$ 181.243,23.

