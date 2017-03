Adolescentes são apreendidos após furto de carro de prefeitura

Dois adolescentes, um de 16 anos e outro de 15, foram apreendidos em Nioaque, a 165 quilômetros de Campo Grande, depois de furtar um carro da prefeitura de Jardim, na segunda-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 5h30 (de MS), moradores denunciaram que dois rapazes tinham abandonado um carro às margens da BR-060 e estavam em uma residência de Nioaque.

A PM foi ao local e apreendeu os jovens em flagrante. Eles disseram que estavam em Jardim, encontraram o carro com as portas destravadas e a chave no contato, no estacionamento de um imóvel utilizado pela prefeitura e resolveram praticar o furto.

Os adolescentes seguiram para a cidade vizinha, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, atolou o veículo e o abandonou. A polícia informou que o carro pertence à prefeitura de Jardim e foi encaminhado junto com os adolescentes à delegacia de Polícia Civil de Nioaque.

