Adolescente que teria participado de abuso e morte de menino de 9 anos é apreendido pela polícia

A polícia cumpriu na manhã deste domingo (23), em Campo Grande, o mandado de internação expedido contra um adolescente de 14 anos, que afirmou ter participado juntamente com um homem da morte de Kauan Andrade Soares do Santos, de nove anos. A delegada Aline Sinott, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij), afirmou que o rapaz foi apreendido e já está na Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco.

Até o momento, de acordo com a delegada, a investigação aponta que o adolescente estava no local do crime. "Ainda não se sabe até onde ele participou, porém a suspeita é que ele ajudou a ocultar o corpo. Já o maior possivelmente realizou os abusos e executou a vítima. Vamos aguardar os laudos periciais e o depoimento do adulto, que ocorrerá nos próximos dias", explicou a delegada.

Durante declarações, o adolescente narrou a brutalidade do crime, que chocou os policiais que atuam na investigação. Conforme Sinotti, a vítima sofreu hemorragias e desmaiou. Foi neste momento em que os envolvidos programaram o descarte do corpo no Rio Anhanduí, altura da avenida Thirson de Almeida.

Buscas

Bombeiros fizeram buscas no rio Anhanduí, em Campo Grande, na sexta-feira (21) e no sábado (22), depois de colher depoimento do suspeito de ter abusado e matado o garoto. Um saco preto com cabelo foi encontrado durante as buscas. O material será periciado e as buscas no rio vão continuar, segundo a polícia.

Entenda o caso

Kauan desapareu após sair para brincar no dia 25 de junho. Desde então, a família procura por ele em várias regiões da cidade. Segundo a tia, a família recebeu várias informações sobre possíveis localizações do menino, mas, nenhuma se concretizou. O homem preso vai responder pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, estupro de vulnerável e exploração sexual.

De acordo com a polícia, o suspeito teria feito, pelo menos, outras duas vítimas. A polícia encontrou material pornográfico e indícios de homicídio na casa do suspeito preso.

Em entrevista recente, a família diz que não tem mais esperanças de encontrar o garoto vivo. O caso também é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O suspeito de 38 anos permanece preso na Delegacia Especializada de Repressão à Roubos e Furtos (Derf). Ele nega o crime, mas, segundo a investigação, ele levava as crianças para casa oferecendo dinheiro em troca de abuso sexual.

"Infelizmente, os indícios são fortes de que realmente houve um homciídio e que essa criança faleceu no interior da casa [...] Esse cidadão, que agora encontra-se preso, tinha costume de abordar crianças e atrair para a casa dele, onde ali corrompia essas crianças", comentou o delegado Paulo Sérgio Lauretto, responsável pelas investigações.

A perícia esteve na casa do suspeito preso e encontrou vestídios de homicídio e materiais pornográficos envolvendo crianças e adolescentes.

