Adolescente de 15 anos é apreendida com mais de 20kg de maconha pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde de ontem (13) na cidade de Jaraguari/MS, uma menor transportando cerca de 20kg de maconha.

Os policiais abordaram, na BR-163 km 530, um ônibus que faz a linha Campo Grande/MS – Goiânia/GO. No bagageiro, foi encontrada uma mala escura com o peso acima da média. Através do ticket da bagagem foi possível identificar a proprietária, uma adolescente de 15 anos.

O ticket apresentado pela jovem, coincidia com da mala que havia em seu interior 24 tabletes de maconha, totalizando 20,7kg (vinte quilos e setecentos gramas) da droga.

Segundo a adolescente, ela saiu de Dourados/MS e iria até Goiânia/GO deixar o entorpecente e no destino, receberia o pagamento pelo serviço. A jovem não soube informar quem a entregou nem quem receberia a droga.

A adolescente e a droga foram encaminhadas à Polícia Civil de Jaraguari/MS.

