Adolescente coloca viatura da PM à venda em site de classificados

Um adolescente de 17 anos vai responder por tentativa de estelionato, segundo a polícia, após ser identificado como responsável por colocar uma viatura da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar de Paraíso das Águas, a 281 quilômetros de Campo Grande, à venda em um site de classificados grátis.

"Está zera, completona. Ar, trava, alarme, air bag; mecânica está zera também. Quatro pneus zeros. Só fez duas perseguições. Rádio amador com 35 frequências, sirene e giroflex em perfeito estado. Chiqueirinho com trava eletrônica anti-bandido”, dizia a publicação, retirada do ar logo após a polícia descobrir o caso.

"O adolescente pedia R$ 40 mil na viatura. Ele mesmo estava vendendo o veículo. Ele colocou a cidade de Costa Rica (MS) como localização no anúncio. Acredito que tenha feito isso para não levantar suspeitas", explicou o delegado Danilo Mansur.

A Polícia Militar informou em nota que viatura "nunca esteve à venda". "O que ocorreu foi que um que um rapaz de 17 anos tirou uma foto do veículo e postou o anúncio no site".

Ainda segundo comunicado, o adolescente, localizado em Paraíso das Águas, "foi levado pelo pai até a delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis", e pediu desculpas aos policiais por ter colocado a imagem da caminhonete no site como se estivesse à venda.

