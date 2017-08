Acusados de um roubo de joias avaliado em R$ 23 mil estão presos na DERF

Após mais de um mês de investigações a DERF conseguiu esclarecer um roubo de joias ocorrido em 28 de junho de 2017, na Vila Palmira, nesta capital. De acordo com o delegado Carlos Delano, o crime foi praticado por Hermann Portilho Paiva (28) e Altimar da Silva Fraga (30), com o auxílio de uma prestadora de serviço de um supermercado, em que a vítima, um vendedor de joias, já havia comercializado seus produtos.

Segundo Delano, na hora do roubo o comerciante, de 69 anos de idade, estava sentado à frente de uma lanchonete, quando chegaram dois homens armados que exigiram que ele entregasse a chave do seu carro, que estava estacionado próximo, mas como ele se negou a entregar, um dos autores atirou nos vidros e pegou a maleta de joias, que estava no interior do veículo. Segundo a vítima, o bem subtraído era avaliado em aproximadamente R$ 23 mil.

Os autores responderão pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com pena de 8 a 20 anos de reclusão. Hermann Portilho Paiva teve a prisão preventiva decretada no curso da investigação, tendo sido capturado no dia 10 de agosto de 2017 e a pistola por ele utilizada no crime também foi apreendida. Já Altimar Da Silva Fraga, se apresentou na Delegacia e responde em liberdade, porém, sua negativa em colaborar com a investigação poderá ensejar requerimento de sua prisão preventiva.

Hermann já possui passagens pela polícia duas vezes por Porte Ilegal de Arma de Fogo, três por Homicídio Tentado e um Tráfico de Drogas. Enquanto Altimar foi preso anteriormente por Tráfico de Drogas e está em livramento condicional.

Conforme os autores, os objetos subtraídos foram vendidos para um comerciante de joias, residente no bairro Nova Lima, que após ter tomado conhecimento de que a Polícia diligenciava para recuperar o ouro roubado, procurou a vítima e restituiu o ouro que estava em sua posse.

De acordo com o delegado, a pessoa que repassou as informações para os autores também responderá pelo roubo, enquanto o comprador do material será indiciado pela receptação.

