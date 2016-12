“Vou honrar a confiança depositada em mim e trabalhar para o que for melhor para a população”

André Salineiro – Vereador eleito em Campo Grande Divulgação

"Não serei oposição, mas terei posição", disse o verador André Salineiro eleito pelo PSDB como o verador mais votado de Campo Grande

Nas últimas eleições em Campo Grande, a cidade conheceu um novo recordista de votos. O ex-policial federal André Salineiro disputou o cargo pelo PSDB e atingiu a marca de 8.776 votos.

Em sua primeira campanha atingiu essa marca e garantiu que trará sua experiência de 10 anos como policial federal, onde atuou em frentes de combate à corrupção, para o Legislativo Municipal. O novo vereador declarou que vai trabalhar para construir e somar em benefício da população.

André Salineiro acredita que o número expressivo de votos que obteve na urnas demonstra a insatisfação da população com o político atual e a busca por mudança e renovação. Diante disso, o vereador garante que pretende honrar a confiança depositada em sua plataforma de campanha e em sua pessoa.

Acompanhe a entrevista:

A Crítica - O senhor atuou como policial federal por 10 anos. Como ingressou na política?

André Salineiro - Foi justamente por estar há 10 anos na Polícia Federal, conhecendo os problemas que norteiam as grandes organizações criminosas, por já ter trabalhado nessa parte de combate à corrupção, por ter essa vivência e por outras experiências que passei, que pude perceber a importância do Poder Legislativo e como ele é capaz de interferir na vida das pessoas. Então, me propus, a partir daí, a contribuir nessa seara também, entrando na esfera do legislativo, que é realmente o poder que atua sobre os demais de uma forma sobremaneira.

A Crítica - Como deverá ser sua atuação dentro do legislativo, já que na teoria representa oposição ao prefeito eleito?

André Salineiro - Não serei oposição. Inclusive, condeno esse termo "oposição". Você trabalha com oposição quando a outra pessoa é inimiga e não precisamos ser inimigos de ninguém. Quando você quer construir algo, tem que construir junto, somar. Só que já deixei bem claro para o prefeito eleito que eu vou ter posição, que é diferente de oposição. Posição significa que quando algum projeto for favorável à população campo-grandense eu vou ser o primeiro a defendê-lo. Não irei criar empecilhos somente pelo fato de ser de outro partido, de forma alguma. Não concordo com isso. Da mesma forma, se algo for ruim para a população, serei o primeiro a contestar o Executivo. Enfim, vou ter posição e não oposição.

A Crítica - Por não ser político, a que o senhor atribui o número expressivo de votos que recebeu nas eleições?

André Salineiro - Eu atribuo isso à descrença que a população tem tido com o setor político em si e que enxergou na minha pessoa, na nossa plataforma de campanha, uma esperança, uma possibilidade de mudança. Acho que a palavra primordial é mudança, é renovação, mas acima de tudo renovação com responsabilidade. Recebi realmente esse número expressivo de votos, o que aumentou ainda mais a minha responsabilidade. Vejo esse número com muita humildade e, com certeza, irei honrá-lo.

A Crítica - Ainda sobre ter sido o candidato mais votado: o, fato, de alguma maneira, o qualifica a disputar a presidência, ou um cargo na futura Mesa Diretora da Câmara?

André Salineiro - O fato de ter sido o mais votado não significa a presidência da Câmara. Creio que nesse primeiro momento não seria interessante eu estar disputando a presidência, porque a função do presidente é uma função administrativa, burocrática, na qual é inevitável que ele deixe de fazer aquele papel de vereador em si. Eu fui eleito pela população para ser vereador. Para eu desempenhar minha plataforma de campanha não posso estar numa presidência de Câmara. Preciso estar fazendo o papel de vereador. Então, minha meta agora é essa.

A Crítica - A população, devido aos episódios dos últimos anos, tanto em Campo Grande, como nacionalmente, ficou descrente com os políticos. Como mudar essa situação?

André Salineiro - Nós só conseguiremos mudar esse sentimento e ter novamente a confiança das pessoas com o trabalho. A campanha passou e agora vamos colocar em prática aquilo que foi falado naquele período. Somente o trabalho vai resgatar essa confiança das pessoas. Eu creio e defendo que o exemplo move multidões. O exemplo é a melhor forma de alguém demonstrar para o que veio.

A Crítica –Normalmente, um vereador é eleito por uma base política. No caso do senhor existe essa base, ou seus votos 'pingaram' nos quatro cantos de Campo Grande?

André Salineiro - Tive a honra de ter votos de todas as classes sociais e de todos os setores. Os votos vieram de pessoas do setor produtivo, industrial, do comércio, entre outros. Então, as pessoas compreenderam esse projeto. Não é um projeto classista, não vai depender apenas de um setor. A ideia é trabalhar realmente como um político deve trabalhar. Hoje, mais do que nunca, a sociedade espera não somente um legislador, mas um líder inspirador, uma pessoa que tenha conhecimento interdisciplinar, ou seja, em várias áreas. Ela (a sociedade) quer um político mais completo em si. A sociedade não quer, creio eu, aquela figura do estereótipo do político. Temos que mudar isso.

A Crítica - De que maneira a sua profissão de policial federal irá contribuir em sua atuação como vereador?

André Salineiro - A profissão irá contribuir pela vivência que tenho, pela experiência adquirida ao trabalhar em diversas áreas, pois na Polícia Federal há diversos setores. Nesses 10 anos pude obter uma experiência muito grande que pretendo levar sim para minha atuação na Câmara.

A Crítica - Com a expressiva margem de votação que obteve, existe a possibilidade de o senhor sair candidato em 2018 para deputado estadual ou federal?

André Salineiro - Não vislumbrei ainda essa possibilidade, não pensei nisso. Como falei, a minha meta agora é cumprir o papel pelo qual a população me elegeu, que é ser um vereador. Então, minha meta, pensamentos e atitudes estão totalmente voltados para esse mandato que se inicia em 2017.

A Crítica - O PSDB perdeu as eleições municipais. Diante disso, já se discutiu no partido como deverá ser a postura em relação ao Executivo?

André Salineiro - Como já disse na questão anterior sobre a oposição, minha postura será de apoiar os projetos que sejam bons para a população, independentemente de partido.

A Crítica - Podemos adiantar qual deverá ser o primeiro projeto apresentado pelo senhor na Câmara?

André Salineiro - Não sei qual exatamente será o primeiro projeto, porque já temos vários que estamos construindo e pretendo apresentá-los à Comissão de Justiça para que vislumbrem a sua possibilidade. O que a população pode esperar é um vereador que vai se embasar na elaboração de projetos para toda a cidade e já estamos trabalhando neles.

A Crítica - Seu mandato trará algum diferencial em relação ao diálogo com a população?

André Salineiro - Sim. Iremos manter um diálogo com a sociedade, de modo a ouvir suas sugestões e atender as demandas de todos os setores. Queremos fazer isso, não somente no gabinete, mas por meio das redes sociais, onde já tenho uma presença forte. Estou sempre ouvindo e dando atenção àqueles que nos seguem. Quero fazer um mandato acessível a todos, inclusive mostrando nossas ações, aquilo que eu e minha equipe estaremos fazendo na Câmara todos os dias.