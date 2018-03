Várias situações foram alteradas da última eleição para esta, como o registro do estatuto de partidos que é de 6 meses

Advogado Daniel Castro - diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral - Arquivo

No próximo dia 7 de outubro os brasileiros vão às urnas escolher o novo presidente da República, além de deputados federais e senadores, e ainda os governadores de estados e os respectivos deputados estaduais. O dia 28 de outubro está marcado para acontecer as eleições em segundo turno, onde houver necessidade.

Algumas mudanças aconteceram com a mini reforma eleitoral e o advogado Daniel Castro, que atua há 10 anos, na área do Direito Público, como administrativo, tributário e eleitoral, comenta essa modificações. Castro também é professor na Universidade Federal de MS e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral

Acompanhe a entrevista:

A Crítica – No final do ano passado a legislação eleitoral sofreu algumas alterações, basicamente o que vai mudar no quadro geral?

Daniel Castro - Várias situações que foram alteradas da última eleição para esta de 2018: quanto ao período de registro do estatuto de partidos políticos junto ao Tribunal Superior Eleitoral na legislação pretérita era de um ano antes do pleito, com a reforma eleitoral do ano passo agora passou para seis meses. No mesmo sentido, antes quem desejava pleitear um cargo eletivo deveria estar domiciliado na circunscrição eleitoral pelo período mínimo de um ano antes das eleições, na nova sistemática deverá o prazo caiu para seis meses. Ao mesmo tempo, importante destacar a alteração na transmissão dos debates pelos veículos de comunicação de rádio e TV, nas eleições passadas as emissoras eram obrigadas a convidar os candidatos cujos partidos políticos possuíam pelo menos nove representantes na Câmara dos Deputados, nas eleições de 2018 o número cai para cinco representantes. Outro ponto que é que nas eleições de 2016 as doações estimáveis em dinheiro relativas ao uso de bens móveis, imóveis ou, ainda, de prestações de serviços, eram limitadas ao valor de R$ 80.000,00 por doador e a multa por doação acima do permitido era de cinco a dez vezes o valor da quantia excedida, a partir das eleições gerais de 2018 o valor máximo cai para R$ 40.000,00 e a multa poderá ser de até cem por cento da quantia excedida. Ainda sobre esses valores mister anotar que o máximo que uma pessoa física pode doar não poderá exceder dez por cento do declarado rendimento declarado no Imposto de Renda do exercício anterior.

A Crítica – Como funcionará o financiamento de campanha?

Daniel Castro - Além da possibilidade de doações feitas por pessoas físicas, pelos próprios candidatos e pelos partidos políticos para os candidatos, por meio do Fundo Partidário, existe agora o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, introduzido na nova legislação de 2017. Com efeito, este será constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral. O valor será definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, por meio de resolução, com base nos parâmetros estabelecidos na lei, não podendo ser inferior a 30% das emendas da bancada, de acordo com o inciso segundo do parágrafo terceiro, do artigo 12, da Lei 3.474 de 2017. Em resumo, nas eleições de 2018 haverá um fundo, criado com dinheiro público, para financiar as eleições. Além disso, convém relembrar a manutenção da vedação de doações por pessoas jurídicas.

A Crítica – Como o partido ou candidato busca essa verba pública para campanha (Fundo Especial)?

Daniel Castro – O dinheiro desse fundo será dividido conforme a previsão legal, sendo que 2% do valor global serão divididos igualmente entre todos os partidos políticos com estatuto registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Outros 35% serão repartidos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção de votos obtido por ele na última eleição para a Câmara. Outros 48% desse valor serão divididos entre os partidos na proporção de representantes na Câmara Federal, considerados somente os titulares. E 15% serão repartidos entre os partidos na proporção de representantes no Senado Federal, considerados também somente os titulares. Observa-se, então, que quem tiver maior representatividade terá uma fatia maior do fundo.

A Crítica – Essa situação poderá acabar com os chamados ‘nanicos’?

Daniel Castro – No Brasil há uma pluralidade muito grande de partidos políticos, atualmente existem cerca 35 registrados no Tribunal Superior Eleitoral, sendo que muitos deles não possuem representação no Congresso Nacional. Na verdade, observamos que o legislador tentou adequar a divisão do orçamento proporcionalmente ao tamanho de cada partido. Acredito que isso poderá auxiliar no desaparecimento de alguns partidos políticos.

A Crítica – A questão de coligação para essa eleição sofreu alteração?

Daniel Castro – Vários debates foram realizados no Congresso Nacional no segundo semestre do ano passado propondo mudanças mais substanciais, com relação a voto distrital, voto distrital misto, possibilidade de coligações somente nas majoritárias, tudo isso foi discutido, mas poucas normas foram alteradas efetivamente, ou seja, se propôs uma grande reforma política e o que tivemos no final do ano foi uma mini reforma eleitoral, até mesmo porque não houve acordo no Congresso para que fossem aprovadas. No tocante as coligações, a Emenda Constitucional n.97 de 2017 alterou o artigo 17, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, a fim de vedar a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Todavia, a referida alteração só começará a partir das eleições de 2020, conforme determinação do artigo primeiro, parágrafo primeiro, da Emenda Constitucional n.97 de 2017. Assim sendo, para as eleições deste ano não haverá alterações quanto à as coligações.

A Crítica – Uma discussão atual é sobre campanha antecipada e pré-campanha, afinal o que pode ser feito?

Daniel Castro – Inicialmente, convém destacar que determinada pessoa só é candidata após duas situações, a primeira são as convenções partidárias, ato pelo qual os partidos políticos lançam seus candidatos oficialmente, para as eleições de 2018, as convenções deverão ser realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, e, a segunda, é o registro de candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral para os cargos de Presidente e Vice-presidente, e aos Tribunais Regionais Eleitorais para os demais cargos que serão disputados nesse ano. Antes desse período, o pretenso candidato poderá mencionar publicamente sua intenção de se candidatar; participar de entrevistas, debates e encontros, em veículos de comunicação, congressos, seminários referentes às eleições; todavia, não pode haver pedido explícito de voto, ou seja, a fato de tornar público sua intenção de se candidatar não configura campanha antecipada. Entretanto, serão consideradas propagandas antecipadas, além do pedido explícito de voto, quaisquer atos que caracterizem divulgação de propaganda política, ou seja, propagandas que têm por objetivo conquistar simpatizantes para garantir votos. No mais, para as eleições de 2018, temos que a partir do dia 16 de agosto é permitida a realização de campanha pelos candidatos, podendo pedir expressamente votos, realizar comícios, distribuição de material e afins.

A Crítica – Como fica a questão das candidaturas avulsas, tema que está sendo discutido pela mídia nacional?

Daniel Castro – Esse é um tema é polemico. Atualmente existe uma vedação expressa acerca da possibilidade de se concorrer a um cargo eletivo sem a devida filiação partidária, ou seja, sem estar vinculado a um partido político. Ocorre que diversos pretensos candidatos tiveram suas candidaturas barradas pelos tribunais eleitorais por não estarem vinculados, o que gerou inconformismos. O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral, no qual se aduz que a norma que proíbe a candidatura sem partido é inconstitucional, pois ofende o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário e possui status de norma constitucional. Essa questão está em discussão no Supremo Tribunal Federal e ainda não há uma previsão de julgamento, acredito que não será definido este ano. Assim, para as eleições de 2018, até o presente momento, é necessário o vínculo com o partido político.

A Crítica – Como fica a questão da desincompatibilização?

Daniel Castro – O Tribunal Superior Eleitoral possui em seu site uma lista extensa com todas as hipóteses de desincompatibilização e seus respectivos prazos. Contudo, algumas necessitam de maior atenção. No caso do Presidente e do Governador não é preciso o afastamento do cargo para concorrer à reeleição, mas caso a intenção seja concorrer a outro cargo é preciso renunciar ao mandato até seis meses antes do pleito. Os Deputados e Senadores, não precisam renunciar seus mandatos para concorrem ao mesmo cargo ou a outros. Os Ministros de Estado, Reitores de Universidade Pública e Secretários de Estado precisam se desincompatibilizar até seis meses antes do pleito.

A CRÍTICA – A proporção mínima de candidatas mulheres nas eleições tem sido devidamente aplicada, é o ideal?

Daniel Castro – Não posso afirmar que a proporção mínima tem sido aplicada corretamente, o que sabemos que existe candidaturas femininas registradas junto aos tribunais eleitorais. Isso por si só não significa que tem sido aplicada, pois há registros do Tribunal Superior Eleitoral de candidatas registradas que não obtiveram nenhum voto, ou seja, nem a própria candidata votou nela. Essa questão de quantificar a igualdade de gêneros ainda não engatou no Brasil, tanto é que a mini reforma eleitoral de 2017 alterou a redação do artigo 93-A Lei n. 9.504 de 1997, determinando que o Tribunal Superior Eleitoral deverá promover, entre os dias 1º de abril e 30 de julho, propaganda institucional incentivando a participação feminina na política. Acredito que as propagandas serão de grande valia para incentivar, todavia, não acho que quantificar um percentual mínimo aumentará a quantidade de mulheres na política, visto que há casos em que estas apenas preenchem números no momento do registro de candidatura, penso que o mais sensato seria proporcionar uma igualdade de participação entre os candidatos, sem levar em consideração o gênero, pois isso ensejaria na pretendida igualdade.

A Crítica – Como será a propaganda eleitoral nas ruas?

Daniel Castro – A partir do dia 16 de agosto os candidatos poderão iniciar suas campanhas nas ruas. É possível realizar comícios, em regra das 8h às 0h; fazer a distribuição de material impressos; divulgar a campanha por meio de "bandeiradas", desde que não atrapalhe o trânsito; divulgar jingles ou mensagens; participar de debates informando suas propostas; adesivar carros, mas só adesivos comuns de até 50 cm x 40 cm ou microperfurados no tamanho máximo do para-brisa traseiro; já bonecos e outdoors eletrônicos estão proibidos.

A Crítica – Na questão da apuração das eleições e a prestação de contas houve mudança?

Daniel Castro – O Tribunal Superior Eleitoral aprovou em dezembro de 2017 as regras acerca da apuração e da prestação de contas, sendo que as mesmas são semelhantes as que valeram para as eleições de 2016. As principais são que os candidatos deverão emitir um recibo com a indicação do CPF do doador de toda e qualquer arrecadação de recursos, por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), levando-se em consideração a ordem cronológica do recebimento; em caso de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas; já os valores transferidos pelos partidos políticos provenientes de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas dos partidos, como transferência aos candidatos; todas estas e outras regras estão previstas na Resolução n.23.553 de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral.