'Tem de haver mudanças radicais em alguns pontos importantes da Reforma Previdenciária'

Senador Pedro Chaves do PSC/MS

Com a CPI, vamos detectar quais as fontes da grande dívida da Previdência e cobrar dos devedores e não do assalariado. A reforma como está não passa, nem pela Câmara e nem pelo Senado

O Brasil vive um momento de mudança e para isso a participação dos políticos tem sido um ponto fundamental. Uma das questões que tem sido comentada em vários setores da sociedade brasileira é a Reforma da Previdência, que irá mexer com toda a população e até mesmo com gerações futuras. O senador Pedro Chaves (PSCV) já argumentou que a proposta do Governo Federal não irá passar no Congresso Nacional e precisa de alterações radicais.

Em relação ao assunto que tomou conta do noticiário e das redes sociais nos últimos dias, a questão da fraude na carne brasileira e a operação da Polícia Federal que deflagrou a situação, o senador faz questão de lembrar que a carne brasileira comprovadamente é a melhor do mundo e classificou como uma ação midiática a operação, resultando em consequências até mesmo irreversíveis.

Pedro Chaves também comentou sobre a Reforma Política, a popularidade do governo Temer e claro, sobre a reforma do ensino médio, na qual ele foi relator do projeto.

Acompanhe a entrevista:

A Crítica – A Reforma da Previdência tem provocado um grande embate na sociedade. Os movimentos sociais e de trabalhadores se posicionam contrários ao projeto do Governo e tudo isso será decidido no Congresso. O senhor como parlamentar defende a Reforma proposta pelo Governo Federal, ou acredita que essa proposta não será aprovada?

Senador Pedro Chaves – Temos duas situações importantes. Primeiro, o projeto que foi enviado pelo Governo para o Congresso Nacional não atende os anseios da sociedade brasileira e corta direitos adquiridos por parte dos trabalhadores. Achamos que tem de haver mudanças radicais em alguns pontos importantes, principalmente quanto à aposentadoria e classes. O trabalhador rural, por exemplo, que começa muito cedo no campo e toma sol o dia todo, exposto a um envelhecimento até precoce. Ele não suporta realmente o período de 65 anos, precisará abreviar esse tempo. Por outro lado, tem os professores, que trabalham diuturnamente. Às vezes para poder ter um salário compatível é obrigado a dar aula em mais de uma escola. Outras classes também, como os deficientes, precisam ser reequacionadas. Então, a Reforma como está não passa, nem pela Câmara e nem pelo Senado, já há praticamente um consenso. Em reunião com o presidente Temer já alertamos que é necessário que ele faça mudanças importantes.

A Crítica – O senhor defende que a Reforma Previdenciária é necessária?

Senador Pedro Chaves – Acho que ela é essencial. Inclusive para evitar qualquer mal entendido resolvi assinar a CPI da Previdência Social. Fui um dos protagonistas, e vamos detectar quais as fontes da grande dívida da Previdência. Recentemente li na imprensa que os bancos devem R$ 23 bilhões para a Previdência Social. E não são só os bancos, grandes complexos industriais, empresas de maneira geral têm um débito muito grande. É importante que se cobre realmente dessas instituições e não do assalariado, que é obrigado a pagar rigorosamente, porque já é descontado em folha. Então, é necessário que a CPI possa mostrar a origem e, talvez com isso, possa minimizar muito o projeto da Previdência que foi para o Congresso Nacional.

A Crítica – Sobre a possibilidade de a União passar aos municípios e Estados a responsabilidade da Previdência, o senhor acha que é o mesmo critério?

Senador Pedro Chaves – Cada Estado terá liberdade de equacionar o seu problema de previdência. Há quase um retrocesso nesse sentido e também acredito que o presidente Temer deixou claro na última reunião que se os Estados não fizerem a sua reforma, daqui seis meses vale a reforma da União. Noto que os Estados estão reticentes porque o ônus será deles em termos de Assembleias. Terão na verdade movimentações internas em cada Estado em decorrência dessa reforma.

A Crítica – Em relação ao fim do foro privilegiado, como senhor analisa a possibilidade de isso realmente acontecer?

Senador Pedro Chaves – Esse é um dado importante, que já é uma exigência da própria sociedade há muitos anos. Somente agora, o Congresso Nacional tomou a determinação de que o foro privilegiado é um mal para o País e todos são iguais perante a lei, segundo a Constituição. Então, todos os parlamentares, ministros, aqueles que ocupam cargos superiores, devem também necessariamente ser julgados pela Justiça Comum. Já temos no Senado 60 assinaturas. Fui um dos primeiros a subscrever esse pedido e sou totalmente favorável em acabar com o foro privilegiado para todos que têm esse privilégio.

A Crítica –A Operação Carne Fraca gerou prejuízos na economia de muitos Estados. O senhor acha que a forma como a PF fez a operação, divulgando as investigações e as prisões foi correta, ou poderia ter sido feito diferente, internamente?

Senador Pedro Chaves – O que a polícia fez, primeiro, foi equivocado. Não o fato de ela fiscalizar, porque é a missão da polícia Federal verificar se há algum desvio de conduta por parte de alguns gestores, fiscais e tudo mais. O grande equívoco da polícia foi na verdade fazer um alarde na mídia, foi a forma de comunicar isso. Ela poderia falar diretamente com o ministro da Agricultura e com as autoridades internas. Foi uma ação midiática e causou perplexidade em todo o Brasil e no exterior, que trouxe conseqüências graves e algumas até irreversíveis.

A Crítica – O senhor acha que haverá um prejuízo ainda maior, ou o pior já passou?

Senador Pedro Chaves – Presumo que vamos ter solução para isso só em médio prazo e é um problema também interno. Você sabe que 70% da carne é consumida no Brasil. Tenho conversado com alguns estabelecimentos que vendem a carne e eles começam a sentir uma queda no consumo do produto. Esquecem que o Brasil produz a melhor carne do mundo. Nossa carne não é fraca, nossa carne é forte, é nobre. Temos todas as qualidades que atendem sanidade animal, melhoramento genético, enfim, nosso gado é de primeira qualidade.

A Crítica – Temos visto pesquisas que mostram o desgaste do governo atual, com a possibilidade de não haver a recuperação econômica tão esperada. Como o senhor avalia o governo Temer em um ano pré-eleitoral à Presidência?

Senador Pedro Chaves – O Temer tomou a decisão de encaminhar todas as reformas necessárias que o Brasil demanda há mais de 20 anos e nenhum presidente teve a determinação e coragem de encaminhar para o Congresso. Independente da popularidade, ele acha fundamental e estamos de acordo que encaminhe realmente essas reformas que são necessárias. Mas é óbvio que as reformas têm de atender aos anseios da sociedade. Sempre digo que a vontade do governo deve ser a vontade do povo. É necessário que haja consulta prévia, um pacto entre governo e sindicatos, confederações, a sociedade em geral, trabalhadores. Isso é essencial. Agora, o País vive um momento de turbulência, mas sinto que ele começa a melhorar. Se você analisar a curva de crescimento do País, você nota que até o ano passado estávamos caindo 3.8 negativos. Agora já começamos a dar sinais de melhora. Dados do Banco Central e outros órgãos, como o próprio IBGE, mostram que no ano de 2017 teremos um PIB produtivo.

A Crítica – Alguns setores defendem que entidades, como CNBB, OAB, façam o esboço da Reforma Política para o Brasil, por não acreditarem que esse projeto saia dos políticos. Como o senhor analisa essa questão?

Senador Pedro Chaves – Existe já no Senado uma proposta política apresentada pelo senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, em queele propõeque para um partido subsistir deve ter pelo menos 2% de parlamentares em 14 Estados. Isso significa que dos 39 partidos que temos e mais uma dezena que se encontra no Tribunal Superior Eleitoral, vai se reduzir para 13 partidos. Já é algo que acho importante e ano após ano vai aumentando esse número percentual para exigir maior número de parlamentares no Congresso Nacional. Sou favorável que seja 5%, mas o Ricardo Ferraço e o Senado acharam que 2% é um número palatável. Com esses 2% significa que o PCdoB, o PV, A Rede, PSOL e diversos partidos deixam de existir como partido e terão de trabalhar como representação.

A Crítica – O senhor foi relator da Reforma do Ensino Médio. Em relação a esse assunto, a sociedade entendeu e aceitou a proposta?

Senador Pedro Chaves – Acho que o grande tento do Governo Temer foi a Reforma do Ensino Médio. Estamos entrando em um novo patamar na área de educação. Estamos sintonizados agora com os países do primeiro mundo. Antes mesmo de eu elaborar o relatório do ensino médio, consultei as principais embaixadas, como a Finlândia que é uma das primeiras do ranking mundial, Suécia Estados Unidos, e foi bastante proveitoso. Por exemplo, nos Estados Unidos temos apenas três disciplinas obrigatórias, matemática, inglês e história dos Estados Unidos, o restante o aluno escolhe e ele é o protagonista. Enquanto no Brasil, o aluno é obrigado a fazer 13 disciplinas, independente do curso que fará. Com essa mudança do ensino médio, onde existe uma parte comum obrigatória e o restante o aluno escolhe, isso é um passo à frente. Com certeza, nossas avaliações serão muito mais positivas.

A Crítica – Quando deveremos ter o resultado da comprovação de que essa reforma foi o melhor caminho?

Senador Pedro Chaves – Ela começa a ser implantada em 2018. Como há uma demora de três anos para formar a primeira turma, vamos ter resultado na avaliação ao final desse período. Mas mesmo antes disso, vamos sentir que vai começar a cair o índice de evasão e repetência. Não tenho dúvida quanto a isso, porque o aluno vai escolher as disciplinas que ele pretende fazer. Isso será bom porque ele estará sintonizado com a própria carreira futura.

Em relação à escola de tempo integral, ela será feita gradativamente. O Governo já começou a alocar recursos aos Estados para colaborar, por ser um custo alto. Quando você deixa de dar quatro horas de aula e começa a dar sete horas de aula por dia, há um aumento de custo natural e o Estado não tem condição de suportar esse custo. A União já destinou R$ 1,5 bilhão para isso. Para Mato Grosso do Sul, para o ano de 2017, já estão alocados R$ 8 milhões. Então, vamos ter inicialmente 16 escolas aqui em Mato Grosso do Sul e depois, no ano que vem, já falei com a secretária de Educação, vamos passar para 32 escolas. Isso é muito bom e como já falei o custo é alto, e quando se fala em tempo integral, você precisa preparar a escola para receber os alunos nesses dois períodos.

Outro dado importante é que serão escolhidas aquelas escolas que têm menor IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o exame que tem menor nota e aquela que tem menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Então,ao mesmo tempo em que você faz o tempo integral, você faz uma política social importante para a comunidade.