Reforma Trabalhista beneficia pequenos e médios empresários, mas poderá trazer equívocos em sua compreensão

Rafaela Kasai – presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul Alberto Gonçalves

Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas diz que MPs do Governo pretendem corrigir falhas na proposta aprovada

A nova Lei Trabalhista, após aprovação da reforma, foi sancionada no último dia 13 de julho pelo Presidente Michel Temer. A legislação entra em vigor a partir do dia 11 de novembro. O Governo Federal prepara algumas Medidas Provisórias para modificar pontos que foram aprovados pelo Congresso Nacional, para evitar conflitos.

A presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul (AAT-MS), Rafaela Kasai, analisa que a nova Lei Trabalhista que entrará em vigor beneficia o setor empresarial, com certa diminuição na carga tributária. Porém defende, que ainda não será suficiente para haver uma melhor produtividade e como consequência, a geração de empregos.

Na opinião da advogada, a reforma foi feita à ‘toque de caixa’ e deverá gerar equívocos em sua interpretação, o que poderá provocar uma avalanche de demandas na área da Justiça do Trabalho.

Rafaela Kasai também salienta que alguns pontos favoráveis ao trabalhador, que constam na Constituição brasileira foram modificados e devem ser reparados, como o caso do trabalho em local insalubre para gestantes. “O Governo vai apresentar Medidas Provisórias na tentativa de corrigir os pontos falhos que existem na proposta de reforma trabalhista aprovada no Congresso”.

Para a representante da entidade dos advogados trabalhistas sul-mato-grossenses, para haver uma compreensão ideal sobre as mudanças feitas, ainda demandará um tempo de pelo menos cinco anos. Muito embora, Kasai entenda que com as eleições em 2018 e mudança no Congresso, possa haver alterações na lei aprovada. Pela nova lei continuam a valer diretos como férias remuneradas, 13º salário, FGTS e jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Acompanhe a entrevista:

A Crítica – A mudança na Lei Trabalhista e o Governo encaminhando Medidas Provisórias para algumas modificações. Essa nova lei é a ideal?

Rafaela Kasai – Para ser uma lei ideal, jamais poderia retirar os direitos da Constituição Federal e os princípios dos direitos do trabalho dos empregados. Da forma como foi feita, ela acabou retirando muitos direitos e agora, o governo quer reformular isso por Medida Provisória. Isso, porque tudo foi realizado à toque de caixa e direitos que foram conquistados desde a revolução Industrial, estão sendo retirados mediante a reforma aprovada.

A Crítica – A própria Justiça Trabalhista já vinha moldando essas mudanças com decisões que ocorreram no decorrer dos anos?

Rafaela Kasai – Sim. Principalmente o TST (Tribunal Superior do Trabalho) e o STF (Supremo Tribunal Federal) eles faziam as jurisprudências para que todos se adequassem às novas realidades existentes e tivéssemos um segmento uníssono perante o Judiciário e isso era muito salutar. No entanto, a reforma foi feita e ficaram vários pontos prejudiciais aos empregados de forma principal.

A Crítica – Muitos acreditam que a partir da nova lei, em novembro, os trabalhadores serão demitidos e recontratados como terceirizados, isso poderá acontecer?

Rafaela Kasai – No caso de as Medidas Provisórias serem aprovadas, de forma alguma isso poderá acontecer, porque nós temos um período de 18 meses em que o empregado não poderá ser demitido e logo recontratado, justamente para coibir essa pejotização e terceirização.

A Crítica – Juristas e advogados trabalhistas acreditam que com a reforma trabalhista haverá uma enxurrada de ações na Justiça, a senhora também acredita que isso deverá acontecer?

Rafaela Kasai – Acredito nisso, no meu ponto de vista acho que a Justiça do Trabalho vai ter bastante demanda, porque muitos empresários vão agir de forma equivocada mediante essa reforma. Por exemplo, quem já tem um empregado e vai passar a querer terceirizá-lo, vai gerar demanda para os advogados trabalhistas para manter todos os direitos dos empregados.

A Crítica – Isso significa que o empregador não poderá, a partir dessa nova lei, pegar seu quadro de funcionários e transformam em terceirizados?

Rafaela Kasai – Não vai poder, porque temos esse período (18 meses) que é chamado de quarentena para o trabalho intermitente, justamente para coibir essa terceirização inadequada.

A Crítica – Então como se explicar que a reforma vai gerar empregos, como defende o próprio Governo?

Rafaela Kasai – Na verdade, eles acham que o fato de o empresário ter menos encargos tributários com o empregado celetista, com carteira assinada, geraria mais empregos para as pessoas que terão menos direito, que serão contratadas com trabalho temporário, mas não acredito nisso. Ao contrário, acho que as empresas começarão a demitir, gerando uma demissão em massa e não uma geração de emprego de imediato.

A Crítica – Quem ganha com a reforma trabalhista na sua visão?

Rafaela Kasai – Quem ganha com a reforma no meu ponto de vista é o empresário. Só que para o empresário, o principal seria a diminuição da carga tributária, para que efetivamente ele tivesse uma produtividade melhor, mantivesse os empregados de sua confiança e não retirar direitos dos empregados para gerar empregos.

A Crítica – A senhora acredita que essa modificação por Medida Provisória será aceita no Congresso, para que a reforma tenha uma conotação diferente?

Rafaela Kasai - Na verdade, da forma como foi proposta a reforma trabalhista, ela não pode permanecer, como por exemplo, manter uma gestante laborando em local insalubre. Isso é impossível, está violando norma de higiene, segurança e saúde do empregado. Isso realmente terá de ser modificado. A jornada de trabalho de 12 por 36 horas não poderá ser mesurada por acordo individual, somente em convenção coletiva. O aumento da jornada de trabalho para autorização de hora extra em local insalubre, como o caso da gestante, não pode continuar, tem de ser vetada. Um ponto positivo que temos é no trabalho temporário, com o recebimento de até 80% do FGTS para o empregado, pois isso não existia anteriormente. Se a Medida Provisória passar, esta questão será aproveitada pelo empregado. Tem também a pessoa que pedir demissão terá direito a receber 50% do seu Fundo de Garantia.

A Crítica – Na questão da implantação do banco de horas no lugar do pagamento de horas extras é benéfico?

Rafaela Kasai – Essa questão vai trazer uma segurança maior para ambas as partes, trabalhadores e empresários. Porque antes, o empregado realizava as horas extras e era feito uma banco de horas que muitas vezes não era homologado pelo sindicato. Então, por mais que essas horas fossem compensadas, se o empregado entrasse na Justiça do Trabalho, ele recebia isso como hora extra novamente. Assim, a partir da segunda quinzena de novembro quando começará a valer a nova lei trabalhista, todas essas horas extras que forem compensadas, mesmo em acordo individual, elas terão validade e isso é uma segurança jurídica para ambas as partes.

A Crítica – No que diz respeito à contribuição sindical, determinando que ela seja opcional, isso enfraquece os sindicatos, ou elimina os maus sindicatos?

Rafaela Kasai – Essa questão pode ter sido feita para enfraquecer os sindicatos, porém ela pode realmente fortalecer. Pois, a partir do momento que o trabalhador confiar em seu sindicato, de que ele realmente atue em benefício da categoria, ele vai contribuir e buscar o sindicato. Assim os bons sindicatos serão fortalecidos.

A Crítica – a lei em novembro vai valer somente para os novos contratos, ou seja, a partir da vigoração, ou também vale para quem já esteja trabalhando anteriormente?

Rafaela Kasai – Essa lei vai valer para todos os contratos. Só que tem de se prestar muita atenção, porque demitir e recontratar de imediato, isso não será válido e poderá causar muitas demandas judiciais, justamente porque deverá ser observada a quarentena.

A Crítica – No que diz respeito ao trabalho em casa, o Home Office, a proposta aprovada é interessante?

Rafaela Kasai – Sim, porque não tínhamos na CLT nada sobre Home Office e agora temos isso regulamentado. Isso é muito bom tanto para o empregado, que está gerindo seu trabalho dessa forma, como para o empresário.

A Crítica – Ainda sobre a pejotização, a pessoa jurídica que presta o serviço necessariamente não precisa ir ao emprego, com a nova lei, isso muda, ou ainda causa dúvida a respeito?

Rafaela Kasai – Ainda causa dúvida essa questão. Mas tem uma cláusula na reforma que diz que se o empregado tem o emprego temporário e ele não comparecer, pagaria uma multa. A Medida Provisória tenta retirar essa multa da lei.

A Crítica – Essas MPs podem ser consideradas boas?

Rafaela Kasai – Ela está retirando as principais irregularidades em relação à reforma que foi aprovada.

A Crítica – A senhora credita que essa nova lei será compreendida facilmente?

Rafaela Kasai – Não. Vai demorar bastante. Acredito que para todos se adequarem vai demorar pelo menos em torno de cinco anos.

A Crítica – No próximo ano teremos eleições e com isso pode haver uma significativa mudança no Congresso e provavelmente na Presidência da República. Isso poderá implicar em uma nova Lei Trabalhista?

Rafaela Kasai – Com certeza, acredito que possa vir sim uma nova lei. Muito embora no próximo ano ainda não teremos uma estatística real se essa lei será ou não benéfica de um modo geral. Acredito que ela não é benéfica, podendo haver outra reforma em cima de tudo isso.

A Crítica – Esta reforma trabalhista teve vários setores do judiciário, como Ministério Público, que não concordam com ela. Diante disso, não poderá gerar uma instabilidade jurídica no meio trabalhista?

Rafaela Kasai – Com certeza. Vivemos uma época confusa na política do nosso País e muitas Associações, OAB, MP, Magistrados, foram contra essa reforma trabalhista e mesmo assim ela foi aprovada. Acredito que por questão política, porque o Congresso, o Senado é sustentado pelo empresariado e passou justamente por causa disso.