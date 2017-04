“Prioridades serão implantação de cargos dos funcionários e novo Plano Diretor do Transporte Intermunicipal de passageiros”

Youssif Assis Domingos - Diretor-Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS

Com aprovação da Assembleia Legislativa, diretor-presidente da Agepan foi reconduzido ao cargo até 2021

O diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS (Agepan), Youssif Domingos, segue no comando da autarquia até 2021. A recondução foi assinada pelo governador Reinaldo Azambuja na última terça-feira (18). Durante o discurso, Youssif destacou que Reinaldo é o primeiro governador da história de MS a visitar a agência.

O diretor-presidente agradeceu a aprovação da Assembleia Legislativa pela recondução e reforçou que hoje o governo vem cumprindo seu papel e honrando compromissos, na área de desenvolvimento, na administração pública e na área relativa ao funcionalismo.

“Hoje é um dia de muita alegria para todos os servidores, porque é a primeira vez na história, desde a criação do Estado, que um governador visita a agência. Reconhecemos o papel que o Governo vem exercendo, dentro das limitações, de melhorar as condições de vida da nossa população. Nossa agência está entre as três melhores, com relação aos projetos de saneamento, pelo Ministério das Cidades; estamos tocando um programa educativo sobre o cinto de segurança e vamos seguir cumprindo com nossas obrigações. Agradeço mais uma vez em nome de toda equipe aqui presente”, disse Youssif .

A recondução foi aprovada por unanimidade pelos deputados da Assembleia Legislativa. O presidente da Casa de Leis, deputado estadual Junior Mochi, disse que toda indicação submetida ao crivo da Assembleia sempre é precedida de muita discussão, o que não ocorreu no caso de Youssif.

Youssif Assis Domingos é campo-grandense, tem 54 anos e é formado em Direito. Junto com o pai e outras lideranças, ajudou a fundar em Campo Grande o PDT e ocupou quase todos os cargos na direção do partido, do qual foi um dos líderes do movimento jovem, presidente do Diretório Municipal, secretário geral, presidente do Instituto de Estudos Políticos Alberto Pasqualini e membro da Executiva Regional.

De janeiro de 1993 a fevereiro de 1996 foi secretário Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários e presidente da EMHA (Empresa Municipal de Habitação). Foi eleito vereador em 1996 e, na Câmara Municipal, presidiu a Comissão de Justiça e a Comissão de Eficácia Legislativa. Em 2000, Youssif foi reeleito vereador.

No final de junho de 2003, se filiou ao PMDB. Foi eleito presidente da Câmara Municipal de Campo Grande para o biênio 2003/2004 e reeleito para o biênio de 2005/2006.

Foi reeleito vereador em 2004, e eleito deputado estadual em 2006. Foi líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Posteriormente, foi assessor especial do Governo do Estado na gestão do então governador André Puccinelli.

Em abril de 2013, teve o nome indicado pelo Executivo e aprovado pela Assembleia Legislativa para presidir a AGEPAN. Indicado agora para ser reconduzido ao cargo, teve novamente o aval do Legislativo, foi nomeado e tomou posse em 18 de abril de 2017. O mandato é de quatro anos.

Durante entrevista concedia ao jornal A Crítica, Youssif Domingos falou como será sua nova administração e lembrou que entre suas prioridades está o Plano de cargos dos funcionários e ainda um novo Plano Diretor de Transporte Intermunicipal de passageiros:

Acompanhe a entrevista:

A Crítica – Para começarmos, gostaria de saber qual é a função específica da Agepan?

Youssif Domingos - A função específica da Agepan é a de fiscalizar o cumprimento dos contratos de concessão relativos aos serviços delegados, quais sejam, o do transporte de passageiros intermunicipal, o da MSGás, o da Sanesul, fiscalizar também as concessionárias de energia Elektro e Energisa, através de convênio com a Aneel, dentre outros.

A Crítica – O senhor ficará por mais quatro anos no comando da Agência, quais serão as prioridades com essa renovação do mandato?

Youssif Domingos - As prioridades serão a aprovação do Plano de cargos dos funcionários, permitindo assim a realização de um concurso público para preenchimento dos cargos necessários, bem como a elaboração de um novo Plano Diretor do Transporte Intermunicipal de passageiros. Feito isto, abriremos espaço para a renovação das concessões ou a realização de novas licitações para o setor, conforme o caso.

A Crítica – De que maneira a população pode contribuir com o serviço realizado pela Agepan?

Youssif Domingos - O papel da população sempre é importante. Nós temos uma ouvidoria que recebe as reclamações dos serviços que não estão sendo executados a contento. Basta ligar para 0800 600 0506 e registrar a sua queixa. Feito isto, é analisada a reclamação e aberto um procedimento para solucionar o caso.

A Crítica – Na questão da fiscalização dos serviços, hoje a Agência tem servidores suficiente para realizar um serviço adequado?

Youssif Domingos - Absolutamente não. O nosso quadro de funcionários é muito reduzido. Precisaríamos dobrar o número de fiscais para atingir todos os nossos objetivos. Enquanto isto não ocorre, executamos as fiscalizações através de escalas e plantões.

A Crítica – Em termos de campanha de conscientização, existe alguma preparada para breve, como ocorreu com o uso do cinto de segurança?

Youssif Domingos - Ainda não. A diretoria deve se reunir ainda no começo do mês de maio e estabelecer o plano de trabalho relativo as campanhas educativas.

A Crítica – Muitas vezes o governo concede benefícios para empresas se instalarem no Estado, o cumprimento das metas pactuadas são fiscalizadas pela Agepan?

Youssif Domingos - Não. Os benefícios concedidos para as empresas não estão sujeitos a fiscalização da Agepan.

A Crítica – Caso alguma empresa não esteja cumprindo o acordo firmado, que tipo de punição ela está sujeita?

Youssif Domingos - Depende de cada caso. As penalidades estão previstas nos contratos de concessão e nas regras que normatizam os serviços. Não há uma multa genérica, ou seja, para o transporte há um tipo de multa, para o saneamento há outro e assim por diante.

A Crítica – O senhor teve uma vida política como deputado, de que maneira essa experiência contribui para seu desempenho na Agência?

Youssif Domingos - Não apenas a experiência como Deputado, mas também a de vereador, a de presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, e sobretudo a da minha formação como advogado. Todas estas experiências contribuem, afinal em todas as áreas que atuamos nos deparemos com os temas que a Agepan atua.

A Crítica – Na questão dos servidores, como é dividida a diretoria da Agepan e como é sua atuação do diretor até o funcionário mais simples?

Youssif Domingos - A Agepan é composta por cinco diretorias. Diretor presidente que atua nas funções institucionais, um Diretor de Administração e Finanças que atua na parte contábil, um Diretor de regulação e Fiscalização de Transportes, Rodovias e portos, um Diretor de Regulação e Fiscalização do Gás e Energia, e um Diretor de Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico. As diretorias são ligadas as câmaras de cada setor, atuando juntamente com seus coordenadores, gerentes e auxiliares.