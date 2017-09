'Os eleitores campo-grandenses que não fizerem o cadastramento biométrico terão o título cancelado e não poderão votar'

Desembargador João Maria Lós, Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do TRE-MS Divulgação

Campo Grande possui 593.859 eleitores aptos ao voto, desses73,72% ainda não possuem o cadastro biométrico

A Justiça eleitoral vem fazendo as modificações do cadastro de eleitores para o sistema biométrico há algum tempo. Algumas cidades no País e também em Mato Grosso do Sul já têm a totalidade do seu eleitorado com o sistema de biometria na hora de votar nas eleições.

Agora, a revisão eleitoral e o cadastramento biométrico em Campo Grande almejam com que centenas de eleitores procurem diariamente a Justiça Eleitoral para se submeterem aos procedimentos que são obrigatórios.

Os postos de atendimentos montados nos Fáceis e no Cijus operam com capacidade limitada de atendimentos, fazendo com que as senhas diárias acabem rapidamente.

Por esse motivo, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) orienta os eleitores a procurarem a Central de Atendimento ao Eleitor, que possui uma capacidade operacional maior, oferecendo mais comodidade.

Na Central, além de não ter um número limitado de atendimentos diários, o eleitor tem a opção de agendar o procedimento para realizá-lo no dia que for mais cômodo a ele, evitando filas e transtornos. Os agendamentos podem ser realizados por meio do site do TRE-MS.

A Central de Atendimento ao Eleitor fica na Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180, no Parque dos Poderes, e atende de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Atualmente, Campo Grande possui 592.819 eleitores aptos ao voto. Destes, 446.342 (75,29%) ainda não possuem o cadastro biométrico. O prazo vai até 18 de março de 2018.

Entrevistamos o desembargador João Maria Lós, Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do TRE-MS, que explica como é feita essa mudança e esclarece que o eleitor que não fizer a alteração para o sistema biométrico, em Campo Grande, estará impedido de votar nas eleições de 2018.

A Crítica – O Tribunal vem fazendo esforços para que os eleitores transformem seus títulos em sistema de biometria. Como está esse número de alteração?

João Maria Lós - Atualmente, Campo Grande possui 593.859 eleitores aptos ao voto. Destes, 437.828 (73,72%) ainda não possuem o cadastro biométrico.

A Crítica – A eleição de 2018 será feitatoda por biometria ou quem não fizer a alteração poderá votar normalmente?

João Maria Lós - Em 2018,apenas os municípios do Estado com 100% dos eleitores cadastrados por meio da biometria é que serão identificados dessa forma no momento da votação.

Agora, com a revisão do eleitorado, Campo Grande também passará a identificar seus eleitores por meio das impressões digitais no momento da votação a partir das Eleições de 2018. Os eleitores campo-grandenses que não fizerem o cadastramento biométrico terão o título cancelado e não poderão votar.

A Crítica – Há um prazo final para que o eleitor faça a mudança e consiga votar nas próximas eleições?

João Maria Lós –Sim. Em Campo Grande o prazo é até 18 de março de 2018. Entretanto, a Justiça Eleitoral orienta o eleitor a não deixar para a última hora e correr o risco de ter seu título cancelado, caso não consiga realizar o procedimento.

A Crítica – O que acontece com o eleitor que não mudar para o sistema biométrico?

João Maria Lós - O cadastramento biométrico eleitoral é obrigatório para os eleitores de Campo Grande, sob pena de cancelamento do título. O eleitor com o título cancelado fica impedido, entre outras coisas, de votar; tirar passaporte e CPF; inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública; investir-se ou empossar-se neles; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.

A Crítica – A implantação da biometria poderá demandar filas na hora da votação?

João Maria Lós - Não necessariamente. Contudo, a Justiça Eleitoral sempre orienta que os eleitores procurem exercer o direito ao voto logo pela manhã, evitando fazê-lo nos momentos finais do período de votação.

A Crítica – Na questão de segurança já foi comprovado que a biometria oferece mais segurança à identificação do eleitor?

João Maria Lós - A biometria é uma tecnologia que dá ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. O leitor biométrico acoplado à urna eletrônica deve confirmar a identidade de cada eleitor, comparando o dado fornecido (impressões digitais) com todo o banco de dados disponível. A medida torna praticamente inviável a tentativa de fraude na identificação do votante, uma vez que cada pessoa tem impressões digitais únicas.

A Crítica – Como verificar o local para fazer a alteração da biometria?

João Maria Lós - Os locais com endereços, dias e horários de atendimento estão disponíveis no site do TRE-MS (www.tre-ms.jus.br), no menu Eleitor/Atendimento ao Eleitor.

De qualquer modo, é sempre bom lembrar que os atendimentos são feitos nos seguintes locais:

• Central de Atendimento ao Eleitor

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 – Parque dos Poderes

Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h

• CIJUS (Centro Integrado de Justiça)

Rua 26 de Agosto, esquina com Av. Calógeras

Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h

Em breve, estaremos inaugurando novo local, com ampla capacidade de atendimento, na Fundação de Cultura (Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro), que atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 14h.

A Crítica – O eleitor tem de agendar um horário ou ele pode comparecer a qualquer momento?

João Maria Lós - O agendamento somente é possível na Central de Atendimento ao Eleitor, localizada no Parque dos Poderes. Deve ser feito por meio do site do TRE-MS, que é www.tre-ms.jus.br.

Nos demais locais de atendimento os eleitores são atendidos mediante senhas.

O eleitor deve levar consigo cópia e via original de um documento de identificação com foto, além de comprovante de endereço. Homens maiores de 18 anos, que irão fazer o título pela primeira vez, também devem apresentar o comprovante de quitação do Serviço Militar.

A Crítica – Qual é o prazo final para que a reforma política seja aprovada, sancionada e possa valer na próxima eleição em 2018?

João Maria Lós - Dia 7 de outubro de 2017.