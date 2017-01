“O juiz não pode julgar por conveniência. Ele tem que decidir de acordo com aquilo que a lei determina”

Fernando Chemin Cury – Presidente da AMAMSUL – Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul Divulgação

No final do ano de 2016, sábado véspera de ano-novo, (30) um acidente em Campo Grande gerou polêmica devido às conseqüências e sua sequência na Justiça. O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, 37 anos,se envolveu em um desentendimento no trânsito e atirou e matou o empresário Adriano Correia do Nascimento. Su Moon feriu outras duas pessoas que estavam com a vítima. Toda a confusão começou após o policial ter se apresentado na delegacia e ficado detido, e uma decisão do juiz José de Andrade Neto liberou o PRF um dia após sua prisão.

O fato gerou discussão e alguns protestos nas redes sociais e até mesmo dividiu entidades ligadas ao Direito. Naquela mesma semana, o Ministério Público apresentou nova documentação e pediu a prisão preventiva do policial. A decisão foi aceita pelo mesmo juiz,em resposta aos novos fatos que foram apresentados.

O Jornal A Crítica, diante de tanta polêmica envolvendo o caso, entrevistou o presidente da Amamsul (Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul), juiz Fernando Chemin Cury, que explicou os procedimentos adotados quando há recursos de uma prisão, e até mesmo em relação a uma prisão em flagrante.

Um dele e que o presidente da entidade dos juízes deixou claro é que o magistrado não voltou atrás em sua primeira decisão, mas sim deu uma nova deliberação diante dos fatos novos apresentados pelo Ministério Público.

Acompanhe a entrevista:

A Crítica - A decisão do juiz de liberar o policial e, na sequência,exigir a prisão é comum? O que aconteceu em termos de interpretação e decisão do juiz?

Fernando Cury – Na verdade funciona da seguinte maneira: toda vez que há em tese a prática de um crime e a pessoa é presa em flagrante, ela é encaminhada à delegacia. A autoridade, no caso o delegado, vai - diante do que foi relatado pelos policiais que fizeram a prisão, pelo preso e eventuais testemunhas - determinar se aquela pessoa tem ou não de ser atuada em flagrante. Nesse caso específico, envolvendo o policial rodoviário federal, a Polícia Militar compareceu no local, e ao que tudo indica, os policias não deram voz de prisão ao policial envolvido na hora. Ele acabou se apresentando posteriormente, acompanhado de um policial rodoviário e um advogado. E aí o delegado deu a voz de prisão para ele.

A partir do momento em que o delegado dá a voz de prisão, é lavrado o auto de prisão em flagrante e há o prazo de 24 horas para encaminhar ao juiz. Foi o que aconteceu. O juiz José Andrade Neto inclusive verificou que só havia o depoimento dos dois policiais militares e da pessoa levada presa. E determinou ao delegado ouvir a vítima que sobreviveu. O auto de prisão retornou à delegacia e, após o depoimento da vítima foi novamente encaminhado ao juiz. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. O juiz tinha então 24 horas para analisar o fato. Ele recebeu o auto de flagrante no final do dia 31 de dezembro, e no dia 1º de janeiro, dentro do prazo, o juiz apreciou e entendeu que o flagrante estava formalmente em ordem. E com todas as peças do flagrante, que estão no Código do Processo Penal, presentes,ele homologou o flagrante. Após homologado, em um segundo momento, o juiz deve ou não conceder a liberdade provisória à pessoa presa, o que não significa que a autoridade está absolvendo, mas simplesmente determinando que poderá responder eventual processo em liberdade. Ou ele deve converter essa prisão em flagrante, em prisão preventiva. O que o juiz fez em um primeiro momento foi conceder a liberdade, pois não havia motivos para que aquela pessoa respondesse eventual processo ficando preso. Foi concedida ao policial rodoviário federal uma liberdade provisória e determinadas várias medidas restritivas de direitos, como suspensão ao direito de exercer o cargo de policial rodoviário federal, andar armado, proibição de sair e a necessidade de se recolher em sua casa.

Encerrada essa fase, quando então surgiu todo clamor pelo fato de o policial ter sido colocado em liberdade, alguns dias depois, o Ministério Público apresentou um pedido trazendo fatos e provas novas. Nesse segundo momento, quatro dias após a primeira decisão, o juiz entendeu que as provas que o Ministério Público trouxe davam indícios de que o policial rodoviário federal, de alguma maneira, tentou alterar ou modificar o cenário real daquilo que de fato aconteceu no momento. Sendo assim, o magistrado entendeu que deveria decretar a prisão preventiva, para evitar qualquer influência na colheita de provas.

A Crítica - Até pelo fato de o incidente ter ocorrido em véspera de feriado, plantão na Justiça, o juiz não poderia ter uma postura mais política e segurar a decisão de liberdade, para melhor esclarecer os fatos?

Fernando Cury – O juiz não pode de maneira alguma julgar por conveniência política, porque acha que será algo que vai causar menos repercussão. Ele tem de julgar de acordo com aquilo que a lei determina. E a lei é muito clara: o artigo 310 do Código do Processo Penal diz que o juiz deverá. Ele utiliza o verbo dever e ainda no tempo imperativo. Então, o juiz não pode dizer vou aguardar, porque se em 24 horas não for decidido se o magistrado vai decretar a soltura ou transformar em prisão preventiva, necessariamente esse flagrante se torna ilegal.

Desde 2009 não há mais prisão de flagrante autônoma. Antes desse ano,se a pessoa fosse presa em flagrante, mesmo que o juiz não decretasse a prisão preventiva, enquanto o juiz não soltasse, essa pessoa ficava presa. Hoje, ele vai preso e o flagrante dura somente 24 horas. Se o juiz não decretar a prisão preventiva, esse flagrante acaba e a pessoa tem de ser solta, independentemente de ordem judicial.

A Crítica - O fato de ter ocorrido uma morte não poderia ter mudado essa decisão de liberdade?

Fernando Cury – O caso chegou ao juiz no seguinte cenário: com dois depoimentos de policiais e o interrogatório inicialmente do réu. Depois,veio o depoimento de uma das vítimas. O quadro era muito desenhado por uma legítima defesa. O juiz chega a dizer na primeira decisão que não acolhe o argumento de legítima defesa, porque era algo ainda muito indiciário. Houve a morte, uma situação muito trágica. Mas o fato por si só de ter havido a morte não é motivo para quea pessoa responda o processo preso. Ele vai responder ao processo preso, quando há algum indicativo de que essa pessoa vá fugir ou está interferindo na prova, como foi o caso que o juiz entendeu ao decretar a prisão preventiva do policial rodoviário federal; ou quando há indicativo de que se essa pessoa for solta continuará a praticar crime. Fora essas três hipóteses, não há possibilidade de se decretar a prisão preventiva de alguém. Então, o juiz não tinha outra alternativa naquele momento. Esse foi o entendimento dele.

Já me questionaram sobre o clamor público: isso não pode autorizar a prisão de uma pessoa? Hoje em dia, os Tribunais Superiores têm dito que o clamor público por si só, porque a sociedade achou que o crime foi bárbaro não é motivo para que uma pessoa permaneça presa durante o processo. O importante é que a pessoa precisa ser julgada. Se ela for julgada e condenada, ela vai ser presa sem dúvida alguma. A prisão processual é exceção, não é a regra. A regra é: precisa primeiro ser condenado para depois ser preso. Quando se decreta a prisão preventiva de alguém, você inverte essa regra, pois a pessoa será presa, antes ser julgada, mas para isso precisa ter motivo. E o juiz precisa indicar concretamente quais são os motivos dessa prisão.

A Crítica - Nesse caso em particular, houve algum tipo de falha no início da apuração?

Fernando Cury – Não vou emitir uma opinião pessoal, por ser um caso que ainda será apreciado pelo judiciário. O que posso dizer é que na decisão, o juiz acolheu que há indicativo que houve algum tratamento diferenciado, no local dos fatos, principalmente por quem atendeu a ocorrência, que normalmente não seria dado a outro cidadão. Me refiro exclusivamente, se é verdade, no sentido de ter liberado o policial naquele momento, por ele ter ido embora e depois se apresentado na delegacia. A conduta normal seria: chegou ao local, a polícia verificou que tem morte e a pessoa se coloca como autora do tiro, daí dizer se estava em legítima defesa e se a pessoa será autuada em flagrante ou não é um papel da autoridade policial inicialmente, do delegado e depois do juiz. O policial militar então tem de pegar a pessoa, que não oferece resistência, não precisa nem algemar, ao contrário não deve, colocar dentro da viatura, encaminhar até a delegacia e entregar ao delegado. A partir dali é o delegado quem vai dizer se vai ou não lavrar o flagrante e dar os motivos pelos quais ele fará essa ou aquela opção. O que o juiz entendeu posteriormente é que diante das provas que o Ministério Público apresentou pode ter havido um tratamento que não se daria a outra pessoa.

A Crítica - Além desse fato, tem se visto ocasiões em que há conflitos entre o judiciário e outro poder, como o legislativo.Há ainda casos de corrupção de alguns juízes. Isso tudo não acaba sugerindo à sociedade uma postura duvidosa, mesmo em casos onde a atuação do judiciário esteja dentro da lei?

Fernando Cury – Quando o judiciário julga é natural que vai agradar uma parte e não agradar outra. Precisamos ter a consciência de que esse é o sistema, e não é no Brasil, é no mundo inteiro. É impossível você proferir um julgamento, com raríssimas exceções, em que você consiga agradar a todas as partes envolvidas no processo. É óbvio que se tenha descontentamento e é por isso que se fala que a atividade do juiz é de alto risco, porque desagrada interesses, e não é só na esfera criminal. Por exemplo, um fazendeiro que tenha uma fazenda retirada, obviamente, não irá gostar. Não acho que a sociedade precisa desacreditar do judiciário por conta disso. Ao contrário, tem de acreditar. A partir do momento em que a sociedade não acredita no Poder Judiciário, o Estado cai. Quando você tem um problema que não consegue resolver na via particular, o caminho é procurar o judiciário, que tem a força do Estado para restabelecer o seu direito quando ele for violado. A sociedade precisa ter consciência que precisamos de um judiciário firme, forte, técnico e que julgue de acordo com a lei. E não de acordo com aquilo que a sociedade quer.

A Crítica – Ao se falar de brigas de trânsito, sabemos que existem vários casos de problemas e até mortes ocorridas no trânsito. E nem sempre a punição vem a contento. O que acontece? A legislação é falha?

Fernando Cury – Houve uma alteração legislativa recente, colocando que o homicídio no trânsito, por força de algum acidente, quando envolve pessoa alcoolizada tem um agravamento de pena. Posso fazer uma crítica, acho que a nossa legislação é muito branda, tênue para esse tipo de conduta. No Brasil, infelizmente, é uma prática socialmente aceita você ingerir bebida alcoólica em uma quantidade significativa, entrar no carro e sair dirigindo. Isso é óbvio que gera um risco exponencial para vida de todos. E quando diante disso ocorre algum tipo de acidente que lesiona outra pessoa, mesmo que sem a intenção, a pessoa recebe uma pena, que infelizmente é pequena dentro das conseqüências que essa pessoa gera para a vítima, sociedade e família da vítima. Essa é minha visão. Acredito que a legislação de trânsito precisa ser mais dura na penalização com relação a essas pessoas.

A Crítica - Ainda dentro da legislação, há um certo corporativismo, quando na ocorrência verifica-se que houve um abrandamento, como o senhor disse anteriormente, um tratamento diferenciado a certas pessoas?

Fernando Cury –Tem uma questão que gostaria de colocar sobre esse fato envolvendo o policial rodoviário federal. Se gerar um processo e, tudo indica que vai acontecer, ele será julgado pela própria sociedade, em um júri popular. Não se deve criar algo onde não existe, como o dizer que o judiciário vai absolver o rapaz por ser policial. Que ele não será denunciado porque o Ministério Público é corporativista. Isso não irá acontecer. Ele só não será denunciado se não houver elementos para ser denunciado. E só não será levado a júri da mesma forma, se não tiver elementos para isso.

A Crítica – Até mesmo para explicar melhor, quando que existe o júri popular? Pois vemos algumas sentenças definidas diretamente pelos juízes.

Fernando Cury – O processo do Tribunal do Júri é formado por duas fases. A primeira delas chamamos de fase de formação da culpa, em que o juiz - a partir do momento em que recebe a denúncia - marca a audiência, faz a colheita de todas as provas, tanto de acusação como defesa. Em seguida, as partes falam pela última vez no processo se não houver mais nenhuma diligência a ser feita. E então o juiz vai dar uma decisão. Essa decisão chama-se Decisão de Pronúncia, ou seja, de pronúncia ou absolvição sumária. A Pronúncia é quando o juiz fala que há indicativos de autoria; há prova da materialidade, que é a confirmação de que o crime existiu; e não existe motivo para que essa pessoa não seja levada a júri, que é oórgão, tribunal competente para julgar esse crime intencional contra a vida, como é o caso do homicídio.

A pessoa só não vai ao júri, quando o juiz, durante essa fase inicial de colheita de provas, tiver a certeza, que por exemplo, esse rapaz cometeu um crime por legítima defesa, ou se tiver a certeza que não foi o rapaz que cometeu o crime, ou ainda que o fato não aconteceu e tudo que foi narrado verificou-se que na verdade não foi o que realmente ocorreu. São casos excepcionais, mas o importante é que nessa fase, na dúvida, se levem para o júri. Assim, na dúvida não se decide em favor do réu, e sim em favor da sociedade. Se há prova que a pessoa cometeu o crime, que aquilo realmente aconteceu e que não teve motivo para praticar aquele crime, o juiz determina que ele seja julgado pelo júri. No julgamento, os jurados vão analisar as teses de acusação e da defesa, e definem se a pessoa será condenada ou absolvida.

Vão para o Tribunal do Júri os delitos intencionais contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto e auxílio ao suicídio. São esses quatro crimes que são levados a júri popular. Todo crime restante é julgado pelo juiz ‘togado’, de carreira.