'O Comando da PM em MS terá esquema de segurança para garantir um período de festas mais tranqüilo ao consumidor e lojistas'

Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta – Comandante Geral da Polícia Militar de MS - Divulgação

Como é comum em todo o mês de dezembro, o comércio se prepara com promoções e horários diferenciados para receber o consumidor que sai em busca de compras de fim de ano. Diante disso, o Comando Geral da Polícia Militar em Mato Grosso do Sul preparou um esquema de segurançapara o consumidor e também aos lojistas para garantir um período de festas mais tranquilo.

Na última quarta-feira (6), a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou a “Operação Boas Festas” no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para toda a população do Estado.

O reforço do policiamento neste período que compreende o Natal e o Ano Novo será feito não só na Capital, mas também em todo interior do Estado,com foco na redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem estar da população.

A ação ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comerciais da cidade por conta do 13º salário e festividades natalinas. A operação é da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com participação da Polícia Militar, Bombeiros Militares, Polícia Civil, em parceria com os comerciantes e Conselhos Comunitários de Segurança.

Conforme o Comandante-Geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, dentre os locais contemplados pela “Operação Boas Festas”, na Capital, estão o grande centro e as principais avenidas dos bairros, como Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor, que contarão com rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário, que serão realizadas por equipes de motos, viaturas de duas e quatro rodas e policiamento montado.

Os locais escolhidos foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pela PM, através do serviço de inteligência e em consulta às associações. O policiamento teve início no dia 8 de dezembro com previsão de término em 8 de janeiro.

O lançamento oficial da “Operação Boas Festas” foi na sexta-feira (8), na Praça do Rádio Clube, no centro da Capital.

Acompanhe a entrevista com o comanda geral da PM, coronel Waldir Acosta.

A Crítica – Como serão o policiamento ostensivo e também preventivo, neste período?

Coronel Waldir Acosta – É um momento de festa, de alegria, quando a sociedade vai às compras, prepara os presentes para os parentes e amigos. Assim, a Polícia Militar, como de costume, reforça o policiamento no final de ano nos locais de corredores de comércio. Aqui em Campo Grande temos exemplos na área central, no corredor da Júlio de Castilho, na saída para Sidrolândia, na região das Moreninhas, bairro Tiradentes, na saída de Cuiabá. Há um reforço maior do policiamento, além do serviço ordinário.

A Crítica – Qual será o número de policiais que vai atuar no reforço neste período de festas?

Coronel Waldir Acosta – Temos o pessoal do curso de cabos e de sargentos que estarão neste policiamento, um total de 500 homens. Além desses, há o administrativo das unidades que participam desse policiamento, com reforço nos horários de pico para dar segurança à nossa comunidade.

A Crítica – Como o Estado faz fronteira com Paraguai e Bolívia, muitas pessoas aproveitam para fazer suas compras nesses países. Na região de fronteira haverá um reforço especial nesta época?

Coronel Waldir Acosta – Na realidade, a Polícia Militar trabalha com seus batalhões de área na região de fronteira, tanto em Corumbá como Ponta Porã, nas regiões de limite com Bolívia e Paraguai. Então, os batalhões de área já fazem esse serviço de reforço dentro de suas unidades, utilizando inclusive o pessoal administrativo. Também a Polícia Militar Rodoviária faz esse reforço e ainda o Departamento de Operações de fronteira (DOF), ligado diretamente à Sejusp – Secretaria de Justiça e Segurança – que certamente fará esse reforço com seus policiais nessas regiões.

A Crítica – O que o consumidor e os lojistas devem fazer nessa época para evitar que sejam vítimas das ações de marginais?

Coronel Waldir Acosta – Na realidade, os lojistas acabam reforçando sua segurança. Mas é importante observar a questão do monitoramento eletrônico, câmeras, seguranças privados para dar apoio às lojas, orientar os funcionários para observar pessoas estranhas, aquelas que demoram a fazer as compras e ficam olhando objetos e não compram, para ver se esse pessoal não está subtraindo, ou seja, furtando material da loja.

As pessoas que vão às compras devem ainda observar onde vão deixar seus veículos, para não ficar longe, em local ermo. Procurar sempre um estacionamento ou perto do local de compra. Como normalmente é difícilestacionamento, deixar o veículo em local seguro e não deixar objetos dentro do carro, que chame atenção, porque o marginal acaba observando a questão da oportunidade e da facilidade. Por isso,o ideal é não fomentar a vontade daquele que pretende cometer o delito. Carregar a bolsa ou carteiras na parte da frente do corpo. Não carregar joias que indiquemque pode ser uma vítima fácil.

A Crítica – Em relação ao videomonitoramento, de que maneira ele contribui para o policiamento?

Coronel Waldir Acosta – O videomonitoramento é algo muito importante que auxilia de forma positiva a segurançapública. Hoje o videomonitoramento da área central é feito pela Guarda Municipal e temos na região do bairro Los Angeles por parte da Polícia Militar. Com certeza, quando é observado algo de ilícito, o 190 é acionado e a Polícia Militar acaba dando apoio a essas ações, quando não tem de imediato a Guarda Municipal. O videomonitoramento é algo útil, inclusive para desvendar ações criminosas e também auxiliar no serviço ostensivo.

Muitas pessoas têm as câmeras de monitoramento e controlam por meio de aplicativos no celular, o que facilita bastante para acionar a PM. Cabe inclusive a dica para as pessoas que vão viajar: utilizar esses aplicativos e combinar com vizinhos e parentes para observar as residências.

A Crítica – Além do policiamento normal com viaturas e policiais percorrendo as ruas, haverá também a presença de motocicletas?

Coronel Waldir Acosta – Sim. O serviço de motocicleta já está sendo utilizado e será ampliado pela corporação. Temos o grupo chamado Gecam que faz esse policiamento de motos e os batalhões de área também têm seu grupo de motocicletas, como também de policiais a cavalo, bicicleta e até mesmo aeronave poderá ser utilizada nesse período.

A Crítica – Há dados que comprovem que nesse período do mês de dezembrohá aumento das ações de criminosos?

Coronel Waldir Acosta – Na realidade, procuramos aumentar o policiamento para minimizar essas ações, tendo em vista recebimento de 13º salário, mais dinheiro circulando, as pessoas vão às compras e o comércio acaba tendo mais dinheiro em circulação. Isso tudo fomenta a ação criminosa, aquela pessoa que vai fazer um furto ou roubo. Por isso é importante tanto a comunidade estar atenta, como o comerciante, assim também como a polícia para que possamos minimizar essas ações negativas.

A Crítica – Além do 190, a Polícia Militar tem algum outro sistema para que a sociedade comunique algo de suspeito?

Coronel Waldir Acosta – Temos o 190 já conhecido pela população. Temos os batalhões de área que podem auxiliar, pois em todas as regiões temos um batalhão da PM, Trânsito, Bope, Choque. Todas as unidades nossas, o cidadão pode procurar ao se sentir ameaçado ou constrangido com alguma situação ilegal.

A Crítica – A Polícia Militar, além do reforço no patrulhamento, também irá orientarsobreos cuidados que as pessoas devem ter nesse final de ano?

Coronel Waldir Acosta – Sim. Serão divulgados pelo setor de Relações Públicas algumas situações, através dos Conselhos Comunitários. Serão dicas como evitar atender celular ou usar o WhasApp quando estiver caminhando, porque os bandidos aproveitam a distração para atacar. Prevenir ações de marginais não ostentandoobjetos de valores como relógios, pulseiras, colares e outras joias. Evitarpassar em ruas ou praças mal iluminadas. Ao sentir que está sendo seguido, entrar em um estabelecimento comercial ou atravessar a rua e se observar o policiamento por perto acione o mesmo. Não sair com grandes quantias de dinheiro ou cartões de crédito se não houver necessidade. Não abrir a carteira ou bolsa na frente de estranhos. Ao sair sozinho procurar sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária ao trânsito, porque fica mais fácil perceber aproximação de veículo suspeito.

A Crítica – Quem viaja tem de ter um cuidado especial com a residência nessa época?

Coronel Waldir Acosta – Com certeza. A pessoa deve ficar atenta com quem presta serviços a residências e serviço público, exigindo identificação. Ao atender pessoas estranhas manter os portões fechados e as pessoas do lado de fora. Procure formar uma rede de vigilância comunitária para que haja observação mútua de residências. Não admita o ingresso de estranhos em sua casa. Exija as credenciais de carteiro, leitores de hidrômetro, entregadores de gás, funcionários de empresas telefônica, energia elétrica. Em caso de dúvida, confirme por telefone. Ao viajar deixe pessoas monitorando sua residência,como parentes, vizinhos e amigos que possam estar monitorando a casa nesse período, além de se puder usar monitoramento eletrônico. Se for viajar com veículo faça uma revisão e procureverificar se a documentaçãopessoal e do veículo estão em dia. Não descumpra a legislação de trânsito para ser vítima de um acidente. Assim, quero deseja r a toda sociedade um Feliz Natal, um próspero Ano Novo com muita saúde, muita paz com as bênçãos e a proteção de Deus e Nossa Senhora.