Nós do Legislativo e Executivo atuamos no sentido de solucionar, progressivamente, as questões estruturantes da cidade

Vereador João Rocha – Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande - Reprodução

O ano letivo da Câmara Municipal de Campo Grande termina no próximo dia 22. A partir desta data, até dia 5 de fevereiro, não haverá sessões na Casa de Leis da Capital. Uma comissão de vereadores será formada para atuar nesse período de recesso em sistema de plantão.

O presidente da Câmara, vereador João Rocha, concedeu entrevista emque explica que o Legislativo criou mecanismo como um aplicativo para transmissões das sessões pelo Facebook ao vivo e ainda um totem itinerante para receber sugestões da população. Assim espera-se contribuir para buscar soluções para a cidade.

O presidente da Casa de Leis lembra ainda que hoje os vereadores realizam nos bairros a Câmara Participativa, em que os parlamentares percorrem os bairros da cidade, ouvindo os moradores sobre os problemas. Para demonstrar como tem sido proveitosa essa interação com a população, Rocha realça que foram encaminhadas à prefeitura de Campo Grande 38 mil indicações para busca de soluções.

O vereador afirma que a atual administração do prefeito Marquinhos Trad encontrou uma situação difícil na cidade, agravada ainda mais pela crise nacional. Para isso, foi feito um pacto entre o Executivo e o Legislativo na busca de soluções progressivamente. João Rocha destacou no decorrer desse ano, entre os projetos aprovados, o Orçamento para 2018, que é a ferramenta para que o prefeito faça sua gestão e o serviço possa chegar à porta de cada cidadão.

Acompanhe a entrevista:

A Crítica –Ao final do ano legislativo, qual a maior reclamação feita pela sociedade junto ao Legislativo municipal?

João Rocha – Na verdade, a cidade passa por um momento de reestruturação, reconstrução. Essa administração, gestão, encontrou uma situação bastante difícil e em razão disso, fizemos um pacto, Legislativo e Executivo, pensando na população de Campo Grande. Eestamos todos atuando no sentindo de ir solucionando, progressivamente, da maneira mais rápida possível as questões estruturantes da cidade. Há problemas a serem enfrentados e pegamos também essa crise nacional. Entendo que estamos vivendo um novo momento e isto nos traz uma perspectiva extremamente otimista para o próximo ano. Acredito na unidade do Poder Executivo e o Poder Legislativo, onde nós, na Câmara Municipal, estamos buscando oferecer ao prefeito todas as ferramentas que ele precisa para promover as entregas dos serviços públicos aos cidadãos de Campo Grande. Há uma vontade política positiva e, para isso, fomos eleitos. O cidadão vai à urna e escolhe seus representantes. Somos 29 homens e mulheres democraticamente escolhidos, além do prefeito também legitimamente escolhido de forma democrática, para cuidar do interesse público, que é o interesse da população de Campo Grande. Logo, estamos buscando entregar esse serviço da melhor maneira possível.

A Crítica –Nessa relação de interatividade entre vereadores e população, quais os pontos que senhor destacaria como positivos entre o eleitor e o parlamentar?

João Rocha – Na verdade, a população entende que o trabalho do vereador é durante a sessão no Plenário da Câmara. Ali é o trabalho de finalização de outro trabalho que fazemos o tempo inteiro. Estamos à disposição da população e por isso somos pessoas públicas. A Câmara, juntamente com nosso colegiado de vereadores tem buscado ir ao encontro do cidadão. É importante a participação do cidadão junto ao Poder Legislativo, porque é o poder que representa cada um de nós, ali está a nossa representatividade. Entendemos muitas vezes as dificuldades de as pessoas se deslocarem até a Câmara, então, usando as tecnologias que dispomos atualmente, criamos algumas ferramentas, como aplicativo e as transmissões das sessões viam Facebook ao vivo. Temos também um totem itinerante para as pessoas darem sugestões. Dessa maneira, acreditamos que a população pode participar e estar mais próxima. Estamos fazendo a Câmara Participativa, que vai até os bairros e não é para fazer uma sessão, mas vamos caminhar, conversar com as pessoas e dessa maneira,temos um resultado em termos de número, que pode balizar essa nova formatação de ir ao encontro do cidadão, de aproximar os vereadores e a Câmara, das pessoas no dia a dia, na quantidade de indicações que temos encaminhado ao Executivo. Hoje chega em torno de 38 mil indicações. Se formos dividir essas indicações pelos dias do ano, vamos perceber quantas foram encaminhadas e, na maioria delas, temos recebido o retorno das que foram executadas, resolvidas, justificadas, caso não dê para fazer. Isso faz parte desse entendimento e relacionamento entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Campo Grande.

A Crítica –Como está a questão da transparência, em que o cidadão pode ter acesso aos gastos e possíveis investimentos feitos pelo Legislativo?

João Rocha – Para que você consiga ter a credibilidade, a musculatura política, e o cidadão passe a respeitar os que foram eleitos por eles, é necessário que nós também estejamos prestando contas daquilo que estamos fazendo em termos de ações e em termos de administração da gestão pública. A Câmara também é um órgão público e tem a sua gestão, como costumo dizer, a Câmara para dentro e a Câmara para fora. Então, as questões internas da administração financeira, jurídica, são parte do que chamo de Câmara para dentro. E isso precisa ser colocado a público e temos o nosso Portal da Transparência, que vem sendo aperfeiçoado e melhorado a cada dia. Instalamos uma controladoria, onde todo pagamento, tudo que se mexe com recurso, primeiro passa por essa controladoria. Então, estamos procurando fazer uma administração transparente, em que a população, o cidadão, tenham acesso e conhecimento da forma como os recursos do duodécimo, que é um direito do Poder Legislativo, estão sendo investidos. Como costumo dizer, investido na democracia, porque todo investimento que é feito no Poder Legislativo é feito na democracia, por ser o Legislativo quem garante o estado democrático de direitonas três instâncias. Penso que com responsabilidade, indo ao encontro das necessidades das mais diversas formas e como o duodécimo é aplicado, com o cidadão tendo retorno desse investimento, creio que vamos estar cada dia mais próximos do resgate da credibilidade política. Somos seres políticos, fazemos política todos os dias. Não adianta só falar, tem de agir de forma a estabelecer conceitos,critério às questões éticas, é isso que o cidadão está esperando dos políticos que são escolhidos por eles.

A Crítica –Quais os projetos mais importantes aprovados este ano pela Casa de Leis que o senhor destacaria?

João Rocha – Não temos como deixar de falar do Orçamento, que é a ferramenta mais importante que entregamos ao Executivo para que ele possa atuar. E com a execução desse orçamento, o serviço possa chegar à porta de cada cidadão, consequência dos impostos que pagamos. Estamos analisando projetos encaminhados pelos vereadores, da forma que foram aplicados. Não adianta fazer a tal da lei que não pega. São leis que vão ao encontro das necessidades de todos os cidadãos. É nessa ótica que, além dos projetos que vêem do Executivo, também temos os projetos que tramitam pela Casa, encaminhados pelos vereadores.

A Crítica –A sede, o prédio onde funciona a Câmara Municipal, é um assunto já resolvido?

João Rocha – É um assunto que já foi bastante discutido e na verdade a Câmara de Vereadores é um órgão que não tem bens, tudo aquilo que existe na Câmara pertence ao Executivo, à prefeitura. Já foi feito o depósito dentro daquilo que se avaliou e está totalmente regularizada a questão do prédio da Câmara. Todas as pendências já foram sanadas, inclusive antes de eu estar na presidência.

A sede da Câmara é um prédio que já tem mais de 25 anos, que não passou por nenhuma reforma e está bastante desgastado. Vamos então, a partir de janeiro, implementar essas adequações e reformas. Um ponto extremamente importante é a questão da acessibilidade. Somos um órgão fiscalizador e temos cobrado a questão de acessibilidade na cidade como um todo. E para poder cobrar tem de dar exemplo. Então, estamos promovendo essas adaptações de acessibilidade desde o meio fio: começa na rua que dá acesso ao prédio da Câmara e vamos atuar nesse sentido. Oferecer melhores condições de trabalho para os servidores e nessa ótica acreditamos que estaremos fazendo um investimento importante para melhoria da resolutividade e receber melhor as pessoas na Câmara, criar um melhor ambiente de trabalho.

A Crítica –Em relação ao concurso aberto pela Câmara, cujas provas acontecem neste domingo, dia 17, vão ser supridas as necessidades de servidores do Legislativo?

João Rocha –Precisamos ter a estrutura das atividades meio, para que a atividade fim, que é o exercício do mandato dos vereadores aconteçam a contento. O parlamentar tem uma cota de assessoria que ele pode contratar para fazer o gabinete dele. Mas a Câmara tem outros setores como administrativo, financeiro, jurídico, a parte de comunicação, que são servidores que precisam de uma experiência, de uma qualificação, para poder dar toda essa sustentação e esse respaldo, que é um trabalho invisível, para que os vereadores possam empenhar suas funções e suas atividades. Estamos realizando o concurso hoje para 70 vagas. Há uma concorrência muito grande e isso é bom, sinal que todos querem buscar trabalhar em um órgão em que se sinta seguro, confia. É outra demonstração de credibilidade da Câmara, a quantidade de pessoas inscritas para participar desse concurso. Esperamos fazer esse processo seletivo e aqueles que estiverem melhores preparados possam ser aprovados e depois prestar o serviço de qualidade na Câmara de Vereadores. Vamos ter os prazos legais após a realização do concurso, um período para alguns recursos se for o caso, correção, enfim os resultados, para posteriormente, progressivamente, possamos dar posse a esses aprovados.

A Crítica –Há um prazo definido para essa convocação?

João Rocha – Até o final do primeiro semestre do ano que vem acredito que isso esteja resolvido. Não dá para simplesmente tirar todo mundo que está e ver quem entra, porque a casa é dinâmica e precisa ser feito um processo de transição. Estaremos garantindo aos servidores aprovados em concurso estabilidade, porque os comissionados que desenvolvem essa atividade administrativa não têm essa estabilidade.

A Crítica –Qual a validade do concurso?

João Rocha –Todo concurso é válido por dois anos. Em princípio são 70 vagas, mas se porventura houver necessidade, poderemos aproveitar aqueles que não atingiram os índices de aprovação necessários para tomar posse.

A Crítica – O senhor pretende sair para a disputa de deputado nas eleições do próximo ano?

João Rocha –Vamos ter uma importante eleição no ano que vem. Hoje na Câmara de um total de 29 vereadores, somos sete do PSDB. No momento o vereador João Rocha, do PSDB, presidente da Câmara, entende que temos muitas tarefas para realizar à frente da presidência da Câmara para contribuir com o prefeito Marquinhos Trad, para que a nossa cidade possa estar no caminho do desenvolvimento e cada dia melhor.