'Na vida e no trânsito fazemos escolhas que mudarão para sempre o rumo de nossas histórias'

Diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro Dino Divulgação

Desde 2014, o mês de maio tem sido marcado por ações que fazem a sociedade refletir sobre a segurança viária e redução de acidentes de trânsito. Trata-se do movimento internacional Maio Amarelo, que utiliza essa cor para simbolizar a atenção pela vida.

Neste ano, o tema definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para as campanhas educativas de trânsito no país, inclusive o Maio Amarelo, é “minha escolha faz a diferença”. A proposta do tema é conscientizar todos os envolvidos no trânsito de que os acidentes são os resultados das escolhas que cada um faz.

O objetivo do tema escolhido vai de encontro com as estatísticas. Dados apontam que 90% dos acidentes têm como fator preponderante as falhas humanas como: imperícia, imprudência e desatenção.

Em Mato Grosso do Sul, o Maio Amarelo apresenta bons resultados no que se refere a diminuição de vítimas fatais. No mês de maio de 2014 foram registrados cinco óbitos, já no mesmo período de 2015 este número reduziu para quatro e em maio de 2016 foram duas vítimas fatais.

Ao longo do mês de maio, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) irá desenvolver diversas atividades educativas em todas as cidades do Estado, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro, para que o Maio Amarelo seja um sucesso, o movimento precisa do comprometimento de toda a sociedade, pois cada um tem o poder de melhorar o trânsito.

“Somente com o envolvimento da sociedade e com a mudança de comportamento do cidadão é que nós conseguiremos promover essa conscientização de que o trânsito é de todos. Se nós não nos respeitarmos, não humanizarmos o nosso trânsito, infelizmente, vamos continuar com esses números estarrecedores no Brasil e em Mato Grosso do Sul”, destacou Gerson Claro.

E para que possamos conseguir a preservação da vida e um trânsito mais gentil, convidamos todos vocês a participarem deste movimento e fazerem escolhas mais seguras e responsáveis não só no mês de maio, mas sim, ao longo dos anos. #MinhaEscolhaFazADiferença

Acompanhe a entrevista com diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro Dino:

A Crítica - Existe um motivo para a escolha do mês maio na campanha contra a violência no trânsito?

Gerson Claro Dino - A escolha pelo mês de maio justifica-se por se tratar de um mês histórico para a segurança no trânsito e um marco mundial para o balanço das ações realizadas em todo o mundo.

Foi no dia 11 de maio de 2011 que a ONU decretou a Década de Ações para a Segurança no Trânsito (2011-2020), que tem como meta a redução de 50% dos acidentes no Brasil e no mundo.

Também é em maio realizada desde 2013 a Semana Mundial de Segurança do Pedestre, também chamada de Campanha Zenani Mandela, em memória da neta de Nelson Mandela, vítima fatal do trânsito na África do Sul em 2010, com apenas 13 anos.

A Crítica - Em termos estatísticos, nesse período os acidentes diminuem?

Gerson Claro Dino - Se compararmos o mês de maio no ano de 2015 em Campo Grande ocorreram 1.064 acidentes, já em 2016 foram registrados 951 acidentes, o que representa uma redução. Porém, nós como órgão gestor do trânsito gostaríamos de apresentar o índice igual a zero.

A Crítica - Atualmente como está a situação de acidentes, quantos acontecem mensalmente em MS e quantas mortes acabam gerando?

Gerson Claro Dino - Se compararmos os acidentes em Mato Grosso do Sul de 2013 a 2016, tivemos uma redução de aproximadamente 33%, o que é muito significativo. Sendo que neste período o número de vítima fatal caiu de 527 para 420 em 2016. Esses dados comprovam que as campanhas de educação para o trânsito do Detran-MS estão tendo resultados positivos. Falamos de conscientização no trânsito durante todo o ano, e a redução dos dados, mostram que estamos no caminho certo.

A Crítica - O tema da campanha é Minha escolha faz a diferença, pode ser dito que o grande culpado dos acidentes é o motorista?

Gerson Claro Dino - Na vida e no trânsito estamos o tempo todo fazendo escolhas que mudarão para sempre o rumo de nossas histórias e das histórias alheias. Porém, no trânsito uma escolha errada vai trazer muito mais que prejuízos, a consequência será a dor, o sofrimento, a injustiça, a mudança repentina da rotina, e até mesmo a perda de um ente querido. Por isso acredito que o tema veio para levantar a reflexão do que uma escolha errada pode causar. A escolha por um trânsito seguro é de cada um.

O acidente de trânsito pode ser evitado, basta o motorista escolher a prudência, a responsabilidade quando entra em seu carro, e isso vale para todos aqueles que fazem parte do trânsito no dia a dia.

A Crítica - Na questão de sinalização defeituosa ou até mesmo ausência, também influencia para provocar acidentes?

Gerson Claro Dino - A sinalização serve para orientar e dar fluidez ao trânsito, a falta dela pode sim provocar acidentes, mas é preciso salientar que em vias não sinalizadas o motorista deve redobrar a atenção. Voltamos aí ao tema do Movimento: Minha escolha faz a diferença, ou seja, você prefere pela falta de sinalização acelerar e não prestar atenção, ou dirigir com cautela?

A Crítica - Como vai ser a campanha no decorrer desse mês de maio?

Gerson Claro Dino - O Movimento Maio Amarelo é uma ação da sociedade, aqui no nosso estado além dos órgãos públicos e governamentais, temos o engajamento maciço de empresas, entidades e federações além da sociedade civil, o que torna o Movimento tão grandioso.

Durante todo o mês, serão realizadas atividades que incluem: ciclo de palestras, caminhadas, concursos de ideias, gincanas, blitz educativas, e a iluminação de prédios públicos e monumentos. Atividades estas, desenvolvidas pelos mais diversos segmentos.

A Crítica - Acabando o período da campanha, o que o DETRAN tem programado para conscientizar e evitar acidentes?

Gerson Claro Dino - Nós trabalhamos a educação para o trânsito durante todo o ano, seja nas nossas campanhas pontuais como, por exemplo, carnaval, volta às aulas, calouro consciente ou com o Detranzinho.

O Detran-MS tem como objetivo fazer com que as pessoas adotem um comportamento mais seguro e responsável, visando um trânsito mais gentil e a preservação da vida. Nosso compromisso com o cidadão começa já na primeira infância, com as atividades desenvolvidas nas escolas e vai muito além da formação teórica e prática para a primeira habilitação.

A Crítica - Quanto, em termos de valores, é investido no combate aos acidentes de trânsito?

Gerson Claro Dino - O artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito deve ser aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

O Detran-MS investe mensalmente todo o valor arrecadado com as multas, conforme prevê a legislação, na maioria das vezes passando do valor estipulado na legislação.

A Crítica - O dinheiro vem da arrecadação do IPVA ou existem mais fontes?

Gerson Claro Dino - A receita para investimento em educação de trânsito vem da arrecadação de multas primeiramente, posteriormente de outras fontes do órgão, por exemplo: licenciamento e demais taxas veiculares e de CNH.

A Crítica - Até que ponto a Lei Seca tem contribuído para evitar acidentes?

Gerson Claro Dino - Com relação às falhas humanas, o álcool é, sem dúvida, um dos maiores fatores de risco na condução de um veículo, pelo grande número de alterações psicofísicas que provoca nos condutores. Beber e dirigir são, inegavelmente, atividades incompatíveis.

A aplicação da Lei Seca tem ajudado a diminuir o número de acidentes no trânsito. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram ligeira redução no número de acidentes ocorridos por influência do álcool, após a lei ter estabelecido tolerância zero e aumentado o valor da multa para quem for flagrado embriagado ao volante.

O Brasil é um dos 25 países que estabeleceram a tolerância zero na aplicação de multas para o consumo de bebida alcoólica por motoristas e um dos 130 que usam o teste do bafômetro como forma de garantia do cumprimento da lei.

A Crítica - Qual o papel da instrução na hora de tirar a carteira de Habilitação para evitar tantos acidentes?

Gerson Claro Dino - O candidato à primeira habilitação passa por um rigoroso processo para ter a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). E os dados comprovam que motoristas que passaram pelo processo e estão com a “carteira provisória”, não cometem quase infrações de trânsito, pois sabem que neste período podem perder o direito de dirigir e terem que refazer o processo. Por isso, acreditamos que a formação deste novo motorista é boa, pois ele sai da autoescola sabendo as regras e a legislação. O que acontece é que após esse período e com a CNH definitiva há uma mudança de comportamento, que reflete nos números de acidentes apresentados.

A Crítica - Na questão de motocicletas, com números alarmantes de acidentes, poderá haver uma campanha específica?

Gerson Claro Dino - O Governador Reinado Azambuja, tem demonstrado enorme preocupação em relação aos acidentes com motociclistas. Sendo que este ano o Movimento Maio Amarelo tem a participação e o apoio do Ministério Público Estadual, por meio da promotora Filomena Fluminhan, que está ligada diretamente ao caos que o acidente de trânsito gera na saúde pública.

Com base nos dados estatísticos e dando continuidade a campanha de conscientização, o Detran-MS está preparando uma campanha destinada exclusivamente aos motociclistas.

A Crítica - Para finalizar, quanto custa aos cofres públicos os acidentes e mortes de trânsito?

Gerson Claro Dino - Em Mato Grosso do Sul, uma vitima de acidente de trânsito segundo a Santa Casa pode custar até 50 mil reais.

De acordo com a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o custo social do acidente de trânsito fica em torno de R$ 67 bilhões/ano no Brasil. Já o custo no setor da saúde é de R$17,3 bilhões/ano. Ressaltando que, os acidentes de trânsito não só oneram os cofres públicos, mas também reduzem a capacidade de atendimento hospitalar para outros tipos de necessidade.