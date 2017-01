'Monitoramos o sistema minuto a minuto, para nos antecipar a quaisquer situações que possam comprometer nossa segurança'

Diretor-presidente da Agepen – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Ailton Stropa Garcia Divulgação

Desde o final do ano passado e até agora o sistema carcerário brasileiro vive uma onda de mortes e brigas entre facções do crime organizado. Nessa onda de massacres, mais de 100 presos foram mortos em presídios do Norte e Nordeste do país.

Mato Grosso do Sul, por fazer fronteira com dois países, Paraguai e Bolívia, onde há informações de que o crime organizado tem estabelecido bases nessas nações, vive também um clima de preocupação.

Nossa reportagem conversou com o diretor-presidente da Agepen – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Ailton Stropa Garcia, para saber como está a situação nos presídios do Estado.

A população carcerária do Estado é de pouco de 15 mil presos, e o diretor da Agepen garante que há um monitoramento do sistema para evitar qualquer problema que possa prejudicar a segurança. Ailton Stropa também adiantou que haverá construção de novos presídios em Mato Grosso do Sul com apoio do Governo Federal, além do reaparelhamento das forças de segurança, como aquisição de armamento, aparelhos de raio-x e scanners corporais.

Acompanhe a entrevista:

A Crítica – Como está a situação nos presídios de MS? Existe algum tipo de risco interno de rebeliões?

Ailton Stropa Garcia - A situação nos nossos presídios, como sempre digo, está sob controle. Avaliamos que o risco interno de rebeliões é muito pequeno. Monitoramos o sistema minuto a minuto, para nos antecipar a quaisquer situações que possam comprometer a nossa segurança, impedindo que elas se materializem. Ao mesmo tempo, nos mantemos preparados para dar pronta resposta a ocorrências que não sejam previamente previstas e evitadas. Para isso, contamos com a colaboração e prontidão de todas as demais forças policiais de nosso Estado e, agora, do próprio Exército, se necessário.

A Crítica – Na reunião em Brasília, com o Plano Nacional de Segurança, o que será feito? E a partir de quando em MS?

Ailton Stropa Garcia - Estaremos construindo e ampliando presídios, com o intuito de diminuirmos a superlotação carcerária no Estado e, para tanto, já estamos iniciando os procedimentos necessários. Da mesma forma, vamos reaparelhar nossas unidades, adquirindo armamento, com munição letal, não letal e de efeito psicológico, além de bloqueadores de celulares, aparelhos de raio-x, scanners corporais, enfim, equipamentos que possam nos ajudar a melhorar nossa performance nos presídios e aumentar o índice de ressocialização de nossos internos.

A Crítica – Qual é a população carcerária do Estado? Existe um controle eficaz sobre isso?

Ailton Stropa Garcia - Nossa população carcerária, atualmente, é de 15.350 presos e presas. Temos um controle sobre essas pessoas, embora esse controle não seja o ideal, em virtude da falta de vagas.

A Crítica – Quantos estabelecimentos penais e de que tipo existem em MS?

Ailton Stropa Garcia - Temos, em nosso Estado, 47 estabelecimentos penais e estamos com mais 3 em fase de construção e que devem ficar prontos até o final deste ano e início do ano que vem, um a um. São estabelecimentos de regime fechado, semiaberto e aberto.

A Crítica – A construção de novos presídios é a solução?

Ailton Stropa Garcia - É parte da solução. Na medida em que aumentamos o número de vagas, temos condições de melhor preparar nossa população carcerária para quando tais pessoas ganharem a liberdade. Esse é o grande objetivo do Governo Estadual, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e da Agepen.

A Crítica – Desde a implantação do presídio federal muitos acreditam que isso fez haver uma migração de marginais para o Estado. Até que ponto isso realmente é verdade e preocupa?

Ailton Stropa Garcia - Há quatro presídios federais no país, um deles em Campo Grande. São presídios seguros, com 220 vagas cada um e há um praxe de não serem todas ocupadas. A vinda de lideranças negativas de outros estados para o nosso preocupa, mas há um trabalho muito forte das inteligências de todas as forças policiais no sentido de evitar que essas presenças tragam mais criminalidade ao MS. O presídio federal é um mal necessário. Assim como lideranças de outros estados vêm para o nosso, lideranças do nosso estado vão para os outros três presídios federais do país, porque é importante que as lideranças negativas fiquem longe de seu habitat de origem.

A Crítica – Mato Grosso do Sul, por fazer fronteira com dois países preocupantes em relação ao narcotráfico terá colaboração bilateral reforçada, até mesmo para acabar com a presença de facções naqueles países?

Ailton Stropa Garcia - Essa tem sido, desde quando assumiram, a grande preocupação do governador Reinaldo Azambuja e do Secretário José Carlos Barbosa. Eles têm levado tal pleito ao Governo Federal e essa insistência deles já começou a surtir efeitos, no sentido da União realmente se envolver com as atribuições que são originariamente dela, patrulhando e protegendo nossas fronteiras e coibindo o tráfico internacional de drogas.

A Crítica – Em relação a bloqueadores e outros equipamentos técnicos dentro e próximo aos presídios, o que realmente funciona?

Ailton Stropa Garcia - As tecnologias funcionam e agora teremos ajuda do Governo Federal para implantá-las. Isso, sem dúvida, trará mais segurança às nossas unidades prisionais e melhorará a performance de atuação de nossos agentes penitenciários.

A Crítica – Na questão de mão de obra para conter e supervisionar o sistema, o Estado está preparado e equipado?

Ailton Stropa Garcia - O Governo está contratando, nos próximos dias, 438 novos servidores. Significa um aumento de quase 32% no nosso quadro. Embora esse número não seja o melhor, o avanço é muito grande. Mesmo assim, o Governo já estuda novas contratações. Porém, isso demanda alocação de recursos e um governo responsável só contrata quem pode pagar e sem o comprometimento de suas atribuições.

A Crítica – O que será feito em curto prazo para solucionar o problema em MS?

Ailton Stropa Garcia - A finalização das obras dos novos presídios e sua imediata operacionalização devem ocorrer logo. Também deveremos operacionalizar novas vagas em Ponta Porã, Corumbá e Coxim. Ao mesmo tempo, providenciaremos a aquisição ou locação de scanners corporais, raios-x, bloqueadores de celulares, armamentos, munições e equipamentos de proteção individual para nossos agentes.