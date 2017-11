'Meu perfil é conciliador. Eleito, o governante passa a administrar interesses de todos'

Odilon de Oliveira – juiz federal aposentado e pré-candidato ao governo de MS - Reprodução

Em 11 de novembro, o juiz Odilon de Oliveira assinou sua filiação no PDT, em um ato na Convenção Estadual do partido, em Campo Grande. O anúncio foi feito ao lado dos presidentes nacional e estadual da legenda, Carlos Luppi, e Dagoberto Nogueira, além do ex-ministro Ciro Gomes.

Odilon tem 68 anos e se aposentou como juiz federal em meados de outubro, justamente para disputar a eleição de 2018. Em seu discurso, afirmou que escolheu o PDT por se tratar de um partido sem envolvimento com escândalos envolvendo corrupção "de um modo geral", como Lama Asfáltica, Lava Jato e JBS.

O candidato ressaltou a origem em uma família de lavradores de Araripe, no sertão do Pernambuco, que veio para o Centro-Oeste em busca de uma vida melhor. Destacou ainda a vida de estudo e a carreira de sucesso depois de se formar em Direito, o que resultou em uma carreira como magistrado até sua aposentadoria como juiz federal.

Em um breve artigo sobre sua filiação, o juiz Odilon de Oliveira lembrou que trabalhou durante mais de meio século e se aposentou recentemente. “Vou para a política não para compactuar com políticos despidos de valores éticos, mas para me juntar aqueles que cultivam esses princípios”, salientou.

Lembrou ainda que o primeiro passo é a filiação a uma agremiação política, mas lembrou a todos que “o maior partido continuará sendo a minha consciência. Não serei de esquerda nem de direita, ou de centro. Aliás, essa divisão engrossa interesses grupais e fere os princípios administrativos da continuidade e da eficiência. Continuidade não se confunde com continuísmo” argumentou em seu discurso,

E finalizou: “O Brasil tem vários cultos religiosos, mas todos falam de um único Deus. Tem vários partidos políticos, e todos devem ter o mesmo objetivo fundamental: o bem-estar do povo. Então, para que esquerda e direita? A harmonia, com essa visão, não é bem melhor”?

Acompanhe a entrevista com Odilon de Oliveira, após a confirmação de sua pré-candidatura na disputa pelo Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2018.

A Crítica - O senhor está debutando na área política. Como deverá ser sua atuação nesse novo desafio?

Odilon de Oliveira - Minha atenção será marcada pelo respeito à coisa pública, que jamais irá se misturar com interesses privados ou de grupos. Não há qualquer motivo para proceder de modo diferente. A probidade administrativa tem que ser o emblema de qualquer administrador.

A Crítica – Até que ponto sua atuação de magistrado e combate ao narcotráficopoderá influir em sua trajetória política?

Odilon de Oliveira - Minha atuação na área jurídica me rendeu profunda maturidade. Atuei em todos os ramos da Justiça, e não apenas combatendo o narcotráfico, a corrupção e a sonegação fiscal. Na Justiça Federal, a atuação no controle dos atos administrativos é muito grande e envolve praticamente todas as matérias.Durante 31 anos, fui juiz federal em três estados, onde administrei a Justiça Federal e integrei os respectivos tribunais regionais eleitorais. Antes, fui procurador federal, promotor de justiça e juiz de direito. Essas atividades foram exercidas dentro de um padrão ético rigoroso que se tornou conhecido no Brasil inteiro. Com certeza, este modelo de comportamento será conduzido para a vida política.

A Crítica – Um dos pontos na política está nas alianças para se conseguir apoio eaté em caso para gestão de governabilidade. O senhor já pensou como deverá ser essa busca por apoio?

Odilon de Oliveira - O mundo moderno não mais deve se compatibilizar com radicalismo. Defendem-se ideias, e não extremismos. Governo não é ordem unida, onde há esquerda e direita. Meu perfil é conciliador. Eleito, o governante passa a administrar interesses de todos. Todos os apoios serão bem-vindos, desde que recheados de lisura e compatíveis com os interesses do Estado e do povo.Claro que haverá busca de apoio, mas dentro desses propósitos. O foco é o bem-comum.

A Crítica – Qual deverá ser o principal foco de sua campanha, em um momento decrise, onde há reclamações da sociedade em vários outrosaspectos?

Odilon de Oliveira - O foco será a pregação de princípios, sobretudo o da moralidade. Tudo deverá ser feito nos estritos termos da lei. Mostrarei a necessidade de ressurreição da ética, eliminando-se qualquer tipo de desmando, principalmente a corrupção.

A Crítica – O tempo de campanha é curto e o dinheiro ficou mais escasso. Épossível ainda assim se fazer uma campanha que chegue a todos?

Odilon de Oliveira - Será uma campanha pobre, custeada exclusivamente com recursos permitidos pela lei eleitoral. Mesmo assim, atingiremos a todos, principalmente pelo uso regular das redes sociais. A globalização das comunicações de massa é o caminho para se chegar a todos, ainda mais levando-se em conta que , por meu trabalho e pelo programa social que desenvolvo há anos em todo o Estado - proferi em torno de 450 palestras só nos últimos quatro anos. Sou uma pessoa razoavelmente conhecida.

A Crítica – Em seu discurso de filiação, o senhor comentou que colocou sua vida esegurança a serviço da sociedade. Na política, pretende seguir essalinha, embora a segurança não seja tão arriscada?

Odilon de Oliveira - O exercício de cargo eletivo não gera risco algum, necessariamente. Como juiz, dependendo do perfil do magistrado e este foi meu caso, prendem-se e confiscam-se muitos bens e valores da criminalidade organizada. Como político, não se faz isso. O que haverá será firme atuação dentro da lei, sem tolerar desmandos. Não há qualquer motivo para se duvidar do propósito de mudança.

A Crítica – O senhor já pensou em possíveis coligações para a disputa dogoverno?

Odilon de Oliveira - Coligações serão bem-vindas, desde que os componentes dos partidos tragam propostas dentro de um universo sustentável, sob o ponto de vista ético e legal. A prioridade não será necessariamente partidária, mas pessoal, ou seja, serão considerados os predicados da pretendente. Uma filtragem, com certeza, será feita.

A Crítica – O PDT sempre esteve, nos últimos tempos, alinhado com o PT. Nessadisputa poderá haver essa composição?

Odilon de Oliveira - Qualquer coligação estará sujeita ao crivo de uma filtragem nos projetos e na postura do proponente. Eunão dividirei palanque, nem pedirei votos para envolvidos com corrupção, sejam eles de que partido for. Não preciso disso. Não contrario meu passado.Minha linha postural será a de sempre. Meu partido é minha consciência, voltada para o interesse público.

A Crítica – Durante uma visita de Ciro Gomes a Campo Grande surgiu a primeira conversa para sua filiação. Na ocasião, falava-se em pré-candidaturaao Senado ou ao Governo. O que fez o senhor optar ao Governo de MS?

Odilon de Oliveira - Na época, Ciro Gomes e Carlos Lupi já pensavam no governo do Estado. Eu já havia decidido me aposentar e entrar na política. Ainda não existia, de minha parte, juízo definitivo de valor. Pensava eu em concorrer ao Senado ou ao executivo estadual. Houve contínuos diálogos e se chegou à conclusão de que, em Mato Grosso do Sul, a contribuição maior do PDT para o Estado deveria vir através da eleição de um governador.

A Crítica – Quem o senhor acredita que deverá ser a candidatura a ser batida nessadisputa?

Odilon de Oliveira - Eu não escolho adversário e também não dá para prever resultados. Entretanto, pelos desmandos verificados no Brasil, já se tem a certeza de que o perfil pretendido pela maioria dos eleitores é daquele que represente mudança, o renascimento da ética, de valores. O povo deseja quem tenha compromisso com a moralidade. Aquele que não representar lisura e eficiência, sem dúvida, será derrotado. A eleição de 2018 será um crematório para corruptos, verdadeiros genocidas.