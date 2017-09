'Lutamos não só para garantir nossos direitos, mas para que consigamos atender bem à sociedade'

Pedimos que nesse momento a população compreenda que a nossa greve é em defesa da realização do serviço para a população

Os funcionários dos Correios em Campo Grande aderiram à paralisação nacional da categoria, seguindo a orientação do Comando de Negociação da Federação (FENTECT). A greve teve início a partir das 22 horas desta terça.

Segundo a presidente do SINTECT-MS, Elaine Regina Oliveira, a greve ocorre tendo em vista o enorme atraso – provocado deliberadamente pela empresa – no início das negociações e devido ao conjunto das “propostas” apresentadas pela direção da ECT, que se resumem em retirada e redução de direitos e benefícios da categoria, que foram conquistas das Campanhas Salariais anteriores. A empresa não apresentou também proposta de reajuste salarial.

Para o sindicato, a intenção da ECT é “empurrar com a barriga” as negociações até o final do ano, embora o Acordo Coletivo tenha expirado no dia 31 de julho, esperando a vigência da “reforma trabalhista” para impor sua redução de direitos e benefícios. “Esse é o golpe por trás dessa manobra”, afirma Elaine. “Não podemos aceitar o que a direção da ECT está tentando impor. Não vamos aceitar redução em nossos benefícios e no Plano de Saúde. Não aceitamos a retirada do que já está garantido no Acordo Coletivo atual. E queremos sim reposição salarial. Por isso a opção da greve é o que nos resta. A greve é um direito constitucional e a nossa arma, o nosso instrumento de pressão para destravar as negociações. Sempre foi assim, não nos iludamos.”

O sindicato da categoria avalia que atual gestão dos Correios, no governo Temer, tem apenas dois objetivos: retirar direitos dos trabalhadores, reduzir seus benefícios, e preparar a privatização. “Operam como “lesa pátria”, transferindo estatais a preço de banana para as grandes corporações internacionais e nacionais.”

“Estamos em luta por nossos direitos e em defesa da ECT. Na luta conquistamos esses direitos e benefícios! E será com a luta que vamos mantê-los! Vamos à luta! A greve é nossa arma”, conclui a sindicalista.

Outro fator que preocupa a categoria é que os Correios entraram para a lista de estatais que o governo pretende privatizar, um caminho já anunciado para a Eletrobrás, a Casa da Moeda e a Infraero. A confirmação veio de Nova York. O ministro Moreira Franco, da Secretaria Geral da Presidência, declarou que a venda dos Correios está em estudo, mas que precisa ser feita "com muito cuidado".

Moreira Franco, que integra a comitiva do presidente Michel Temer aos Estados Unidos, disse que a tendência é que os Correios passem a atuar mais diretamente no setor de logística, em vez de se concentrar no monopólio postal. "É o mesmo caso da Casa da Moeda, que produzia mais de 3 milhões de cédulas por ano e agora está (produzindo) 1 milhão e pouco. As pessoas não usam mais moeda", destacou. "A situação financeira dos Correios, pelas informações que o (Ministério do) Planejamento tem e nos passa, é muito difícil. Até porque, do ponto de vista tecnológico, há quanto tempo você não manda telegrama? As pessoas perderam o hábito do uso da carta."

Essa informação irritou a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (Fentect), que desde terça-feira lidera uma greve dos funcionários da estatal, por um reajuste salarial de 8% e correção inflacionária.

Acompanhe a entrevista coma presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Elaine Regina Oliveira:

A Crítica – Essa paralisação dos funcionários vai além da reposição salarial, tem a ver também com a situação da empresa?

Elaine Regina Oliveira – Há algum tempo os Correios vem sendo sucateado pela administração e tanto trabalhador quanto a população tem sido afetados diretamente com essa situação. Nesse momento a greve foi inevitável, pois estamos em campanha salarial e a empresa vem se negando a negociar diretamente com os trabalhadores.

A Crítica – Diante da mobilização, o que vai acabar prejudicando tanto correspondências como encomendas entregues pelos Correios, a direção da empresa poderá tomar uma nova posição?

Elaine Regina Oliveira – O que nós queremos é justamente isso, que a direção trate com respeito e seriedade essa negociação, assim como nós trabalhadores temos tratado desde o dia 1º de agosto, quando solicitamos reunião de negociação com a empresa.

A Crítica – O que mais tem preocupado nessa negociação, uma vez que pela situação atual dos Correios, poderá colocar em risco a garantia de emprego dos trabalhadores?

Elaine Regina Oliveira – As propostas apresentadas pelos Correios nas duas últimas reuniões foram apenas de retirar direitos conquistados em acordos coletivos anteriores. Então, hoje não lutamos nem por muitas melhorias, mas sim pela manutenção dos nossos direitos.

A Crítica – Em mato Grosso do Sul quantas agências estão fechadas e quantos trabalhadores aderiram à paralisação?

Elaine Regina Oliveira – O levantamento feito no início do movimento indicou que em 26 municípios do Estado os trabalhadores estavam paralisados. Dentre esses 26, tinham 16 agências fechadas. Já na última sexta-feira (22) o número de municípios onde os trabalhadores aderiram à greve no Estado chegou a 40.

A Crítica – Com o passar do tempo, alguns municípios cresceram e os Correios não teve investimentos para acompanhar esse crescimento, essa é uma realidade no Estado?

Elaine Regina Oliveira – Desde 2011, quando foi realizado o último concurso público para os Correios, não existe contratação de funcionários na empresa. Ao contrário, nesse período vem sendo realizado plano de demissão incentivada. Já foram realizados cinco PDVs (Plano de Demissão Voluntária). Isso significa que já saíram da empresa mais de 300 funcionários sem um a reposição dessas vagas. Quem acaba sofrendo é a população com a falta de efetivo, pois os carteiros que hoje operam não conseguem realizar a entrega em todas as unidades. Já fizemos denúncia junto ao Ministério Público sobre essa situação, requerendo que haja uma intervenção para que a empresa comece a contratar. Mas até o momento isso não surtiu efeito.

A Crítica – Você acredita que toda essa situação vivida atualmente nos Correios seja reflexo das novas reformas no Congresso, tanto trabalhista como previdenciária, e com isso pode haver perdas de conquistas?

Elaine Regina Oliveira – Na verdade, a partir do momento que foi aprovada a reforma trabalhista, nós trabalhadores vamos perder e muito. Agora, toda categoria que for para uma campanha salarial, o patrão vai negociar com a CLT do lado. Então, o que estamos vivendo na realidade nos Correios, que é a retirada de direitos garantidos, é a realidade da reforma trabalhista que já foi aprovada.

A Crítica – Diante dessa paralisação, como fica a população que será a mais prejudicada, qual o recado?

Elaine Regina Oliveira – O que falo para a população nesse momento, é que estamos lutando não só para garantir nossos direitos, mas para que consigamos atender bem à sociedade. Os Correios ameaça com fechamento de agências, já fechou de Quebra Coco, as unidades de Anhandui e Casa Verde conseguimos segurar. As ameaças são reais e hoje nós lutamos para manter as agências, o emprego e os trabalhadores, para conseguirmos atender e muito bem a população, porque ela paga por esse serviço. Então, pedimos que nesse momento a população compreenda que a nossa greve é em defesa da realização do serviço para a população.

A Crítica – Existe possibilidade de abertura de concurso nos Correios?

Elaine Regina Oliveira – A empresa dos Correios não fala em concurso, somente fala em plano de demissão.

A Crítica – Existe a possibilidade de terceirização dos novos contratados?

Elaine Regina Oliveira – Sim. Como já passou a PEC de terceirização, a tendência é a empresa querer contratar terceirizados. Outro caminho que os Correios pode tomar, que vem sendo anunciado é a privatização da empresa. E a privatização é acabar com os concursos, acabar com os funcionários públicos e vender a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Caso isso venha se confirmar, vamos fazer nova mobilização para conscientizar e tentar evitar essa privatização.

A Crítica – Existem empresas interessadas em adquirir os Correios?

Elaine Regina Oliveira – Com certeza, porque hoje eles estão sucateando e denegrindo a imagem dos Correios, alegando que a empresa está deficitária. Mas num estado como o nosso que é pequeno, identificamos que o fluxo de objetos não tem diminuído consideravelmente para diminuir a receita dos Correios. Hoje, em 2017, trabalhamos com menos efetivo que trabalhávamos em 2003 e naquela época tínhamos lucro. Então, quais as alegações para que a empresa venha estar deficitária? O que entendemos é que querem vender os Correios a preço de banana para o capital estrangeiro e acabar com esse serviço prestado á população em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.