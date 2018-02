"Está na hora do País pensar numa política agrícola de longo prazo"

Tereza Cristina – Deputada Federal – presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária - Divulgação

A deputada federal Tereza Cristina (DEM/MS) tomou posse nessa semana como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. A parlamentar já atuava dentro da FPA, como vice-presidente durante três anos. A engenheira agrônoma, graduada na Universidade Federal de Viçosa (MG), ocupou também em Mato Grosso do Sul cargos em quatro secretarias: Planejamento, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. No último ano, esteve à frente da liderança do PSB na Câmara dos Deputados.

Em sua gestão no Estado, Mato Grosso do Sul teve crescimento exponencial nas exportações de carne, com a obtenção do certificado de área livre de febre aftosa emitido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Na área industrial, foram abertas 14.278 novas empresas, com geração de 178 mil novos empregos, além do salário médio do Estado ter subido de R$ 1.195,00, entre 2007 e 2012, para R$ 1917,00. Além do crescimento vertiginoso do destino turístico do Pantanal, o sítio de Bonito, com atuação de Tereza Cristina, ganhou o selo de Melhor Destino de Turismo Responsável do Mundo.

Agora na a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina acredita que a mudança na legislação, na qual a FPA tem um papel importante para contribuir, pode significar a melhoria da situação do produtor rural brasileiro.

Na entrevista, a deputada Tereza Cristina destaca alguns pontos que afligem o agronegócio e emperram a melhoria das condições para empreender mais no setor.

Acompanhe:

A Crítica - A senhora tomou posse como presidente da FPA - Frente Parlamentar da Agropecuária. Como será sua atuação?

Tereza Cristina – Vou trabalhar pelos assuntos legislativos da Frente. Hoje (quinta-feira - 22) já participei no Supremo observando a votação sobre o Código Florestal que está sendo questionado com algumas ADINs – Ação de Inconstitucionalidade. Temos alguns problemas que ainda precisam de solução, como segurança jurídica, de terras indígenas, quilombolas. Tem o problema do meio ambiente. Querem rever o Código Florestal, o que causa uma grande insegurança nos produtores rurais. Tem problemas de crédito. Enfim, temos uma agenda, que não é nova, mas precisamos resolver e tirar da Frente para que os produtores possam ter mais tranquilidade para produzir.

A Crítica - Hoje o setor do agronegócio tem sido o que mais impulsiona a economia do País. De que maneira a FPA pretende agir para obter mais conquistas ao setor?

Tereza Cristina – Não sei se teremos mais conquistas, mas estamos muito atentos. Desde que cheguei aqui fui vice-presidente por três anos e agora me tornei presidente. Acho que temos uma série de demandas no legislativo para simplificar a vida de quem quer empreender no Brasil. Porque além de produzir, damos segurança alimentar ao País ao produzir comida barata. Mas o produtor tem um problema sério, porque cada dia ele produz mais e a renda dele é cada dia menor. Esse é outro grande problema que a Frente vai discutir. Temos de ter um novo plano para a agricultura, para ver onde estão esses gargalos, porque hoje se produz muito, mas a renda está cada dia menor. E não é só uma questão de preço, mas também de custo da produção. Então, temos de ver isso e trabalhar para que o agricultor trabalhe, mas também que tenha renda para continuar na atividade.

A Crítica - A logística sem dúvida é um dos grandes problemas no escoamento da produção e muito se tem discutido, mas o que se tem feito para sanar o problema?

Tereza Cristina – O grande problema hoje é a falta de recursos públicos no Brasil para investir em infraestrutura. O que precisamos é destravar a legislação, ter PPPs – Parceria Público Privada. Temos de facilitar que a iniciativa privada, principalmente o dinheiro de fora, possa vir para o Brasil fazer investimentos na área de logística, que é muito caro. Fazer investimentos na área de trens, de estradas, em nossas hidrovias. E isso tudo demanda uma quantidade enorme de recurso. Não dá para o Brasil continuar cheio de burocracia, de licenças. Enfim, temos de fiscalizar e temos de regular, mas não podemos dificultar. Hoje, infelizmente as nossas leis dificultam muito a vida de quem quer empreender. Essa é uma das nossas bandeiras, ver como podemos trabalhar a legislação, que é o papel do deputado, e fazer com que isso ande rapidamente no Congresso e não fique engavetado, porque o Brasil tem pressa. Nossa economia tem pressa de crescer, então precisamos destravar várias pautas dentro do Congresso para facilitar que esses investimentos cheguem ao Brasil.

A Crítica – A senhora comenta a parceria internacional, mas já há uma questão que se discute que é a entrada de capital estrangeiro na aquisição de terras para produção no Brasil. Como melhorar essa situação em benefício da produção nacional?

Tereza Cristina – Isso tem uma lei que está em regime de urgência para ser votada no Plenário da Câmara dos Deputados. E precisa ser votada, porque essa é maneira de trazer recursos externos para o País. Claro que respeitando a soberania nacional, há algumas situações que você regulamenta, para também não deixar que venham aqui levem tudo embora e não deixem nada. Com as nossas leis, esse investimento de fora é muito difícil acontecer, na questão trabalhista, de tributação. Mas ainda temos muita área a ser produzida na agricultura e na pecuária no Brasil. O Brasil tem só 7,6% de sua área, de sua extensão territorial, colocada na agricultura e 20% na pecuária. Temos menos de 30% de nosso território aberto para a produção, então é claro que está todo mundo de olho nisso. Temos de abrir e receber esse capital, mas com cuidado para nós darmos 'as cartas', entendeu?

A Crítica - O crédito agrícola é oficial. Como o produtor pode obter outras fontes de crédito e também de renda?

Tereza Cristina – Com certeza também desregulamentando. Temos várias opções de créditos, recursos externos que você pode trazer. Por exemplo, há quem só invista na Argentina, na Europa, fundos que só atuam no agronegócio, mas que não acessam o Brasil. E por que? Por causa de uma série de coisas que temos de melhorar em nossa legislação. O investidor não vem para o Brasil para perder dinheiro. Vivemos num regime capitalista, então ele quer investir, mas quando for embora quer levar o seu dinheiro. Nós ainda precisamos aperfeiçoar algumas coisas. O Brasil tem inflação baixa, mas muito alta principalmente, para a atividade agropecuária. Precisamos regulamentar algumas coisas para que esse dinheiro venha e o investidor possa ir embora com alguma segurança. O risco existe, pois negócio é negócio e tem seus riscos. Por exemplo, risco cambial é um dos problemas que temos com o dólar flutuante. Tem algumas situações que precisamos acertar para que esse capital entre em abundância no País.

A Crítica - O incentivo ao produtor tem sido corretamente administrado?

Tereza Cristina – Acho que não. Está na hora do País, do governo pensar numa política agrícola de longo prazo. Não adianta fazer todo ano Plano Safra. A gente sabe que cada dia tem menos dinheiro para investir na agricultura. Os juros são compatíveis com a atividade, mas não são suficientes para dar esse dinheiro para todos. Conseguem atingir apenas uma fatia de agricultor. O que precisamos fazer é uma política de longo prazo, onde se entra na atividade e se tenha a garantia que vai pegar um recurso para investir, melhorar o solo, mas com um longo prazo para pagar e compatível com a atividade. Hoje, esse dinheiro do mercado não é compatível e a cada dia diminui mais o dinheiro oficial.

A Crítica - Um dos fatores que muitas vezes tem preocupado o produtor é a questão do armazenamento. Como modificar essa situação e criar mais silos?

Tereza Cristina – Até posso dizer que essa situação melhorou de três a quatro anos para cá. Foram criadas algumas linhas de financiamento, do BNDES, Banco do Brasil, para emprestar ao produtor. Mas ainda não é acessível a todos, porque é caro. Conseguimos abrir uma brecha, mas ainda não é suficiente. Temos de pensar na cadeia produtiva da agricultura e da pecuária como um todo, não dá mais para pensar pontual. Essa é uma situação que já conversamos na Frente. Tive uma reunião com toda a diretoria e devemos montar um workshop, com técnicos e especialistas para discutir como vamos pensar o agronegócio brasileiro para os próximos 20 anos. O que precisamos melhorar, onde temos de trabalhar em legislação, em captação de recursos. Enfim, pensar o agronegócio de mais longo prazo.

A Crítica – Quem é atualmente o principal empreendedor do agronegócio: o pequeno produtor ou as grandes empresas?

Tereza Cristina – Na verdade é a média empresa. O nosso Estado é um exemplo disso. No Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, o tamanho médio do produtor é de 600 hectares. Diferente de Mato Grosso, que tem outro tipo de estrutura fundiária, com propriedades bem maiores que as nossas. Talvez em Tocantins, Piauí, que abrem uma nova fronteira, as propriedades sejam maiores, mas enfim, a maioria da produção dos Estados se concentra com o médio produtor. No Paraná é assim, bem como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e o próprio Mato Grosso do Sul. E tem essas novas fronteiras onde precisamos ver como irão se comportar essas estruturas fundiárias. O Mato Grosso talvez seja o Estado com maior número de grandes propriedades.

A Crítica - A questão indígena é um tema que muito se discute, assim como áreas de quilombolas. Como será resolvida essa questão?

Tereza Cristina – Só vai se resolver quando se fizer uma lei. Temos algumas tramitando na Câmara e no Senado. Uma delas autoriza a União comprar terras onde houve problema. Por exemplo, nosso caso em Dois Irmãos do Buriti que teve toda aquela confusão. Na Justiça, os produtores ganharam, mas o estrago foi feito. Hoje, a União está proibida de comprar, por ser considerada terra dela própria. Então, temos de ter mecanismo legal para que a União possa indenizar não só as benfeitorias, mas a terra também. Quando isso acontecer acredito que vamos ajeitar um monte de conflitos pelo Brasil afora. Mas também não podemos deixar que isso seja uma ferramenta para aumentar o número de áreas ocupadas , e sim resolver as áreas que estão em conflito. Acredito que o Mato Grosso do Sul seja o Estado com maior número de áreas de conflito dessa natureza. Tem também a PEC 215, que na minha opinião tem um defeito, o fato de o Congresso decidir a compra. Isso pelo fato da demora. Agora 2018 será um ano difícil, curto, com Copa do Mundo e eleições. Sendo assim, teremos de priorizar aquilo que queremos votar.

A Crítica – Por falar em ano curto, como fica a presidência da Frente Parlamentar da Agricultura?

Tereza Cristina – O mandato é de dois anos, se for reeleita permaneço na presidência no próximo ano.

A Crítica – A Atual legislação brasileira é favorável ao agronegócio?

Tereza Cristina – Acho que não. Nós burocratizamos demais, virou um cartório. Tem excesso de legislação e o produtor é fiscalizado de todo jeito, trabalhista, sanitário, ambiental, tributário, fundiário. Acho que temos de simplificar até para diminuir o custo Brasil, porque o estrangeiro vem para cá e fica doido. Não digo nem o agricultor, o pecuarista, produtor, mas o empreendedor brasileiro é um verdadeiro herói.