Edital de licitação do BNDES é um levantamento para que saibamos quanto vale a MSGás

Rudel Trindade – Diretor-Presidente da MSGás

A situação é esperar o estudo para se ter uma base firme e técnica para qualquer tomada de decisão

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou as primeiras licitações para contratação de consultorias para a desestatização das companhias de distribuição de gás natural de Mato Grosso do Sul (MSGás) e de Pernambuco (Copergás). Os editais fazem parte do apoio do banco ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal.

As licitações envolvem serviços de avaliação econômico-financeira, estudos técnicos relativos ao modelo regulatório do setor e modelagem do processo de desestatização, que envolvem mais de R$ 30 milhões. As licitações ocorrerão nos dias 10 e 11 de agosto.

Até o momento, sete estados manifestaram ao BNDES interesse em privatizar suas empresas de distribuição de gás natural: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Na maior parte dos estados, o serviço de distribuição de gás natural canalizado ainda é realizado por estatais.

O diretor-presidente da MSGás, Rudel Trindade, explica que esse edital não significa de imediato que a empresa será privatizada pelo Governo. Segundo ele, será feita uma análise técnica da situação da companhia, para então se definir a possibilidade ou não de privatizar a MSGás. Além disso, ele explica que nada impede de que mesmo com a privatização, o governo possa também fazer parte da sociedade.

Rudel garante ainda que o mercado de gás natural de Mato Grosso do Sul é muito atraente e se houver a intenção de sua privatização haverá muitas empresas interessadas. O diretor-presidente da MSGás também ressalta que, mesmo no caso da empresa ser privatizada, não haverá demissão, argumentando que deverá haver sim uma expansão da empresa.

Acompanhe a entrevista:

A Crítica - Essa semana, o BNDES soltou edital de abertura de licitação para contratação de empresa para verificação da desestatização de algumas empresas de gás, entre elas a MSGás. O que isso significa na prática?

Rudel Trindade - O mercado de gás passa por uma transformação muito grande no Brasil. Primeiro que a produção nacional tem aumentado muito. O Brasil está praticamente no limite de ser autossuficiente de gás. Isso traz uma mudança de comportamento, de visão econômica no gás do Brasil. Hoje, a Petrobras importa 30 milhões de metros cúbicos diários de gás da Bolívia e sinaliza ao mercado que não vai mais fazer isso. Ela vai importar, a partir de 2019, somente 15 milhões e os outros 15 milhões, as empresas privadas deverão fazer essa comercialização. Essa situação vai ocasionar uma mudança, uma sinalização de abertura de mercado do gás natural do Brasil. No ano passado, por exemplo, a Petrobras já vendeu 49% da Gaspetro, que é a sua subsidiária de gás, e que foi adquirida pela Mitsui Gás, que por sua vez ficou sócia de todas as distribuidoras de gás no Brasil ligadas à Gaspetro, com exceção de Minas Gerais e as privatizadas Comgás e CEG Rio. Então, há uma mudança saudável em função de o gás natural ser uma fonte energética importante e barata, também estratégica para o crescimento das indústrias e do comércio no Brasil.

Em relação ao programa do BNDES, para esclarecer, é um levantamento que não nos obriga vender a empresa MSGás. É um levantamento para que saibamos quanto vale a empresa, como está o nosso mercado e quais suas perspectivas de mercado em relação ao gás natural aqui no Mato Grosso do Sul. Em função disso, o governo vai definir e tomar a decisão de vender ou não a empresa. Isso será um balizador para tomada de decisão do governo que vai acontecer daqui há um ano.

A Crítica - Isso significa que é errado dizer que já é o início de uma privatização?

Rudel Trindade - É errado dizer. Na realidade, este programa tem sido feito em vários estados. São oito estados que estão com esse programa do BNDES e que foi também um pacto que os governos estaduais fizeram com o Governo Federal, quando houve a renegociação das dívidas estaduais. O Governo Federal pediu para que os estados avaliassem seus ativos de forma a amortizar a dívida com a União. Então, não é uma decisão, não tem inclusive a posição do próprio governador e secretários. A situação é de esperar o estudo para se ter uma base firme e técnica para qualquer tomada de decisão. É extremamente precipitado antecipar qualquer questão em relação à privatização.

A Crítica - Com a possibilidade de se pensar em privatizar, o governo também poderia ficar como sócio na empresa?

Rudel Trindade - O governo tem 51% e não é obrigado a vender toda sua parcela. Ele pode ficar como sócio, se assim desejar. Outra questão é sobre a existência de interessados. Há vários interessados. O mercado de gás natural no Estado é extremamente estratégico e atraente para muitas empresas, principalmente porque Mato Grosso do Sul tem conseguido equilibrar as suas contas, conseguido passar dessa crise de modo saudável, em relação a alguns outros estados. E o mercado nosso em relação ao gás natural é de franca expansão.

A Crítica - O fato de o Estado de Mato Grosso do Sul ser o principal negociador do gás boliviano e até pelo fato de pensar em fazer uma usina termelétrica em Ladário, facilita essa negociação de privatização?

Rudel Trindade - Eu particularmente fui designado pelo governo para ir nesses últimos dois meses, três vezes na Bolívia para negociar diretamente com o governo boliviano. O governador se encontrou pessoalmente com o presidente Evo Morales para buscar uma cota de gás específica para o Mato Grosso do Sul, com a MSGás fazendo essa importação direta. Nesta segunda-feira (31) vou com um secretário até a Petrobras para uma conversa com o gerente de gás da Petrobras para afinar ainda mais essa negociação entre MSGás, Petrobras e o governo boliviano para conseguirmos uma cota maior de gás natural.

Em relação a Ladário e Corumbá existe uma chance muito de grande de instalarmos uma termelétrica e o consumo dela do gás natural é muito grande. Assim, precisamos apenas de uma decisão do governo boliviano concedendo essa cota de gás que é de 1 milhão de metros cúbicos por dia. Estamos nessa luta, até porque no início do ano que vem vai haver leilões de energia e essa termelétrica tem muita chance de ser contemplada.

A Crítica - Recentemente houve uma expansão na rede de gás aqui em Campo Grande. A tendência é ter um mercado maior para ser expandido?

Rudel Trindade - Estamos expandindo a nossa rede, entrando na área urbana. Até então, estávamos concentrados em um gasoduto que fizemos de 40 quilômetros entre Três Lagoas e a Eldorado Celulose, que é um grande cliente. Em Campo Grande estamos fazendo grandes expansões e também em Três Lagoas, para atender não só a grande indústria, mas o comerciante. Verificamos também que o comerciante faz as contas e percebe que a redução de custo e a logística têm sido fundamentais para ele. Nos últimos dois anos, o nosso volume de vendas cresceu em 50% e isso é extremamente considerado, em um momento em que o País vive uma recessão, mostrando que o produto está interessante e oferece um preço muito bom ao mercado.

A Crítica - O que falta para ampliar o número de consumidores residenciais do gás natural, cultura ou aumento da rede?

Rudel Trindade - Na verdade, temos atendido aqui em Campo Grande a maioria dos prédios e construtoras, que constroem edifícios dedicados ao gás natural. A rede existe, mas não estamos trabalhando ainda no atendimento da unidade familiar, da residência específica, porque para isso precisamos dar um passo maior dentro da empresa, pois à medida que você expande o número de clientes, você tem de ter um atendimento do tipo 0800, de emergência e isso não é possível ser feito de uma hora para outra. Tem de haver um planejamento e isso já foi cobrado do Conselho de Administração a expansão para as residências. Hoje, por exemplo, na área residencial atendemos 5,3 mil clientes e a maioria em prédios. O Conselho de Administração considera que temos capacidade de trabalhar para que nos próximos três anos possamos atingir 30 mil clientes. Então, para isso precisamos ter uma estrutura maior, pois aumentando o número de clientes, você tem de ter todo um atendimento diferenciado. Mas é uma exigência do Conselho e estamos trabalhando para essa política mais agressiva na área residencial.

A Crítica - Esse edital do BNDES tem prazo para terminar e quando o governo poderá saber o valor da MSGás?

Rudel Trindade - O prazo para entrega das propostas está marcado para o dia 11 de agosto. Consideramos um prazo curto até pela complexidade do edital e por ser um pregão eletrônico terá uma solução rápida. A partir daí, a empresa vencedora é contratada e terá uma fase burocrática de análise. Pelo que conheço do estudo, acredito que vai demorar pelo menos uma ano para termos em mãos o resultado e ter condições de analisar.

A Crítica - A exemplo de companhias, como a Comgás de São Paulo, a privatização é ideal?

Rudel Trindade - Existem privatizações muito boas, por exemplo, aqui em Campo Grande o setor de águas é privatizado e vai muito bem. O que tem de haver em qualquer privatização e aí entra o poder do Estado e da Agência de Regulação é resguardar com muita firmeza os direitos do cidadão, os investimentos que têm de ser feitos e as metas a serem alcançadas. Defendo que qualquer serviço, seja público ou privado, se for bem fiscalizado, cumprir suas metas e sendo justo com o cidadão, acho que é um bom serviço.

A Crítica - A privatização poderá implicar em demissões?

Rudel Trindade - Não. Temos conversado isso com os nossos funcionários e a empresa é muito enxuta. Temos apenas 60 funcionários e de capacidade reconhecida nacionalmente. No setor de gás você não encontra profissionais facilmente no mercado. E com a necessidade de expansão, ao contrário, seja o Governo ou a iniciativa privada, haverá necessidade de expandir e crescer a empresa. Outro ponto favorável é principalmente a qualidade dos funcionários. Todos são treinados e, como a empresa completou 18 anos, seu quadro de profissionais também gira em média nesse tempo, sendo extremamente capacitado. Com certeza absoluta não teremos esse tipo de problema.