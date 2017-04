Disputa de delegados da Polícia Federal com estardalhaços e uma operação espetaculosa nos jogaram na vala comum

Jonatan Pereira Barbosa – presidente da Acrissul – Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul Divulgação

Nessa operação houve muita maldade, algo que não deveria ter acontecido e que provocou tanto dano, não só para o Mato Grosso do Sul, como para todo o Brasil

O setor pecuário, e como conseqüência outros segmentos da economia, incluindo o próprio consumidor, foram assolados pela operação da Polícia Federal, denominada Carne Fraca, que acabou recebendo críticas de vários setores. Na ocasião, 21 frigoríficos foram denunciadospor fraudar carne, fato que envolveu além de executivos de grandes empresas, mas também fiscais e dirigentes agropecuários do Ministério da Agricultura.

Toda operação resultou na suspensão da exportação de carnes por parte de alguns países, causando um prejuízo estimado ao setor da ordem de R$ 40 bilhões. O presidente da Acrissul – Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Jonatan Pereira Barbosa, classifica a operação como um “estardalhaço” fora da realidade e garante que a carne brasileira é a melhor.

Diante desse quadro foi criado um movimento nacional denominado “Carne Forte”, para contrapor ao nome da operaçãoda PF. O esforço visa demonstrar que a carne do Brasil é forte e de qualidade. A Acrissul é uma das entidades de produtores que faz parte desse grupo.

Conversamos com Jonatan Pereira para saber como está a situação do setor agropecuário, após toda essa polêmica criada desde 17 de março, quando eclodiu a operação.

A Crítica – O que é esse movimento Carne Forte, que vem em contrapartida à Operação da Polícia Federal denominada Carne Fraca?

Jonatan Pereira – Essa história de Carne Forte é para colocar o processo em ordem.Nunca tivemos carne fraca. Isso foi uma tamanha infelicidade dessa disputa de delegados da Polícia Federal em Curitiba, fazendo estardalhaços aqui e ali, para ver quem apresentava uma operação mais espetaculosa do que o outro e nos jogaram na vala comum. Uma tamanha inverdade, porque nunca houve carne estragada, não houve laudo confirmando papelão na carne. Isso é embalagem, caixas de papelão para colocar os frangos para serem despachados. Então, houve muita maldade, algo que não deveria ter acontecido e que provocou tanto dano, não só para o Mato Grosso do Sul, como para todo o Brasil.

Demoramos mais de 10 anos, e o próprio Jornal A Crítica acompanhou, para fazer a imagem de nosso produto número 1, que é carne ou são as carnes, porque temos a bovina, suína e de aves e todas elas foram atingidas. Isso infelizmente aconteceu, mas graças ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que agiu imediatamente, estamos tentando reverter esse quadro. Aqui a carne sempre será forte.

A Crítica –Mas um prejuízo estimado de R$ 40 bilhões é difícil reverter no momento?

Jonatan Pereira – Reverter totalmente não. Agora chegamos a uma situação em que o Ministério fez uma proposta da seguinte maneira: os 21 frigoríficos investigados - e nós temos 4.832 plantas frigoríficas, se não me engano é esse o número - ficam fora do processo de exportação. Nada foi constatado contra eles, mas para não haver mais alardes e suspeitas no mercado internacional, todos os demais estão liberados, menos esses 21 frigoríficos. Com isso, alguns países, como China, já retomam as importações gradativamente. Naqueles navios onde existem carne para a exportação relativa a esses 21 frigoríficos, a determinação é que se houver interesse do comprador o negócio será feito normalmente. Caso não haja interesse, os navios retornam e a carne será levada para análise e depois colocada no mercado interno.

A Crítica –Podemos dizer que quem mais sofreu com todas essa história foram os produtores e os trabalhadores?

Jonatan Pereira – É uma cadeia muito grande na verdade. O agronegócio mexe com todos os segmentos. Vejamos, não é todo boi que é de capim. A grande parte é semi confinado e até de total confinamento. Esses animais comem grãos, o farelo de soja e milho. Isso trava também o mercado de vendas e ofertas de compradores para esta safra. A soja, que nessa época do ano estava sendo vendida cerca de 60% da colheita, até agora não chegou a 47%. Caiu em número representativo. E o milho, os armazéns já não têm mais lugar para estocar, porque não tem saída. Isso trava os negócios e a agricultura vai começar a ter prejuízo também. O preço do milho não vai reagir como se esperava e a comercialização da soja está caindo.

A Crítica –Alguns pecuaristas diminuíram o número de abate do gado. Essa consequência pode influenciar no preço, baixando ou aumentando para o consumidor final?

Jonatan Pereira – É uma ilusão. Posso dizer que hoje, se o preço que o pecuarista recebe no abate de seus animais, nesse ou naquele frigorífico, fosse proporcional e gradativamente levado ao mercado varejista, a carne estaria pela metade do preço. Dá pra entender. A culpa é sempre do produtor, mas tem muito atravessador ganhando no meio. O consumidor precisa saber que se essa carne está cara não é por culpa do criador, do invernista, daquele que engorda e que leva o gado para o abate.

A Crítica –Recentemente, o setor do agronegócio se uniu para protestar contra o enredo da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Essa mesma união das entidades pode ocorrer agora e resultar então na criação de um conjunto de providências para todo esse problema causado?

Jonatan Pereira –Esperamos que o Governo Federal tome essas medidas para chamar a responsabilidade da Policia Federal no caso, como também de outras autoridades. O Ministério Público, por exemplo, que tanto respeitamos está concorrendo nessa história. É preciso atender os fatos, mas sem estardalhaços. Não sei porque tanta gente quer aparecer. Esse assunto é sério, mexe com saúde. Então, nós do setor já repudiamos e, inclusive, a Acrissul fez uma nota levando a verdade ao seu devido lugar. Agora, não posso dizer nada, o ministro respondeu na hora, é um homem do agronegócio. Mas se eu fosse, desculpe falar, o Presidente do Brasil, demitia o diretor-geral da Polícia Federal na hora. É preciso pôr ordem. Todos são iguais perante a lei, abuso de autoridade não. É pra ninguém, nem para o Presidente da República, para o diretor-geral da Polícia Federal, para o promotor público, juiz de direito, empresário corrupto, pra ninguém. Todos devem estar nivelados e respeitar a lei, pois assim manda a nossa Constituição.

A Crítica –Como o senhor avalia a questão do consumo interno da carne, já que devido a esse fato viralizaram manifestações e até piadas nas redes sociais? Enfraqueceu a popularidade da carne ou tudo não passou de uma brincadeira e o churrasco continua garantido?

Jonatan Pereira – Até vou brincar de forma diferente. Quem tiver algum quilo de carne que esteja suspeito, tenho uma churrasqueira em casa para incinerar. É só oferecer que vou buscar. A nossa carne é boa demais, não tem porque duvidar. Acontece que o brasileiro é muito brincalhão e com esse negócio de whatsapp, ele tira ‘sarro’ daqui e dali. Mas não devia ser assim, porque aqui no Mato Grosso do Sul, nós já levamos uma invertida na história do ICMS do gás da Bolívia. Quebrou o ICMS em cerca de 35% mais ou menos. Agora com essa história da carne, o ICMS do Estado deve estar indo pela metade. Então, as despesas continuam sendo as mesmas, talvez até muitos queiram reajuste. Se não tivéssemos um Governo sério como temos aqui no Estado hoje, com o governador Reinaldo Azambuja e uma equipe muito boa, estaríamos ao lado Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com grandes problemas financeiros. Se ainda conseguimos honrar nossos compromissos e fazer benfeitoria e obras, é porque temos um Governo sério. Por isso a brincadeira agora não seria boa, não é um bom momento. Temos de torcer para recuperar aquilo que é devido ao nosso Estado e ao nosso País.

A Crítica –Poderá haver uma campanha para demonstrar que a carne é forte e boa?

Jonatan Pereira –Posso dizer que eu toparia. Com a realização da Expogrande não dá para pensar em outra coisa com tanta dedicação. Mas a ideia é boa. Tive até a idéia de fazer aqui na Acrissul um ‘churrascão’. Pegava os fazendeiros e cada um doava uma vaca e faríamos um churrasco de umas 30 vacas. Convidaríamos presidentes de bairros, moradores, para vir comer e ver que a carne é forte. Mas não tive tempo para organizar, porque para fazer um churrasco nessa proporção precisa de muita gente, tem de assar, servir e não é fácil. Tive essa ideia para realmente rebater essa infâmia que cometeram contra nós.