Confira os entrevistados de amanhã do programa Giro Estadual de Notícias

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 Divulgação

O programa conta com duas participações especiais sendo uma delas diretor presidente da Companhia de Gás do Mato Grosso do Sul (MSGás)

O consultor de segurança comunitária e presidente do Conselho de Segurança do Centro de Campo Grande Adelaido Vila e o diretor presidente da Companhia de Gás do MS Rudel Espíndola Trindade Junior são os entrevistados do programa Giro Estadual de Notícias, que vai ao ar amanhã (25), comandado pelo jornalista João Flores.

- Presidente do Conselho de Segurança, Adelaido Vila foi candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2016 em Campo Grande e atualmente trabalha em prol da segurança do Mato Grosso do Sul. O objetivo do presidente do conselho de segurança é que bairros ou município se reúnam para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as lideranças locais. Assim, poderá haver integração entre segurança pública e comunidade para mais segurança.



- O diretor-presidente da Companhia de Gás (MSGás) Rudel Espíndola vai comentar sobre o edital que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou para contratação de serviços relativos à estruturação e implementação da desestatização de duas companhias estaduais de distribuição de Gás natural : a Companhia de Gás estado do MS(MSGás) e a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).

O Giro Estadual de Notícias vai ao ar de segunda a sexta das 07h30 às 08h30 para as seguintes rádios de MS:



RÁDIO MARABÁ FM 93,9 – MARACAJU

RÁDIO BAND FM 104,7 - FÁTIMA DO SUL E REGIÃO DE DOURADOS

RÁDIO MONTANA FM 89,9 - INOCÊNCIA E REGIÃO DO BOLSÃO

RÁDIO SERRA FM 106,5 - RIO VERDE

RÁDIO SERRANA FM 88,7 – NIOAQUE

RÁDIO BAND FM 88,5 - PARANHOS