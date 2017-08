Entrevistas

Juan Pablo Correa Gossweiler – Diretor-presidente da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul - Anoreg/MS A Crítica

Recentemente, um decreto do Presidente Temer desobriga reconhecimento de firma e autenticações na administração federal

O presidente da Anoreg-MS (Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul), Juan Pablo Correa Gossweiler, explica a mudança na lei que desobriga o reconhecimento de firma em documentos na administração federal.

A publicação do Decreto 9.094 (17/07/2017) regulamenta a dispensa de reconhecimento de firma e de autenticação de cópias de documentos na administração federal, fato quegerou dúvidas e questionamentos de cidadãos por todo o país. Diante disso, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG-BR, entidade que congrega os titulares de serviços extrajudiciais (cartórios) do Brasil, e o Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB/CF, entidade que congrega os tabeliães de notas do Brasil, publicaram a seguinte nota de esclarecimento, divulgada essa semana pela Anoreg-MS:

O Decreto 9.094, de 17/07/2017, se destina às entidades e órgãos do Poder Executivo Federal, conforme seus artigos 1º e 9º, não se aplicando às exigências do reconhecimento de firma e autenticação exigidas pelos demais Poderes e por outros entes federados (Estados, Distrito Federal e Municípios). Ressalte-se que o artigo 9º ressalva a exigência do reconhecimento de firma e da autenticação do documento quando “existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal”.

O Decreto também não se aplica aos reconhecimentos de firma e autenticações requeridas entre particulares, posto que estes são serviços facultativos, não obrigatórios, que garantem a segurança jurídica entre empresas e cidadãos brasileiros. É importante salientar que a vasta maioria dos atos de autenticação e reconhecimento realizados pelos cartórios brasileiros é facultativa.

Segundo Juan Pablo, os contratos de outras esferas públicas ou de particulares continuam tendo reconhecimento de firmas ou autenticações, para dar maior segurança jurídica às transações. Dessa maneira, ao utilizaresses serviços podem se evitar falsificações, fraudes e litígios que possam surgir.

Em sua entrevista, Juan Pablo também comentou vários tipos de serviços que agora são prestados pelos cartórios, tornando o processo mais rápido, fato que anteriormente dependia muitas vezes de decisões judiciais, como divórcios, casamentos, e outros.

Em relação às taxas cobradas nos cartórios, o diretor da Anoreg-MS explica que há um trabalho sendo feito para corrigir distorções que possam existir.

Acompanhe a entrevista:

A Crítica – Um decreto isenta o reconhecimento de firmas. Essa liberação nas documentações é uma decisão que abrange todos os setores?

Juan Pablo – Houve um decreto recente do Presidente Michel Temer, 9.094 de 2017, que dispensa os reconhecimentos de firma dentro da administração pública federal, desde que o documento que esteja sendo apresentado como requisito legal esteja na base de dados da administração pública federal e desde que não haja suspeita em relação àquele que assina o documento. Inclusive, o decreto determina que se houver suspeita, pode ser exigido o reconhecimento de firma.O primeiro esclarecimento é que esse decreto tem amplitude dentro da administração pública federal e para os documentos que fizerem parte do acervo da esfera federal.

A Crítica– Isso significa que para qualquer outro tipo de negócio, particular ou em outras esferas públicas ainda vale o reconhecimento de firma quando for solicitado?

Juan Pablo – Sim. O reconhecimento de firma, nos casos que a lei exige são muito restritos, como transferência de veículo, promessa de compra e venda de imóvel, contratos de associações, baixa de hipoteca, mas são pouquíssimos casos. Praticamente 98% das situações em que o cartório faz reconhecimento de firma acontecem porque uma das partes se sente segura em ter aquele documento com firma reconhecida. Neste caso faço a pergunta: “imagine se não houvesse a exigência legal do reconhecimento de firma para transferência do veículo. Haveria segurança na hora de fazer a compra e venda, sem ter certeza da pessoa que está vendendo?”

A Crítica– Recentemente foi realizada uma pesquisa, até com a participação da Fiems, em Mato Grosso do Sul, sobre a cobrança de taxas dos cartórios. Como está essa situação? O cartório é mal visto diante da sociedade devido a essas cobranças?

Juan Pablo – Na verdade houve uma série de dados divulgados sem uma apuração maior. Efetivamente há alguns valores que estão acima da média nacional e outros tantos valores que estão abaixo dessa média nacional. A tabela de custas é complexa, não é um ato único. São escrituras públicas, autenticações, reconhecimentos de firmas, registros, protestos. Na média, sabemos que estamos dentro de uma razoabilidade. Eagora está sendo feito um estudo para corrigir algumas distorções para mais ou para menos. A Corregedoria-geral está fazendo levantamentos comparativos com outros estados e vai reduzir as taxas que estão acima da média e reajustar aquelas que estão abaixo.Isso será encaminhado para a Assembleia Legislativa acredito que ainda este ano, e, a partir do ano que vem, já deve estar superada essa situação.

A Crítica– Há tempos atrás se criou um ministério para desburocratização e não vingou. Hoje, muitas pessoas ainda reclamam de que quase tudo tem de passar pelo cartório. Como equilibrar a situação para as pessoas não terem que depender tanto do cartório? Ou seja, eliminar algumas exigências?

Juan Pablo – Os cartórios na realidade promovem a chamada segurança jurídica. Eles cumprem a lei e não é o cartório que impõe a burocracia. A burocracia, uma vez um defensor público de São Paulo disse que ela era um colesterol. Temos de baixar o colesterol ruim e aumentar o bom. Acredito que essa questão da burocracia tem de ser muito bem pensada, sobre o que traz melhor resultado. Mas, temos algumas situações em que os cartórios são considerados burocráticos e outras que na realidade agilizam a vida do cidadão. Vamos tomar como exemplos inventários, partilhas, divórcios e separações, que antes tinham de ser feitos através da via judicial e hoje podem ser feitosde forma célere, em uma semana no máximo, em um cartório. O apostilamento, que é a validação de documentos nacionais para que tenham efeitos no exterior, antigamente precisava passar pelo Ministériodas Relações Exteriores e hoje é feito no cartório com prazo de um ou dois dias. Temos o processode retomada de crédito, protesto, em que em três dias se recupera o crédito de um comerciante que vendeu e não recebeu. Financiamentos imobiliários, num prazo de 180 dias são recuperados até 93% dos créditos imobiliários inadimplidos. Essas são todas situações em que os cartórios operam pró-economia.

A Crítica– Em relação à retirada de documentos pelo sistema digital, como no caso de pessoas que precisam de certidões de outros estados, o nosso Estado está equipado para dar esse atendimento?

Juan Pablo – Por exemplo, certidão de nascimento, acredito que 20 Estados já estão ligados a uma central na qual pode ser feito o pedido de certidão de nascimento. Mato Grosso do Sul faz parte. Assim, se precisar pedir uma certidão de São Paulo, a pessoa vai num cartório aqui no Estado e solicita essa certidão, podendo demorar de um a dois dias apenas, que é o tempo do cartório expedir a certidão e enviar por internet.

A Crítica– Em relação aos casos que anteriormente tinham de ser resolvidos na Justiça e agora já pode ser feito nos cartórios. Esse leque de opções pode ter outros tipos de ações acrescidas?

Juan Pablo – É o que buscamos. Recentemente, há um ano mais ou menos, veio o usucapião extrajudicial. Antes era um serviço que precisava passar necessariamente pelo Judiciário e agora pode ser resolvido via cartorária, desde que as partes estejam de acordo. Mas como é o usucapião de acordo?Algumas vezes, a pessoa já perdeu o terreno, quer se livrar daquele problema pois sabe que não tem direito e não cuidou daquele imóvel e alguém tomou posse.É feitoentão um acordo com o posseiro e repassado o imóvel para evitar incômodos. Isso se consegue fazer no cartório de forma rápida, enquanto antes precisava simular uma compra e venda ou ingressar na Justiça.

A Crítica– A Anoreg tem estudado outros mecanismos para agilizar ainda mais esse atendimento ao cidadão?

Juan Pablo – Confesso que nãosei de imediato todos os estudos que estão sendo feitos, mas sim. A Anoreg-BR, que encaminha isso via Brasília, está permanentemente fazendo estudos a respeito.