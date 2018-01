Ano começa com alteração no Imposto de Renda e para o Micro Empreendedor Individual

Edson Ishikawa – Delegado da Receita Federal em Campo Grande - A Crítica

No começo de ano, o brasileiro se prepara para declaração do Imposto de Renda pessoa física, além de algumas mudanças que ocorreram relacionadas às empresas. No caso empresarial, a principal mudança aconteceu no MEI – Micro Empreendedor Individual – em que o limite anual de faturamento subiu para R$ 81 mil.

Em relação ao Imposto de Renda, aumentou o valor da remuneração para quem tem a obrigatoriedade de fazer a declaração.

O delegado da receita Federal em Campo Grande Edson Ishikawa concedeu entrevista ao jornal A Crítica e explicou algumas mudanças que ocorrem tanto em relação ao Imposto de renda pessoa física como nos tributos e faturamento das empresas.

Além disso, o delegado da Receita Federal também comentou sobre a criação do e-social, um projeto que vai integrar as informações das empresas em único modelo em relaçãoà questão trabalhista, fazendária e previdenciária.

Acompanhe a entrevista:

A Crítica – O que muda na declaração do Imposto de renda para este ano de 2018?

Edson Ishikawa – Basicamente as mudanças ocorrem na atualização de alguns valores e esclarecimentos sobre situações em que o contribuinte poderá apresentar suas despesas e nãoser questionado. U,m exemplo era a isenção de Imposto de Renda para pessoas portadoras de cegueira. Há duas possibilidades, a cegueira monocular ou binocular. Já está confirmado que tanto uma situação como outra é caso de isenção.

A Crítica – Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda?

Edson Ishikawa – Há várias situações de obrigação. Todas as pessoas com rendimento tributável ou não poderão declarar. Quem tiver rendimento acima de R$ 28.559,00 está obrigado a fazer a sua declaração.

Uma situação emque muitos contribuintes caíam na malha fina, por exemplo, erao caso de filhos de pais separados. Ele é dependente de quem? Nesse caso, ele poderá ser considerado de apenas um. Mas e as despesas que o outro pagar? Ele será considerado como alimentando. Os pais então devem decidir em qual declaração o filho será incluído. E o outro não ficará prejudicado, pois poderá incluir como alimentando.

A Crítica – Como fica a situação da declaração de filhos que trabalham, mas quem paga a faculdade são os pais?

Edson Ishikawa – Uma pessoa que começa a trabalhar e tem rendimento tem que declarar. A partir daí tem as opções. Ele pode declarar junto com os pais, ou seja, o rendimento do dependente irá somar com ao rendimento do pai, ou fazer de forma independente. É uma decisão que envolve uma análise financeira para saber qual é aopção que haverá menor pagamento de imposto.

A Crítica – Como tirar dúvidas em relação ao Imposto de Renda?

Edson Ishikawa – A principal fonte é a internet,além dos aplicativos, que são em torno de nove que podem ser baixados em tablets, smartphones, para fazer consulta. Durante este mês de janeiro está sendo feito um período de transição para que as pessoas físicas realizem agendamento para tirar dúvidas na Receita e todo ele, aqui em Campo Grande, será feito pela internet.

A Crítica – Outra mudança na Receita Federal refere-se ao Micro Empreendedor Individual (MEI). Alguns setores foram englobados e outros saíram, como fica a situação?

Edson Ishikawa – A relação de atividades permitida está no anexo 13 da Lei 128 e são aquelas atividades onde o empreendedor individual poderá se enquadrar.

A Crítica – Aumentou o limite de faturamento para R$ 81 mil por ano. Como funciona e quem ultrapassar o que deve fazer?

Edson Ishikawa – Quem já é MEI tem de observar que durante o ano não pode ultrapassar esse faturamento de R$ 81 mil. Caso extrapole valor superior a 20% (equivalente a R$ 16.200,00,) os efeitos tributários irão ocorrer no ano seguinte. No caso de ultrapassar esse limite, o empreendedor deverá fazer outra opção, que pode ser o Simples Nacional. E o MEI é uma espécie doSimples Nacional.

A Crítica – A o dividirmos esse faturamento anual por 12 meses dá R$ 6.750 por mês. O empreendedor tem de dar nota fiscal até esse valor ou ele pode em algum momento ultrapassar esse valor teórico mensal?

Edson Ishikawa - O MEI recolhe um valor fixo. Se tiver atividade comercial tem ICMS, Previdência, e serviços. Ou seja, é um valor fixo. A princípio não é baseado no faturamento daquele mês, é um valor fechado. Então, a partir dessa análise o que tem de ser observado é sempre o limite anual (R$ 81 mil em 2018). O limite mensal é para facilitar e ter uma ordem de grandeza, como se fosse a média, mas pode haver picos. E mesmo que o limite mensal tenha ficado abaixo dessa média mensal, o recolhimento será sempre o mesmo e assim ocorre quando esse faturamento for maior que aquela média mensal. Na lei não se fala em limite mensal, porque não é baseado em faturamento e sim no limite anual.

A Crítica – O empreendedor pode mudar sua opção de MEI para o Simples facilmente?

Edson Ishikawa – A opção do Simples Nacional começa no mês de dezembro e termina no dia 31 de janeiro. É muito importante não perder esse prazo. Foi criado o Simples Nacional e dentro dele há uma espécie, que é o MEI. Ou seja, aquele empreendedor individual que cumpre certos requisitos, como não ter filial, somente um empregado, vai se enquadrar nessa categoria. No caso de extrapolar ou não cumprir alguma exigência, ( como precisar de mais um funcionário)ele pode então fazer a opção pelo Simples Nacional ou ainda de Lucro Presumido ou Lucro Real. Na verdade é uma tabela que existe de acordo com a atividade, onde o empreendedor poderá escolher o seu regime tributário.

A Crítica – Como o interessado busca a informação para saber em qual situação vai se enquadrar para se tornar um empreendedor?

Edson Ishikawa – Há três formas de consulta. Pela internet, no Portal do Empreendedor, há situações práticas de consulta. OSEBRAE tem um serviço voltado para isso e os escritórios de contabilidade. O MEI poderá cadastrar inclusive até 15 atividades. Sempre convém consultar a Prefeitura, pois cada uma tem suas normas, para verificar o enquadramento e local de instalação.

A Crítica – Com a nova Lei Trabalhista, o senhor acredita que possam surgir mais MEI ou a flexibilização não implicará em mudanças?

Edson Ishikawa – A Lei Trabalhista vai propiciar um ambiente melhor. Por exemplo, uma empresa quando quer expandir, o fator trabalhista entra em consideração. Agora, com uma lei mais justa e de uma forma mais bem aplicada, vai facilitar a contratação de empregados, tornando-se uma questão de gestão: preciso de MEI ou preciso de empregados?

A Crítica – Qual é o total de Micro Empreendedor individual existente atualmente no Mato Grosso do Sul?

Edson Ishikawa – No Mato Grosso do Sul temos 111 mil micro empreendedores. São pessoas que hoje estão contribuindo para sua Previdência, ou seja, sua aposentadoria. Têm os benefícios da Previdência, como auxílio doença, aposentadoria por invalidez e outras, situação que não existia antes.

A Crítica – O que vem a ser e-social? É um novo imposto, ou algo para facilitar o empreendedor de uma maneira geral?

Edson Ishikawa – O e-social foi criado primeiro para os empregados domésticos e agora para as empresas de um modo geral. Ele vai unificar Imposto de Renda na fonte, à parte da Previdência, que hoje é pago em guia separada. A folha de pagamento será emitida através desse sistema. Hoje cada empresa adota o seu sistema. Então, o e-social abrange muitas normas trabalhistas, fazendária e é uma mudança de cultura muito grande nas empresas e não cria novas obrigações. A Receita fez um levantamento nacional e verificou-se que muitas empresas pagavam impostos de maneira errada e isso causa uma burocracia interna de ambos os lados. A ideia é que centralize, uniformize e o acesso aos dados também sejacentralizadocentralizada, uma vez que irá unificar parteprevidenciária, trabalhista e fazendária.

A Crítica – Há um prazo de implantação desse novo sistema?

Edson Ishikawa – Começou no dia 8 de janeiro para as empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões. No Mato Grosso do Sul são em torno de 150 empresas. A partir de julho são as demais empresas e a partir de janeiro de 2019 os órgãos públicos. Está compartimentado, porque tudo o que é novidade pode gerar problemas e dúvidas, mas vem sendo criada uma estrutura para dar o suporte necesseario.