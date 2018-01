“À medida que aumenta o esclarecimento, cresce o apoio à reforma da Previdência"

Carlos Marun – Secretário de Governo da Presidência da Presidência da República - Reprodução

Na semana em que a equipe do presidente Michel Temer anunciou o rombo previdenciário de 2017, de R$ 268,79 bilhões, o ministro da Secretaria de Governo Carlos Marun voltou a defender mudanças no setor.

Segundo Marun, o governo está confiante e acredita que os parlamentares vão compreender a necessidade de uma reforma na Previdência. “A nossa avaliação é de que o ambiente continua favorável à aprovação da reforma e cada vez mais consistente. Isso está refletindo positivamente no ânimo dos deputados”, ressaltou.

Carlos Marun vai mais além e afirma que a sociedade tem compreendido a necessidade de mudanças e o que o importante é a aprovação da reforma para não quebrar a Previdência e prejudicar a todos. Outro aspecto é que a reforma da Previdência tem de ser aprovada em fevereiro, pois caso contrário, o secretário de Governo afirma que não será aprovada nesse governo.

Para o Secretário da Previdência Social, Roberto Caetano, atualmente o sistema previdenciário é injusto com alguns grupos de beneficiários, o que também contribui para o rombo. Por esse motivo, ele acredita que a reforma é fundamental.

“A gente observa números do déficit da Previdência. Vêm crescendo de forma muito acentuada. Então é necessário fazer uma reforma da Previdência para quebrar privilégios, obter as economias por meio das pessoas com renda mais alta e preservar os benefícios das pessoas de renda mais baixa”, destacou Caetano.

Déficit 2017

A Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda apresentou, nesta segunda-feira (22), os números da Previdência relativos ao ano passado. De acordo com o balanço, o déficit no setor chegou a R$ 268,79 bilhões, rombo 18% maior do que o registrado em 2016. O resultado é a soma dos rombos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos (RPPS) da União.

Para este ano, a previsão é de que o déficit na Previdência chegue a R$ 192,84 bilhões, contando apenas o Regime Geral do INSS. Segundo a Secretaria da Previdência, se a reforma for aprovada, esse rombo pode ser reduzido em R$ 6 bilhões.

O secretário de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, explicou como está a situação de convencimento e detalhou a necessidade de aprovar a reforma da Previdência. Marun tem realizado viagens pelo País para esclarecer vários pontos da reforma.

Acompanhe a entrevista:

A Crítica - O senhor tem realizado viagens para debater a reforma da Previdência. Como está a receptividade sobre o assunto?

Carlos Marun - À medida que aumenta o esclarecimento, cresce o apoio à reforma. Tanto que hoje, praticamente, não há argumentos a serem utilizados contra essa modernização da Previdência e essa busca, luta por uma Previdência mais justa. As versões em todos os lugares que debato são excelentes.

A Crítica - Até o retorno do legislativo e a previsão de votação da reforma, há tempo hábil para esclarecer e obter o apoio necessário?

Carlos Marun – Estou lutando para que isso aconteça e estou confiante de que isso vai acontecer.

A Crítica - Caso não consiga convencer o número necessário de parlamentares para aprovação da reforma, ela será arquivada ou modificada para ser discutida ainda nesta legislatura?

Carlos Marun – Fevereiro é a data limite! Ou aprovamos em fevereiro ou ela não tem mais chance de ser aprovada nesse governo.

A Crítica – Uma pesquisa da CNDL e PC Brasil mostra que 66%dos empresários são favoráveis à reforma da Previdência. Como o senhor avalia esse resultado?

Carlos Marun –São pessoas que trabalham e estão observando o quadro com lucidez. É óbvia a necessidade da aprovação da reforma. Veja que o déficit da Previdência do ano passado não é o déficit do Brasil, mas somente da Previdência. Esse número supera os gastos em educação, saúde e segurança juntos, somados. Então, um país que tem esse tipo de distribuição dos recursos públicos não tem a mínima chance de sobreviver. Qualquer um que analise com um pouco mais de propriedade a questão, sabe que a reforma é necessária.

A Crítica - Algumas pessoas argumentam que a reforma da Previdência vai dificultar a aposentadoria. Na verdade como ficará a situação?

Carlos Marun – Primeiro, ela não mexe com quem já está aposentado. Os aposentados têm de agradecer o fato de estarmos tomando essa decisão, antes que eles comecem a não receber a sua aposentadoria, o que já está acontecendo em alguns Estados e que já aconteceu em outros países. Para quem vier se aposentar, por exemplo, na iniciativa privada, as modificações são muito pequenas, quase nenhuma. No setor público, existirão modificações mais consistentes. Estamos vivendo mais, o que é uma excelente notícia e, em função disso, temos de trabalhar um pouco mais, antes de nos aposentarmos.

A Crítica - Para quem está prestes a se aposentar compensa aguardar a reforma?

Carlos Marun – Quem já tem condições de pedir a aposentadoria não perde. Essa condição está garantida, a menos que haja alterações. Se ele já conquistou esse direito de pedir aposentadoria, esse direito está preservado e não precisa ter nenhum tipo de correria. A partir do momento que em que se atingem as condições para aposentadoria, passa ter direito adquirido a ela. Então, isso não será tocado na reforma.

A Crítica - Em um ano de eleições, o senhor acredita que o Congresso vai se debruçar sobre o assunto e votar nessa legislatura?

Carlos Marun – Na verdade, a classe política é mais corajosa e patriota do que muitos pensam. Por isso, tenho a certeza que mesmo num momento que talvez não seja o mais adequado, por ser ano eleitoral, não nos faltará determinação para fazermos aquilo que é necessário, que é aprovar essas modificaçõesna nossa Previdência.

A Crítica - A idade mínima para se aposentar será automaticamente modificada ou ela vai ser ampliada gradualmente?

Carlos Marun – A proposta é que ela comece com idade mínima de 55 anos, entre os homens, que é a base. E que em 20 anos passe a ser de 65 anos. Então, é uma situação bem razoável com a atual e futura expectativa média de vida do brasileiro.

A Crítica - Na questão da aposentadoria política, ela sofrerá mudanças também ou a partir de dois mandatos um parlamentar poderá se aposentar?

Carlos Marun – As mesmas mudanças que acontecerão para oservidor público geral, acontecem também para os agentes políticos.

A Crítica – O que muito se critica é aposentadoria após dois anos de mandato parlamentar. Isso vai ser alterado?

Carlos Marun – Isso na verdade já não existe. Hoje, o parlamentar para se aposentar tem de ter, se não me engano, 35 anos de serviço. O que pode, e muita gente confunde, é o cidadão que exerceu outras atividades antes de ser parlamentar, somar o tempo anterior. Isso é possível. Mas, a partir da reforma, todos os brasileiros, respeitada obviamente uma transição, vão se aposentar com o teto de aposentadoria pública igual, no máximo de R$ 5.300,00. A partir dali você pode construir uma aposentadoria maior, mas terá de pagar mais por isso.

Quero ainda dizer que muitos desses que posam de bacana, se dizendo contra a reforma da Previdência, ou que vão votar contra, estão na verdade lutando pelos seus próprios privilégios. Dizem estar defendendo A e B, mas na verdade lutam pela manutenção de seus privilégios.

A Crítica - A reforma da Previdência sempre é um assunto que envolve emoções, não apenas no Brasil, mas como exemplo em outros países, como convencer a sociedade de que ela é necessária e benéfica?

Carlos Marun – Na sociedade, o convencimento é muito fácil, porque quando senta, esclarece, responde perguntas, você só não convence efetivamente quem não quer enxergar o que é óbvio. Não há dificuldade no convencimento da sociedade, quando se debate e leva esclarecimentos. O que estou tentando nesse momento é que a sociedade também se engaje nesse processo de convencimento dos parlamentares, em relação à necessidade da votação da reforma da Previdência. Isso não tem muito segredo, é líquido e certo, ou nós reformamos a Previdência, ou as aposentadorias não serão pagas e a Previdência vai quebrar e provavelmente leva junto o Brasil.

A Crítica - O senhor ao assumir o cargo de ministro da Secretária de Governo da Presidência, praticamente teria abdicado de disputar eleições este ano. Isto pode mudar, ou o senhor vai realmente se dedicar exclusivamente a esse cargo atual?

Carlos Marun – Tenho o compromisso com o Presidente Temer de seguir com ele até o final do mandato. Então, não obstante as pesquisas onde todas apontam a minha reeleição com relativa facilidade, eu não deverei ser candidato em 2018.

A Crítica – E o senhor já pensou e definiu o que vai fazer após esse período?

Carlos Marun – Sou engenheiro, sou advogado, nunca fiquei um dia sem trabalhar na minha vida, desde que comecei a trabalhar. Então, não vai faltar o que fazer.