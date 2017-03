Zara apresenta sua primeira coleção sustentável

Todos os materiais cumprem uma série de exigências internas de qualidade, redução do impacto e proteção do meio ambiente / Assessoria

As peças, já disponíveis nas lojas de todo o país, combinam materiais reciclados com matérias-primas mais naturais e são desenvolvidas a partir de algodão orgânico, lã reciclada e Tencel, um tecido feito da celulose de madeira proveniente de florestas certificadas. Além disso, seu processo de produção consume menos água e energia, cumprindo com padrões mais exigentes de saúde, segurança e sustentabilidade meio ambiental.

Com a nova coleção, além de manter a qualidade dos tecidos e incentivar a moda sustentável, a ZARA contribui para a pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de matérias-primas e tecnologias na produção de suas peças.

Abaixo, seguem detalhes dos principais materiais e processos utilizados na Join Life.

Upcycling

Quando os materiais reciclados são tão bons como os novos, em vez de falar de reciclagem, se usa upcycling. A produção de materiais reciclados utiliza menos água, energia, recursos naturais e há menos desperdício, o que reduz o impacto ambiental e protege a biodiversidade.

Refibra Lyocell

O Refibra Lyocell é uma nova fibra criada a partir de algodão reciclado e celulose de madeira proveniente de florestas geridas de forma responsável e sustentável.

Em parceria com a Lenzing Company, a ZARA contribui com o desenvolvimento deste material, criando um sistema circular que permite doar resíduos de tecidos para que sejam transformados nesta nova fibra.

O Refibra transforma o resíduo em um recurso: produzida com o mesmo processo que o tencel®lyocell,segue os padrões de preservação ambiental mais exigentes, enquanto mantêm sua origem natural.

Poliéster reciclado

Produzido a partir da reciclagem de garrafas plásticas usadas, seu uso reduz o desperdício de plástico, dando-lhe uma nova vida.

Reciclagem clássica

Na reciclagem clássica, os resíduos têxteis são triturados e misturados com fibras puras para criar novos tecidos. Atualmente, apenas uma parte do vestuário de segunda mão pode ser transformado em novos tecidos. A ZARA colabora com diferentes entidades,como Caritas, Cruz Vermelha, MIT, além de fornecedores têxteis para o desenvolvimento de novas tecnologias com o objetivo de reciclar ainda mais roupas.

Em Campo Grande, a Zara fica no Shopping Bosque dos Ipês - Avenida Cônsul Assaf Trad - 4634.

