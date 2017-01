Yahoo muda de nome após ser vendido para a Verizon

É o fim de uma era. Um dos mais reconhecidos portais do início da Internet, o Yahoo está em vias de mudar de nome. Segundo um documento oficial registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a empresa passará a se chamar Altaba. A alteração acontece após a venda da marca para a gigante de telecomunicações Verizon, por R$ 4,8 bilhões.

Os documentos também indicam que a atual presidente do Yahoo, Marissa Mayer, e o confundador da empresa, David Filo, vão deixar o conselho da empresa após a conclusão da venda dos negócios de internet do Yahoo para a Verizon.

Segundo informações de mercado, Marissa continuará a exercer funções executivas no Yahoo quando a empresa passar a fazer parte da operadora. Ela, porém, não vai liderar a empresa, que será integrada a AOL. Juntas, as duas ficarão sob a liderança de Marni Walden, presidente de inovação de produto e novos negócios da Verizon.

O nome Altaba é uma brincadeira com o maior ativo que ficaria do Yahoo se o acordo com a Verizon for fechado: a participação de 15% no gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba. Altaba também teria uma participação de 35,5% no Yahoo Japan.

