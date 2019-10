Wildfire tem Dia de Campo com dados de estratégias de prevenção e combate ao incêndio

Técnicos e gestores da área de meio ambiente de vários países e de outros estados brasileiros conheceram a realidade de Campo Grande nas ações e estratégias de prevenção e combate ao incêndio e queimadas. As informações foram repassadas durante o Dia de Campo da Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais (Wildfire), evento realizado pela primeira vez na América Latina.

A iniciativa aconteceu na última quarta-feira (30) e foi coordenada pelo Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos de Campo Grande (COMIF), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Os participantes visitaram, ainda, as unidades de conservação Parque Estadual Matas do Segredo e Parque Estadual do Prosa.

Troca de experiên cias

A chefe da divisão de Meio Ambiente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Mariana Massud, que é membro COMIF, destaca a importância de Campo Grande sediar um evento internacional sobre a temática para a troca de experiências. “Apresentamos as estratégias de prevenção e combate aos incêndios e promovemos o intercâmbio de dados, o que irá contribuir para o nosso planejamento”, explicou .

A fiscal ambiental e responsável pela gestão e implantação de áreas protegidas do Imasul, Flávia Neri, comenta que as parceiras dão oportunidade de aprendizagem e acrescentam em conhecimento. “Também é um momento de refletir sobre a importância do trabalho em rede oferecido pelo Dia de Campo”, esclareceu.

A Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais (Wildfire), teve início no dia 28 de outubro e prossegue até a próxima segunda-feira (4) em Campo Grande.

A Conferência ocorreu pela primeira vez em 1989 e desde então, o evento é realizado para estimular a troca de experiências e conhecimentos relacionados a incêndios florestais: políticas públicas, pesquisa e manejo do fogo. A Wildfire também busca fortalecer as habilidades de cada nação para a redução dos focos de incêndio, e dos impactos sobre a vida humana e o meio ambiente.