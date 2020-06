WhatsApp Pay é seguro? Veja como se proteger ao usar o recurso

Nesta segunda-feira, 15, Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, anunciou em seu perfil o lançamento de um novo recurso do WhatsApp para fazer e receber pagamentos, o WhatsApp Pay. A ferramenta vai utilizar o Facebook Pay, plataforma de pagamentos que facilita transações pelos aplicativos da empresa, que incluem também o próprio Facebook, o Facebook Messenger e o Instagram.

No entanto, apesar de trazer algumas facilidades, algumas pessoas podem olhar com certa desconfiança para o WhatsApp Pay, principalmente ao levarem em conta os vários golpes e clonagens de números que têm sido recorrentes no aplicativo nos últimos meses. Por mais que o serviço já tenha recursos de segurança próprios, há também outras precauções que o usuário em si pode tomar para diminuir ainda mais a chance de problemas futuros.

Veja abaixo algumas formas de se proteger melhor ao enviar dinheiro pelo WhatsApp:

Verificação em duas etapas, PIN e biometria

O WhatsApp Pay traz algumas soluções para evitar transações não autorizadas. Para liberar cada pagamento, por exemplo, será necessário informar um PIN de seis dígitos ou usar a biometria do celular. Essa forma de segurança já estava presente no Facebook Pay quando foi lançado nos Estados Unidos no ano passado.

Já no caso de clonagem de números, a melhor maneira é ativar a opção de verificação em duas etapas, que pode ser acessada no menu de Configurações no canto superior direito da tela do aplicativo. Isso impede que alguém acesse a conta do WhatsApp em outro dispositivo sem inserir o PIN definido previamente.

Não compartilhe informações de pagamento

Em resposta ao Estadão, a Cielo, empresa responsável pelo processamento dos pagamentos pelo WhatsApp, também traz outras dicas para se proteger de possíveis golpes ou roubos de celular.

A principal recomendação da empresa é não compartilhar o código de confirmação do app, o PIN do Facebook Pay ou o número de confirmação com outras pessoas, mesmo que seja um amigo, familiar ou empresa de confiança. Se o número for clonado, um criminoso pode se passar pelo receptor. Se receber mensagens de um telefone suspeito, também é recomendado bloquear e denunciar o número.

Já para evitar problemas caso o celular seja perdido ou roubado, sempre adicione medidas de bloqueio no próprio aparelho, com senhas, impressão digital ou reconhecimento facial. Assim, você precisará confirmar a sua identidade sempre que for abrir o dispositivo.