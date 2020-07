WhatsApp fica indisponivel para alguns usuários na tarde de hoje

A falha parece afetar tanto o WhatsApp Web quanto o aplicativo nos celulares - (Foto: Reprodução)

Nesta tarde (14) o WhatsApp saiu do ar para vários usuários. O número de reclamações sobre a instabilidade do aplicativo disparou no horário próximo das 17h.

Como é possível ver no site Down Detector, houve um pico de pesquisas sobre a estabilidade do WhatsApp no horário, o que indica que muitas pessoas foram afetadas.

A falha parece afetar tanto o WhatsApp Web quanto o aplicativo nos celulares. Nas redes sociais, usuários reclamam de não poderem trocar mensagens com seus contatos, levando o termo "O WhatsApp" para o topo dos Trending Topics do Twitter.